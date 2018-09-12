莫把虹鳟当三文鱼 | 食物正名记.06

前一篇写到越南河粉源自中国。还有一种越南特色物品也是源自中国，那就是传统女性服装áo dài，是从中式旗袍演化而得。最近两年，越南成为中国人热门旅游目的地之一，介绍文章多起来，写到áo dài时，往往错误地翻译作“奥黛”。其实áo是衣服的意思，dài是“长”，意译的话或可说是越南旗袍。一定要音译，须知越语字母d并不能按拼音或英语发音规则来念，dài有点接近汉语普通话“裁”的读音。

相比起来，东南亚地区将“粿条”念做“贵刁”，算是非常接近原音了，当然这也是昔年闯荡南洋的潮汕先辈的功劳。如今这东西出口转内销，餐厅菜单上只写贵刁不写粿条，充满异域风情，除了业者不见得懂，也有迎合消费者贪新鲜和好奇的心理的意思。就像马来西亚得叫大马，新加坡叫星洲，立刻显得高大上起来。

贵刁之外，泰国还有一种来自中国的“贵”食品——贵则。潮汕朋友一听即知，它的前身就是大潮汕地区的特色美食“粿汁”。闽语潮语地区把谷类浆料制品统一叫“粿”，扁长的米粉是粿条，米皮包馅料蒸或煎出来是各种粿。至于粿汁，可以大致理解为米皮片煮熟，浇卤汁和各种码料。两年前，我在泰国佛统府一个第忘了多少代华人的家里做客。头一天吃螃蟹喝茶聊天，次日清晨起来，先在门口给来化缘的僧侣施了斋，再吃早餐。主人家为每个客人端来一碗黏糊糊的粿汁，码料有猪血和鸭肉，与潮汕粿汁颇不同味，但一样好吃极了。

吃过早饭，旁边珠宝铺不知道第几代华人老板扛了一副木质对联过来，说是祖辈传下，现在已不知道写的什么意思。听说隔壁来了中国客人，正好请我们帮忙认一认。放在桌上一看，原来是用繁体装饰字写的“巧琢啣珠龙似舞，奇镶铺锦凤如飞”。抄给珠宝铺老板，又请懂泰语的同行老师翻译给他听，解了这位不知道第几代华人苦思多年不得其解的难题。想起刚吃完的粿汁，真觉得文字的传承，不如食物的传承来得深入人心呀。

传承，很多时候是约定俗成。比如salmon，泛指分布于大西洋的鲑属和分布于太平洋的大马哈鱼属。“三文鱼”译音接近广府白话，估计是香港比较早引进。如果是北方方言区首先引进，大概就得叫“三门鱼”，容易令人联想是不是出自三门峡，未免土气，“三文鱼”就文雅多了，而且文者纹也，对鱼肉脂肪条纹也形容得到位。

蔡澜说日本人不吃三文鱼刺身，大约是蔡先生层面太高，总是吃高级料亭的缘故。传统上，鲑鱼的确算不得高级食材。十年前，我在札幌大学食堂吃饭，包括一大块煎鱼排、一份饭、萝卜泥、饮料在内的鲑鱼定食，索价400日元，以当时兑换率折算，约合人民币30元而已。就算到了外面餐厅，鲑鱼刺身也并不贵。

“三文鱼”不是学名，但约定俗成是指海水里生长或养殖的鲑属和大马哈鱼属动物，本无疑义。

所以这名实之争吧，有时还得较真儿。任由商人折腾，拿假的当真的吃，吃到入院治疗，还不明白发生什么，就太冤枉了。

文 / 韩磊

图 / 韩磊，Meditations，循CC协议使用