近几日也是雪花飘飘，白天胃口也同天气一般降到了冰点，一入夜却又无可奈何的作起妖来，什么萝卜糕、莲蓉卷、罗汉斋肠粉，油赞子都在记忆中闪上一闪。但这天气，却不如来上一碗热喇喇的，汤汤水水的东西来的实在，南洋的肉骨茶恰如其分，国服又暖胃。

最开始听说肉骨茶还小，以为是用茶叶炖的骨头汤，其实不然。茶归茶，肉归肉，吃完肉啃完骨，用红泥炭炉焙上一煲水，再来上一盏铁观音，快意！

肉骨茶发源于福建一带，却也像福建炒面、海南鸡饭这些一样，被当初下南洋的那一批人，带到东南亚发扬光大起来，而最正宗的，却要属离马来西亚吉隆坡一小时车程的巴生小镇。这发展史却有些传奇，起初只有肉骨而没“茶”，巴生又是个港口，那里的渔民又清一色的是潮州人。那时候老一辈的染上毒瘾的不少，除烟馆外，肉骨茶店就是他们来的最多的地方。当地老板也很有生意头脑的，一个李姓的金门华侨就拿出了一套套功夫茶具，让老汉们一边饮茶，一边啃啃猪脚、排骨，过一个写意的上午。

到后来不知什么时候开始，肉骨茶分为两派了，福建派和潮州派。闽南人比较注重养生，故在汤里放了诸多药材，加酱油。家家秘方不一样，但万变不离的是当归、枸杞、大蒜、辣椒、胡椒，胡椒必须要用黑胡椒才够惹味。辨别一碗肉骨茶是否地道，尝一口汤便知，胡椒味，辣椒味，酱油味，当归味，大蒜味都有，其他的菜式不会差。

前几个月还没吃过当地肉骨茶时，便在家中依据脑中所想的味道自行研制，采购肋排，剁成三段，出水后落当归一支，干辣椒，黑白胡椒粒多些，蒜头一颗，小茴香少少，桂皮一段，香叶三两片，山奈、甘草、陈皮包成药包放入锅内，加酱油和水炖之即可。酱油方面没有什么特殊要求，我用本土出产的湖羊酱油就已够味。三小时后出锅，汤色黝黑却不油。

后来终于去到了马来西亚，必然会去尝试道地肉骨茶。

肉骨茶本是平民大众化的早餐，为劳苦人民服务，但南洋人没国人这般勤快，效率也不高，小贩已不会凌晨起身煲排骨，只有下午开始才能吃到。

那天白天刚好潜水回来，晚上来上一顿去去湿祛祛寒。排骨必定点上当地人的蘸料，碟中下些红辣椒丝，再倒上稠稠的酱油，味道略甜带些许焦糊味，因倒出时浓稠如滚珠，故称之为珠油。海南鸡饭也是如此配置，若店家所配酱油不是这般，即可判死刑。

光一份肉骨茶必是不够医肚饿，随之点上白灼木耳菜，豉汁蒸凤爪，黄酒灼猪腰，再试试香茅姜茶。一碗白饭落肚，已很满足，但还差点。麻烦店家加一碗汤，再点上一盘只有老饕才知道，不会写在菜单上的油炸鬼即油条，这一顿，朕已知足。

前两年在国内也试过几家店，都不是很满意，新华路上一家，厨师的确是峇峇和娘惹，但他们用的容器是瓦煲，里面加了菇类和腐竹之类，毫无胡椒味，属新派。失望，有些真的是连传统连基础都没掌握，就搞什么新派，fusion，融合，四不像！

另有一家在广州工人文化宫正大门斜对面，味道中规中矩，吃得过。就是福建炒面太油腻，另外还有烤榴莲，像我这种噬榴莲如命的人无所谓，嫌弃的人那真是煎熬。榴莲也是个奇怪东西，爱憎分明，无中间路线可选。

唉，在外吃不到正宗的，还是自己之后花点心思好了，但说那么多，还是现在吃不到，真的，来上一碗片儿川，不，拌川都好啊！

文 / 柒滋柒味

图 / Alpha，循CC协议使用