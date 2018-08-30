西红柿炒鸡蛋可以荣登国民菜肴名榜首的话，土豆是一个憨态可掬的品种，排名第二也不为过。

关于土豆的做法很多，也很百搭。酸辣土豆丝，干锅土豆片，油炸土豆条，红烧土豆块 。基本上很少会有人说不喜欢土豆，或对土豆过敏一说。

今天我想分享一个关于土豆酱的故事。故事的主人公是我的姥姥，她今年已经80岁了，但是依然手脚麻利，眼不昏花。我常年居住在南方，偶尔有机会才会回东北老家呆上短短的几天。

每次回家，姥姥都盼着让我多吃点，怕我一个人在外面受了委屈，还经常会唠叨说去外面饭店吃，怕我嫌弃家里的饭菜不够档次。但是我更喜欢家的味道，也更爱姥姥煮的饭菜，一家人简简单单一餐饭，吃的无拘无束，其乐融融。

其实她煮的每一道菜都特别的好吃，唯独土豆酱最爱，其他人都做不出来那个味道。土豆削皮，切丝过水，去掉淀粉。切一点蒜末，葱丝，准备上两大勺辣椒面，外加一袋东北豆瓣酱。锅中倒油，放入葱丝蒜末，爆出香味，放入土豆丝，加入一瓢水，大火煮开。加入豆瓣酱和辣椒面，焖个10分钟左右，大火收汁，便可出锅。

看似一碗极其简单的土豆酱，却在饭桌上非常抢手，手稍慢些，没等吃上几口，就只剩酱汤汁了。她总是会笑着说:“真有那么好吃?比肉还好吃?”哈哈，真的很好吃。因为这酱里有一种特别的调料是爱。

因为外公的病逝的缘由，我赶了回去，在家里陪伴了姥姥一段时间。但因为工作的原因，不得不继续踏上征程。临走之前我去看了她，她不说话，我走的时候她不想理我，我没忍住抱了她，她哭的像个孩子一样，撵我快走。随着年龄越来越大，也许靠近生命的时间轴都有不确定的因素。我下楼回头的时候，姥姥就趴在窗边，像一个留守的老顽童眼巴巴的看我消失在她的视线里。

虽然我离开了家，但是我学会了这道菜的做法以及它的秘方，一道能闻到爱的菜肴。土豆丝酱，是我想念家的方式，是能让我回忆和姥姥之间的纽带。愿她可以长命百岁，无忧无虑。

愿在外的游子都一种独特的思乡方式。在夜深人静的时候，在熙攘嘈杂的都市里，可以享受美食带来的治愈的能量，细细的品尝，慢慢的感受，如同家人就在身边的守候。

文 / 晓屿