老师的餐桌，是抚慰漂泊的家宴

母校东南角，几棵高大的芒果树，影映了一幢比我年龄还大的教工宿舍。中有一间，便是满足了我们三年思乡味蕾的翟府。

翟师是我们专业的一位硕导，主攻中国古代小说。我最喜《红楼梦》，时常向翟师请教红学知识，没多久便与翟师熟识。

翟师为人慷慨豪爽，颇有燕赵侠士之风，待学生极好，不论是否为自己门下的亲弟子，亦不论与该生的导师是否亲厚，一律平等相待，做到真正的“众生平等”。记得研一那年中秋，翟师邀我至家中过节。 多年求学在外，早就没有过节的概念。

那天怀着一腔感动与喜悦来到翟师家中，师兄师姐们早已到了，翟师的书房兼用作餐厅，已摆满桌丰盛而又精致的菜肴。其中一道卤牛肉干，色泽鲜亮，刀工齐整。我以为是熟食摊上购买，不想竟出自师母之手。上桌举箸，言笑晏晏。那道清蒸鲈鱼，鲜香嫩滑的鱼肉，划过舌尖，抵达味蕾最深处，竟唤起熟悉的记忆。我忍不住叹息，我尝到了家乡的味道。

翟师介绍，师母就是我同乡人。这时一位江西籍的师姐说，她从卤牛肉里也吃到了家的味道。师母说她的家乡靠近江西，有些饮食方面也相同；而一锅胡辣汤唤起了河南籍同学的乡思。翟师是中洲人士，婚后，师母学着烹制豫地菜。因为翟师自毕业起，便远赴西北工作，后与师母相遇、成家，再到这西南边陲的城市。虽然人不能常在家乡，可一日三餐却尽是家乡味。我们羡慕翟师真有福气，师母不仅有绝佳的厨艺，人更是年轻漂亮，虽然已五旬，但看着就像三十出头。师姐们都急问师母如何保养，师母半开玩笑，多下厨房。

那时每个节假日，翟师都邀请我们去他家中吃饭。特别是第二年，师母到上海照顾参加工作的儿子，翟师自嘲成了空巢老人。他说更理解求学在外的我们的孤独，于是我们去他家去得更勤。大厨师母不在，我们自己下厨，翟师破费买菜。大家纷纷做着自己家乡的特色菜。其中一位广东籍同学，厨艺精湛，她主持大菜，比如那道酱油鸡，色泽鲜亮，皮酥肉嫩，无论来自哪个省份，无论喜好重口还是轻口味的同学，对此赞不绝口，未上桌，十几双筷子蓄势待发；一上桌，瞬间空盘。她笑眯眯地说，对一个厨师最好的褒奖就是吃完她所烧的菜。另外湖南籍的同学也不甘落后，各种湘菜出锅，火辣咸香，不爱吃辣的同学，哪怕一边流着眼泪灌饮料，一边也坚持享受舌尖灼烧带来的快感。

冬至节是北方同学的天下。和好面团，揪一小块，捍面杖旋转间，数秒间，一张张厚薄均匀的饺皮跳着舞诞生，惊艳了所有的南方人。而另一边，馅料已剁碎并腌制好，大家着手包饺子。往往我们南方人包的奇形怪状的饺子，都要被善意地取笑一会儿。

到端午节，我们南方人企图用包粽子扳回一局，但是发现北方同学并不弱。翟师曾鼓励我包几个，我谈了条件，要躲起来包，如果好看，就说是我包的，但如果散架了，那就说是别人包的。翟师哈哈大笑，表示同意。当然我一直没有勇气包。不过在翟师和同学们的鼓励下，我也烧过几道菜，比如那道清炒白菜，我按照家乡习惯，炒到白菜出汁水，再稍加些白糖。结果大获赞扬，获得光盘的荣誉。翟师更夸这是浙菜代表，夸得我都快相信自己厨艺大长。其实不过是大家吃了一晚的浓油厚味，突然来一道清新蔬菜，正好可以漱口罢了。

翟师家酿的葡萄酒出坛了，亦邀请我们烧菜，庆祝美酒酿造成功。暗红的佳酿静静躺在透明的高脚杯里，折射着温柔娇艳的光芒，真真是曹公笔下的“千红一窟，万艳同杯”，抿一口，酸甜香醇，欲罢不能，不知不觉喝高了。翟师酿酒颇费一番功夫，葡萄必到园地选购，然后再细细挑选，颗颗拨皮，果肉上不沾一丝皮，再倒入上好的冰糖，封上坛口，静待时间将奇迹酝酿。

在六十平米的翟府里，我们置办了一场场节庆家宴，品尝了各个省份最真实的家常味道。洗手作羹汤，从此爱上了人间烟火，那才是生活真正的诗意和仪式感。我们毕业了，翟师也退休了，到儿子所在的城市去了。小小的翟府易了主人。不知道那见证了翟府家宴的书房、厨房，会不会告诉新主人，这里曾经填充了学子们的思乡胃，安抚了一颗颗思乡心？

文 / 灵聆