我想生活在海边，追寻最美的海鲜

前两天朋友出海，钓了两条鲈鱼。晚上约我们吃鱼。

鲈鱼好像在国内外都挺常见的，每次在国外想吃鱼又怕点错又懒得查字典的时候，首选sea bass。

海边人吃新鲜的海鲜，通常清蒸即可，取其原汁原味。若是冷冻的鱼虾，就得红烧、油炸之类的去掉腥味了。

一条两斤多的清蒸鲈鱼，配了一桌子菜。最后没吃完的鱼，按我们家的传统，必须得做一道酸辣鱼汤。逢年过节全家聚餐，酒足饭饱的时候再来碗热气腾腾的鱼汤，才是圆满的一顿饭。

说是酸辣鱼汤，其实并不是靠辣椒的辣，而是胡椒的辣。

全家做饭最好的是大伯母，不过大伯是最好的理论专家，总要提提意见，所以我们有请大伯来说说酸辣鱼汤的做法。

主料

清蒸海鱼，品种不限，剩余量不限。需带骨头和鱼头。

辅料

瘦猪肉，木耳，五香豆干，葱，姜，醋，糖，盐，白胡椒粉，淀粉，香菜，香油。

做法

1. 瘦猪肉切丝，泡发好的黑木耳切丝，五香豆干切丝，葱姜切丝。

2. 热锅，加入花生油，油热后爆炒瘦肉丝，变色后盛出备用。

3. 干净的锅中放入鱼，加冷水没过鱼，开大火炖直沸腾，转小火炖五分钟后，捞出鱼骨、鱼刺。

4. 鱼汤中加入木耳丝、五香豆干丝、葱丝、姜丝，放醋和糖调味，煮三分钟。

5. 放盐、白胡椒粉调味，水淀粉勾芡。

6. 出锅前点一次醋，加香菜末、点香油后装盆即可。

做好的酸辣鱼汤，色泽是褐色的，白胡椒的辛辣迅速温暖了胃，黑木耳和豆干吸收了鱼汤的酸和鲜，又有嚼劲，和汤中间或夹杂的鱼肉一柔一刚，而肉丝给汤增添了油脂的香气，又似乎在吃另一道菜了。

唏哩呼噜间，一碗汤就被大家喝光了。

年初大伯把做法传给了我，我在家做了一次。这条鲈鱼剩了一小半，我又拿来做了酸辣鱼汤。果然大家又唏哩呼噜地喝光了。

生活在海边，能吃到新鲜的海货，有时候真的很感恩这件事。

喝着熟悉的味道，就好像全家人又坐在爷爷家的客厅里，有人在忙忙碌碌地包饺子，有人在争论国家大事，有人在为考试成绩烦恼……一眨眼，都不知道几年过去了。

食物的味道啊，像代代相传的纽带，带来了心灵的慰藉。

文 / 慕何

图 / 慕何