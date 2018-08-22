趁筑地市场还在，去吃一碗海鲜丼吧

作为标准吃货，每位去东京的朋友，都会去筑地市场朝圣吧！

筑地市场最著名的活动，就是金枪鱼拍卖了。每天凌晨2点15分开始派发120个名额，先到先得。拍卖在5点30才开始。当然我这么懒，住得离筑地市场又远，自然没有去看这个拍卖。

去筑地市场之前一定要提前到网站查营业时间，避开市场休息的日子，还能看看每个店的位置和特色。在日本用google map查交通很方便，出了地铁跟着人流走就行。筑地市场跟京都锦市场和大阪黑门市场比，更像我想象中的市场：露天的市场熙熙攘攘，游客很多，又有很多揽客的饭店，又嘈杂又热闹。

注：本段所提网址http://www.tsukijigourmet.or.jp

除了海鲜，还有调料酱菜之类的，很有小时候逛市场的趣味。

饿着肚子出门的我，把市场转了一遍，太折磨了！最后像井之头五郎（《孤独的美食家》主人公）一样，站在路边思考了三秒，最后遵从内心，选了市场里一条安静的小巷子，找了一家只有不到10个座位，老板即是厨师的小店。

菜单贴在门外，只有几个选项，都是海鲜丼，上面的料不同。因为心心念念海胆，选了第一款。

注意：这并不是我吃的那份实物图。但是冲击力类似

进门以后只有一对外国人，对着面前空空如也的碗，他俩丝毫没有离开的意思，我以为他们还要再来一碗呢，毕竟岛国的饭量估计也就是美国的一半吧。结果他俩看着老板把我的海鲜丼做好，才依依不舍地离开。嗯，很好，这让我对自己的选择有了信心！

老板娘负责点餐和倒茶，惊喜地发现了这次旅程第一次也是最后一次的抹茶！海鲜丼上桌，老板特意给我解释，海胆上面撒的是芝麻盐。海胆鲜甜、细腻，第一口就差点让我跳起来。怪不得日剧里他们吃东西的时候总是一脸陶醉地说：おいしい！四种鱼生，厚而结实，肯定没有经过冷冻（废话，筑地市场肯定是最新鲜的鱼啊！）。米饭是按寿司饭调的味道，配着海鲜或者单独吃，都很有滋味。唯一不喜欢的是甜的玉子烧。后来老板送了一个黄瓜刻成的松树，颇见刀功。上面淋的酱汁也是自制的。

我问老板，做这行多久，他说11年。没有想象的那么久，毕竟听说很多日本人一辈子只做一件事，看他的年纪，怎么也得40多了。但是能在竞争激烈的筑地市场生存下来，哪怕是不起眼的小巷子，我相信他是有实力的。

因为门口贴着不要拍照，我也没好意思拍。出门赶紧发了条朋友圈，附上定位，想把这无与伦比的滋味定格在二维状态。

这么好吃好逛的地方，一定要坚持到我再来一次啊！听说筑地市场11月份就要搬迁了，想去的朋友抓紧啊。

有人说，不知道好的食物是什么味道。对我而言，美食的80%都取决于食材的好坏程度。而舌头和内心，是很容易识别出美食的。另外的20%，取决于厨师的水平和心情。热闹的店游客太多，厨师疲于应付，不会静下心来、全心全意的对待食物，味道自然程式化。所以商场里的餐馆，味道最多平平。因此，我倾向于选择店小人少，老板亲自下厨的饭店。

2016年，高晓松去日本拜访料理大师，其中有被誉为日本天妇罗之神的早乙女哲哉先生。大师讲了一个故事：日本NHK电视台做了一个真人秀的综艺节目，找了一个年轻漂亮但不会做菜的女生来他的店实习两个星期，然后做一次天妇罗出来给早乙女哲哉品尝。

早乙女哲哉吃了一下，对着录像机大发雷霆。既然是大师的店，这个店里的所有食材都是顶尖的。这条鱼，只有几十年经验的老渔民，才能完好无损的捕捉回来。批发商和物流公司要非常快的才能把这条鱼新鲜的送到店里来，而到了店里还要经过很多步骤才能把鱼处理好。一条鱼，要历经多少人的辛苦付出，才能来到桌上，而你的工作，却毁掉了这么多人的努力！

对厨师而言，如果对自己的工作没有信念感和自我尊重，很难做出好吃的食物。日本人这种精神，体现在社会生活的方方面面。也许，我们也缺一点对自己工作的尊重，缺一点对自己社会责任的重视。不然，为何现在在国内都不敢吃“三文鱼”了呢？

文 / 慕何

图 / 慕何