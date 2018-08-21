生活再迷茫，跟家人吃一顿好饭都是确切的事

2018年已经过去了一大半，虽说工作上有收获，但心里却充斥着迷茫，每逢家中聚会的时候，无论是亲朋好友还是父母至亲，他们都会对我的工作提出期盼，说我是家中的骄傲，吃皇粮。可眼下的这份工作给我带来的只有迷茫，条条框框限制了梦想，按部就班消耗了斗志，可真要离开呢？又觉得对不起父母，自己也缺乏离开的勇气和条件。

纠结着大半年，觉得心累得不行，索性找领导请了个假，从帝都跑回了我的小县城，休息了十天。虽说这大半年工作上获得感不多，但心却真的很疲惫，提不起干劲，找不到出路，回到家，径直来到了厨房，也是奇怪，我觉得厨房就是我疗伤的地方。

自从上大学后，我就和父母聚少离多，一般一年也就相处20多天，一般父母提出的要求我都会尽力满足，我妈说她想吃我做的酸菜鱼，哪怕做了6个小时的汽车，我也立马去菜市场买鱼。

买的是一条三斤多的大草鱼，草鱼肉嫩刺多，处理起来麻烦吃起来香。杀鱼毕竟太残忍，我让超市的阿姨帮忙处理了下，最关键的片鱼我决定还是自己处理。事实证明，片鱼确实需要一把好刀，家中的刀多少有点钝，配合着剪刀，折腾了大半天，才把鱼一点点片好。然后拿着淀粉、料酒、葱姜水、盐把鱼片腌上，我妈说我做鱼的工序太复杂了，我突然笑出声来，因为我意识到，这道酸菜鱼竟然是我半年多来做得最认真的一件事了。

鱼骨和鱼头要先用油煎一下，指着它们熬出美味的鱼汤，酸菜也要炒一下，不然一股生味影响口感，瞧，一道家常菜，我是不是有点太讲究了，但不讲究的话，怎么才能激发一锅美味呢？等到鱼汤汩汩冒泡，便把鱼片一片片放到鱼汤里，可千万别急着搅动，只要用鱼汤往上浇几遍就可以了，鱼片一烫就熟，鲜滑软嫩，简直完美。

很多烦心事都是和父母在饭桌上消化的，也就在那一刻，亲情把迷茫、困顿挤出了心里，占领心里的高地。爸妈嘴里的家长里短我听得津津有味，就连老妈的唠叨我也觉得顺耳，不再向以前那样和他们驳斥一番。

一顿酸菜鱼，足以慰风尘。我用酸菜鱼尽着我微不足道的孝顺，父母用厚重的温暖抚平我的迷茫和伤痛，有家在，失败就有了底线，无论混得怎么样，家还在，父母还在！

十天里，我也是极尽所能给父母做菜，但是还是忘不了回家第一顿做的酸菜鱼，那味道就像久旱的禾苗遇上了甘霖，濒死的蜜蜂遇到了花香，那就是亲情的味道！

文 / 徐杨

图 / 徐杨