一碗酒酿叫醒夏日沉睡的味蕾

商贩们沿街摆着大串紫色而饱满的葡萄，孩子们手上捧着西瓜像是如获珍宝，大人们仔细的清洗着每一颗桃子上的绒毛，电视中记者报道着某某地面的温度竟可以煎熟一个鸡蛋时，便知，三伏天已经来临，老人们嘴里不停的念叨着“头伏饺子二伏面”的俗语。汗流浃背是每个人的常态，多巴胺此时在打盹，唯有一碗酸酸甜甜的酒酿才能唤起它的活力。

酒酿旧时被称为“醴”，是将蒸熟的江米晾凉拌上酒酵在一定的温度下发酵而成的。北方人大多称其为醪糟，南方人大多称其为酒酿。被发酵的酒酿中含有少量的酒精能够促进血液循环，促进消化及增进食欲的功能，若是哺乳期的妈妈喝便会增加乳汁，不仅能够食用，酒酿加温水敷脸亦可美容，大多化妆品也含有其成分。

一碗甜酒酿 是一碗柔情的爱

“砰”的一声，我狠狠地的将卧室门关上，深重的叹息声触发了我内心最后一丝防线，大颗的泪滴滚落在地上，因为考卷上不尽人意的分数，因为粗心而深切的自责，因为想要逃避而关闭沟通的这扇门。与三伏天的燥热合拍成曲，唱响焦虑，不安，急躁之歌。我蹑手蹑脚地打开房门，干燥闷热的空气里弥漫着淡淡的酒香，“来，酒酿趁热喝吧，对胃好。”

滚烫的泪珠和着这碗酒酿一起下肚，也伴随着悔恨的泪水，丰富的维生素b族，轻缓了我紧张而疲惫的心情，也消解了我与父亲之间的紧张关系。

长大后才知道，酒酿的多姿多彩

人的口味变化多端，唯有记忆深处的味蕾不曾改变，踏足不同的土地，大多都与酒酿有故事。湖北的蛋酒，兰州的牛奶鸡蛋醪糟，江南的酒酿饼，南京的酒酿赤豆元宵，朝鲜族的米酒，各具特色，各具风味，各有各的故事。再后来，听闻酒酿鸡翅、酒酿鳜鱼、酒酿戚风蛋糕比比皆是，创新融合体现的淋漓尽致。

最有趣的便是牛奶鸡蛋醪糟，大概是因为口味更接近兰州吧。铜锅煮牛奶，开始冒泡泡的时候便加入醪糟，打入鸡蛋，提前在碗底放上各种果干，坚果，色彩缤纷，奶香与淡淡的酒香激发了挂杆中的甜腻，黑芝麻的香气，融合而不违和，营养丰富且美容养颜，这便是长大后最快手的早餐了罢！

都说，我们将自己最坏的脾气给了自己最亲的人，但没有人会计较，只因爱而包容而理解而疼爱，父亲不必多说，所有的爱与柔情似乎都藏在那碗酒酿中，叫醒了沉睡的味蕾，更叫醒了我的急躁与焦虑，是时候该温柔的道一声“爸爸，谢谢您！”我最爱的亲人。

文 / 秦榛子