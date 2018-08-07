躁动的灵魂，以肉为欢

我爱食肉，友人打趣说作为南方姑娘却有了北方汉子的食欲和饭量，很惊人。讲真，这句玩笑话颇让人自豪。毕竟对我而言，唯有旅行和美食不可辜负，躁动的灵魂需要一场说走就走时，途中偶遇的肉食是最幸福的赞歌。当鲜甜的肉汁缠绕唇舌，滑嫩的纤维拂过牙齿，此时此刻，能吃即是福。

大漠孤烟直，草低现牛羊。广袤的西部土地有雅丹，草原，沙漠，高窟，胡杨林，雪山，有经幡，有信仰，更有公路上肆意奔跑的“羊肉串”，雪水边慵懒摊平的“牦牛肉”。天然的放牧场，大风与烈酒，跑马的汉子扬着鞭，声声催人食肉去。

手抓羊肉，不加盐炖煮，不腻不膻，弹牙鲜美，装盘撒盐，双倍提鲜，咬上一口，奶香味四溢。

脱骨牦牛肉。原汁原味，酥烂脱骨，刀子割肉，送入口中，西部的豪情，狂野的欢愉。

藏火锅。牦牛骨熬制，汤泽奶白，荤素铺开，五彩斑斓。牦牛肉丸越嚼越香，骨汤一碗接一碗，根本停不下。

海阔凭鱼跃，捕来立马吃。渔民的餐桌华丽而质朴，丰盛而简单。昂贵的食材，家常的做法，鲜甜的回忆。

白灼鲜鱿。肉质Q弾鲜嫩，沾上与生俱来的墨汁，鲜甜可口。淋上少许酱油，又是另一番天地。



杂鱼早餐。从没敢想过晨食有刚打捞出的海鱼和超过手掌长的皮皮虾，在中国“马代”庙湾的日子里，除了断网与世隔绝的安静，还有不断刷新着何谓奢侈海鲜餐的认知，“刘姥姥进大观园”，天天见惊喜。



奇葩海螺。嗦河螺高手碰上海螺，完败。吃石螺是唇舌吮吸咬，吸螺是南方人普遍与生俱来的天赋神技，搞定不费吹灰之力。但面对海螺，压根儿不是一个套路，或边旋转螺身边手敲，或用长钩子挑，这是力量与智慧的碰撞，没有当地人指引，煮熟的海螺即使不会飞，但也吃不到，妥妥干瞪眼的节奏。



漫步东南亚，无从下手，必选牛扒。东方风情的香辛料碰撞西方烹饪方式，淌汁的红肉，沾上咸香的香料，肉食者的小确信。

清晨，提着从工地旁窝棚买的油炸鸡皮，拎着村民家配了根树枝的咖喱牛肉炒饭，穿过开满粉白金相间三角梅的村落，一个人坐在甲米的沙滩上，看着海浪潮起潮落嚼着肉；下午，晃在马德望的农贸市场，看着油炸水甲虫，串烧整青蛙，辣椒炒蝗虫，第一次拒绝吃肉；傍晚，结束神庙之旅，席地竹棚里，伴着柬语迪斯科和当地人扭着胯，就着暹粒啤酒喝水蛇汤。晚上，窝着家乡大排档，好友二三，撸串诉衷肠。

愿这欢愉的肉香始终伴我走过这一路。

文 / 皮卡小姐

图 / 皮卡小姐