世间最遗憾的，是无法与你一起吃到老

二十万吃货的精神故乡

世间爱有无数种，但总有一些走得艰辛一些，比如她和她的故事。一样曾经坐在一张桌上吃饭，然而却注定没有结果。而后每一样味道，都变成了苦。

世人对于有厚重感的故事，从来都叶公好龙。泯于众人的时候，期待与众不同，觉得生活轻飘飘的，殊不知面对所谓生活的厚重，常常意味着苦！

没办法抵抗的 有些食物 一口吃下去，回忆就满满的涌现

我在广州看完演出的第二天就去佛山了。尽管在我们未断联系前，你再三强调不要我过去佛山，不想我独自面对那些场景，然后哭成傻逼。

在去佛山前，我也不知怎么的，路边见到个居酒屋就钻了进去，也没吃什么，就静静喝完一壶酒，略微懵圈。搭地铁的时候睡了好一阵儿。

转乘广佛线。我下意识从南桂路B口出来，抬头看到万科广场，惊叹身体记忆的顽强，它记得很清楚，我们最经常来这个商场。

去了那家火锅店，牛肉还是那么好吃。有些后悔同你一起来过，因为所有关于你的，细微末节，我以为都忘了，却在牛肉入口那一瞬间，如同狂风巨浪向我袭来。

强忍着没让情绪失控。匆匆结账逃离。

去下榻酒店的途中，我差点就转向前往我们曾经的小窝了，理智告诉我，不可以。

在房间里休整一下，赴旧友的夜宵局。按着导航走，越发觉得路线熟悉，抵达终点，竟然是那家你很心水的店，有着鲜甜的卜卜蚬和大个头的生蚝。旧友的催促电话打断我继续的回忆。点单的时候略带迟疑，还是点了卜卜蚬和生蚝。席间的恍惚状态让我被罚酒甚多。

后边刻意避开那些容易加深思念的地方。但是，我连去探望旧同事，脑子想的都是“以前啊，盼着下班了冲去市场买食材，再赶紧搭十来分钟摩的奔向你，快点为你倒腾出一桌好菜，外加一碗靓汤”

旧同事约饭，他们定的地点，是咱们俩常去夹娃娃的那个商场。你还记得吗，就是那个楼层拐角处有一排娃娃机，很好夹的。我曾不断兑换零钱，给你去夹那一排娃娃，接着收获略丰。

吃完饭，道别，搭地铁折回广州机场。在商场外围看到一家主打抹茶类食品的餐厅，第一想法是“你一定会想进去尝尝。”

机场候机，歌单跳到了茶季杨《给你》。

“奔驰的骏马”

我们之前在你家乡的马场骑马，我又惊奇又害怕，你看着我的怂样，不停的说我这南方娃不适合这里。好在我克服了困难，完成人生第一次骑行，让你对我略微刮目相看。

“可不可以，都给你”

所有的所有都想给你，却发现自己什么身份都没有。忍了许久的情绪，随着歌曲痛哭了出来，可能当时在旁人看来，我是个神经病吧。

想着，把这些所有都告诉你，至此就不再念起你。可我发现我讲得越多，对你的思念就越发浓烈。过往历历在目，未来仍然未知，我只能通过现在恋恋不舍我们之间的一切。也不知是对是错。

有时我会假设一些情况。假设我是男生，我们就可以在一起，大大方方的牵手。

名正言顺的出现在彼此的家人面前，告诉他们，我们很相爱，然后，顺利的应对那些世俗制定的义务。然而这个假设不可能成立，我们也注定无法跨过彼此家庭的道道坎。

多少深情到最后都变成了无法言喻的秘密。时光走啊走，陪在身边的人一散再散。

我们结束了一切关系。从相遇相知相依相惜，再到陌路不言。期间我学会了执着、沉稳，如何更好的爱人。往往是，教会你成长的人，无法伴你走到最后。遗憾，不能更好的爱你了。

希望那个男生会如我这般，细心体贴待你，为你挡掉未来生活里的风风雨雨，让你不要陷入杂碎琐事中，让你能够继续当个萌萌哒小公主，让你能继续感受被宠溺的幸福。

最后，借海子的诗做个结尾。

我爱你

跑了很远的路

马睡在草上

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海子《给你》