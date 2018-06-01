我把夏天的可爱，都融进绿豆沙里了

二十万吃货的精神故乡

夏天虽很好，但诸事皆要解药，太开心时要有冷静的手段，太难过时要有安抚的技巧，太热时要有一个冰凉一些的吻。而夏日的这个吻，某种形态，是一碗绿豆沙。

今天中午，下了一场暴雨。我被锁在一个艺术馆里，对着电脑默默码字，身后传来儿童合唱团练习的声音，沁人心脾的童声，消磨了被困在建筑里时的焦虑。

是夏天啦！

广东的五月早已经迎来了盛夏，在课室与宿舍之间穿梭的路程显得格外闷热。宿舍里风扇吹出的风夹杂着浮尘和微汗的气味，安静的只剩下风扇的轰鸣声，这是宿舍的常态。想象着的冰凉西瓜应该如宫崎骏电影中的一样切下去沁人心脾。

家住广州的舍长周末从家里拎来了一煲她妈妈煮的绿豆沙，装在白身红盖的保温桶里装来。舍长一进门就喊累，把手上的绿豆沙往瘫在椅子上吹风扇的小肆怀里一放，小肆接住保温桶后，摸到桶身冰冷的水珠后化哀怨为满足的叹息。舍长边卸下她从家里背来的东西边说着“变热了就不好吃啦！”

小肆首先打开红盖子，也管不上盖子里的水珠顺着桶沿留下来滴在她的腿上。凑过去一看，绿豆沙静静地躺在保温桶里，其间晶莹的应该是碎冰，清新的绿豆香扑面而来。绿豆熬成了沙，入口绵软糯香，夹杂着的碎冰让干涸的口腔得到了刺激，好像是高中体育课之后在小卖部买的一块钱一根的绿豆冰棒，凉进了喉咙和胸腔，却又没有甜得发腻。

往嘴里送着一勺勺绿豆沙的时候，眼睛瞄到了舍长大汗淋漓地坐在风扇前看着我们吃，边看边笑。小肆捧着保温桶直接往嘴里喝了一口绿豆沙之后对着舍长说“你这样很像慈祥的母亲”时，她从椅子上跳起来佯装着要打小肆，然后空气里弥漫着绿豆沙香气的笑声。

前天晚上和妈妈通电话，说是周末忙就不回家了，她说她打算煮绿豆沙，我记得我和她说，要等绿豆的壳浮上水面然后捞出来之后，等它沸腾个几分钟就盖盖关火闷着，绿豆会很容易变软成沙。我的脑子里浮现了家里那口土色的瓷煲和灶火上煨煨的火苗，还有浸泡后出水的清凉的一颗颗晶莹的绿豆子。聊到最后，妈妈说她打算往里面放陈皮，像是旧时福禄路上那家老甜品店做的绿豆沙一样，有些东西就是不会变。

夏天的愁，好像在铁勺子哐当一下掉进吃空的保温桶里色声音里一闪而过。剩下的盛夏里的可爱，都随着绿豆沙融进了心里面啦。