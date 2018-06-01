一口甜胚子下肚，就没有比兰州更好的家乡（下）

二十万吃货的精神故乡

彼时若是认识曹晏，我想这位能给我讲故事的“董小姐”一定会告诉我，这座城市里的人，都是如此直白坦率，不顾那些所以。还好如今还有大把岁月可以用来讲故事，今晚听曹晏，继续讲甜胚子。

2015年10月04日，我路过兰州，在街头晃悠到深夜。兰州用秋日的清凉待彼时风尘仆仆的我，如今想，当时我所见到的兰州，是那么的表面和肤浅，对他的好奇甚至不如宋冬野歌里唱的那一支兰州。

当咖啡店生意越来越好，耿哥开始思考创新这件事。他尝试把本土小吃跟奶茶结合在一起，于是跟一起创业的搭档试了又试，常常喝到胃里反酸水，直到一款名为“甜胚子奶茶”的饮品惊艳上市，得到了几乎全市人民的喜欢，至今仍然是传奇般的经典存在。

对，你听的没错，甜胚子奶茶！不是珍珠也不是“丝袜”，而是甜胚子做了主角。本来食用时是要兑入凉开水和糖的，耿哥用奶茶代替了水，没有想到口感酸甜，沁凉解暑，一下子就成了兰州的夏季爆款，店里每天都供不应求。有了这个创新以后，耿盛琛更有劲头和信心了，他和搭档继续反复研究，低下头来专注研发他的新产品，又做出了更多与本土小吃相结合的饮品，让洋气的咖啡奶茶跟本土的特色小吃碰撞出新的火花，对他来说是特别有意义的事情。

初心干净的人，运气总是不会太差。兰州孩子们愣是把耿哥小小的店，喝成了三家分店，每家店都是天天长队，座无虚席。而他的价格从开始的十几块到现在始终没有改变过，他一直坚持亲民价格路线，让所有人在喝这杯饮品的时候，都能负担得起。对他来说最重要的，除了赚钱养活员工们，依然是把这家店做好，对得起所有喜欢这家店，跟这家店一起成长的顾客们。

从来没有想到，甜胚子这么本土的小吃，加入洋气的奶茶，竟然如此接近完美。在兰州小吃里，甜胚子头一个的，正式跨界成为了漂亮杯子里的饮料，而它依然是它，无论在奶茶杯里，还是小摊的盆里，它从未改变过那种经过蒸煮和发酵后的酸甜口感，就像兰州这座城市对兰州人的爱一样稳定恒久。

很多时候，兰州是让兰州人又爱又怨的家乡，这是座漂移来的城市，又是一座栖息着的城市，所有人不甘于现状却又安于现状，在这矛盾的两者之间艰难地延续着一个年轻城市的使命，无奈地成为全国大型城市中角色最为尴尬的一个。

我们爱她的淳朴真诚，却又看不到它的成长和发展；我们怨她的土气落后，却又在一次次出走后想她想到泪流满面。时而觉得焦躁难忍不得志不得翻身，时而又觉得安宁静谧心满意足。一切复杂又深刻的感情，让兰州孩子总是不能割舍，最终都会回来。

朋友思懿的一次土地疗愈仪式，带着我们进入这个城市的冥想，在那一场冥想仪式之后，我深深的感受到了与兰州根系般的连接，兰州的慈悲开始立体起来：你得志或者失意，母亲河都敞开怀抱，南北两山始终守候，允许你以任何姿态情绪去自由生长。从不评判定义你，更不会指手画脚，给你被期望的压力。你是什么样，怎么嫌弃她，要成为谁，她都爱你。她就是兰州，属性慈悲，爱好包容。她祝福你，从来没有任何条件。面对外地来人，她没有成见，绝不排外。

你不用担心张嘴说话，在兰州人的天性中，从来没有什么优越感，没有心机的自大和质朴的谦卑奇怪地混合在一起：来了人，就热情款待，有香的辣的，就呼朋唤友，有新潮时髦，就抓紧赶上，敢爱也敢恨，对了就癫狂，错了也能认怂，没什么好掩饰的，坦坦荡荡就是这座城市血脉里的生活智慧。

夏夜凉风习习，骑着单车驶过每一条熟悉的霓虹街巷，车把上挂着甜胚子奶茶，红灯时候就低头喝上一口，冰凉舒爽，甜美安宁。那一刻我在想，只要喝上一口甜胚子，真的再没有比家乡更好的远方了。

-全文完-

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