一口甜胚子下肚，就没有比兰州更好的家乡（上）

二十万吃货的精神故乡

兰州的夏天应该会是怎样的呢，母亲河奔腾的土地，会有怎样与众不同的温柔呀。曹晏带来的一个答案，管这种温柔叫甜胚子。夏天很长，所以这一口甜胚子，也要喝很久，这篇文章，我们分了两天发布，让这清爽更久一些吧。

之前去到兰州的时候，已经是将近深秋了。后来我跟曹晏开玩笑说，若是夏天，我该会脱了衣服跳下水去游一遭。

第一口甜胚子下肚的时候，兰州的夏天就到了。

兰州的夏天跟别的城市很不一样。它是那丝踩着微风飘来的暖意，不会像南方炎夏黏腻闷热。阳光会在裸露的地方豪爽的跟你照面，也会透过摇曳的树枝调皮的晃你眼眸，太阳刚晒出来晶莹剔透的汗珠，清风就瞬间吹干衬衣上的汗湿。树木花草也比春天更有生命力，它们在阳光里闪烁起舞，在微风里纵情歌唱，把大片的荫凉留给避暑的人们。

天黑的晚了，温度也舒适起来，人们从容了很多，换上轻薄凉快的夏装，步履也轻盈了不少。爱吃的食物，逐渐从各大饭馆餐厅，移步到美食街或者街边摊儿，正式进入小吃主场时间。大街小巷此刻在兰州人脑袋里，就是一张张美食地图，食欲勾选哪里，脚步就诚实的奔向哪里，再也没有冬日里的懒散和怕麻烦。

口干舌燥或者食欲不振的时候，甜胚子就是最好的下午茶、营养餐。“甜醅甜，老人娃娃口水咽，一碗两碗能开胃，三碗四碗顶顿饭。”兰州这句顺口溜，精准的定位了这碗甜甜的粮食胚芽。

甜胚子的食材学名叫做裸粒类型燕麦，又名筱麦。制作原理跟醪糟相似，也就是南方同学的酒酿。制作方法也很简单，精心选好没有杂质的燕麦，蒸熟后加酒曲酿制便大功告成。

大街小巷的小吃摊上，一般都用大盆盛放着，盖上干净雪白的纱布，散发着淡淡的甜酒味。食客一落座，卖家就麻利的抄起小瓷碗，揭开白纱布，舀上一勺子干甜胚子，提起茶壶，兑入凉白开，再撒上白沙糖，不到半分钟就端放在食客面前。夏天热透的时候，立等可吃的甜胚子，简直不要太贴心。

一碗咕嘟咕嘟下肚，口感酸甜冰爽，暑气顿时消解。更妙的是，甜胚子还是最早的“无限续杯”概念提出者，喝完一碗，碗底的甜胚子仍然保有浓郁的香甜，再兑几次凉白开都没有问题，每一碗都有可以咀嚼的颗粒陪伴，直到把它们吃干喝净。

记得上中学的时候，只要到了夏天放学时间，学生们总会骑上单车三五成群的去到各自熟悉的小摊，一人一块钱要一碗，一碗接一碗的兑水，咕嘟咕嘟的尽情解渴，叽叽喳喳，笑笑闹闹，喝到老板都想把茶壶藏起来。毕竟还是有酒曲的成分，有些孩子会把脸喝的红扑扑，在同学们的哄笑中自己也笑的前仰后合，甚是有趣。

再后来，甜胚子遇到了它的伯乐，“造星大使”横空出世。在这个城市还缺少一间咖啡店的2010年，第一次有一家店可以坐着聊天，老板会亲手给顾客煮奶茶的“第三空间”， 兰州孩子都亲切的喊他耿哥，那是许多兰州人第一次感受在奶茶里尝出锡兰红茶的味道，很正的味道。

耿哥也乐于跟大家分享他的故事和经历。08年的时候，他在北京经营的咖啡店遭遇经济危机，无法再持续下去。在一堂商业讲座中他受益匪浅，他清楚的记得当时那个讲师告诉他们，不要一味地走高端路线，有时候要学会放下，从零做起。于是，当他回到兰州，发现兰州还没有这样一个可以让人休息、聊天、放松的地方时，他决定在自己家乡开这么一家店。

他放下以前要做高大上咖啡店的心态，从破产中吸取经验教训，专下心来从一杯杯咖啡开始，并在经历了品牌被抢注风波后的失意心痛中，重新用“放哈”命名了自己的店铺。“放哈”是兰州方言的发音，意思即是放下。而耿哥的所有事故，最终都成了好故事，感染和鼓励了很多的人。小伙伴之间流传着很多温暖的小仪式：赶去鼓励陷入困境的朋友时，一定提上一杯放哈甜胚子奶茶；陪朋友排解愤懑烦闷的时候，一定约在放哈；面对失去的时候，都会给自己买一杯放哈……

说一个小笑话，今年清明节去给姥姥扫墓的时候，墓碑前赫然放着一个放哈的杯子，大姨一句“看，老的个的留言，让大家撒都放哈！”一家人顿时忍俊不禁，不知不觉都温暖起来。

-未完待续-

给作者个赞赏吧，买一碗甜胚子