假如生活欺骗了你，那就把它做成派 | 吃货看剧瞎掰指南

二十万吃货的精神故乡

确实，厨房对于一些人来说是超越出一个单纯的烹饪空间。它有着更重要的意义，比如表达，宣泄，甚至是自我疗愈。

在这个世界上，我觉得我最喜欢的就是厨房，无论在什么地方，无论是什么样子，只要那里是厨房，只要是做饭的地方，我就不会厌恶。

最近看了一部影片《女招待》，它让我更坚定了厨房有治愈功能这件事情。其中一幕让我印象很深，女主人公Jenna在厨房一边哼着曲子一边做着派，她的身体跟着韵律和搅拌的节奏晃动着，眼神里流露着孩子才有的满足和享受。

但现实中，Jenna的生活可以说很糟糕。在一家小店做女招待，周围的同事也有着各自的烦心事儿，她还有一个控制欲极强、暴力自私的渣男老公Earl。Jenna摆脱这一切的唯一希望就是一场奖金不菲的烘焙比赛。然而，就在准备参赛前她发现自己怀孕了。

生活最喜欢给你一个希望大礼包，然后告诉你不好意思发错人了。如果你遇见了这样的情况，会如何应对。

Jenna的回应是跑去厨房做一大堆天马行空的派，比如“我不要厄尔的宝宝派”、“宝宝夜半歌声扰我清梦派”。

她因为做孕检认识了温柔的妇产科医生，并和他坠入爱河。她又顽皮地创作了“厄尔因外遇杀了我派”、“外遇有罪别让厄尔杀我派”。

她在离家出走又被老公抓回来躺在床上想出了“怀孕、悲惨、自怜的失败者派”。

看这部片很有共鸣的原因是我也有过一段灰色的人生经历。

前年的冬天，失恋、工作岗位调整、肺炎以及后遗症，轮番击倒了我。精神状态不好加上抗生素让我每天都恍恍惚惚食欲不振。有一天，我请病假躺在床上看《幸福的面包》，其中有一个面包发酵的延时镜头，恍惚间突然隔着屏幕闻到了香气，顿时来了精神，竟然虚弱地爬起来想去做面包。

我听着喜欢的电台节目，守着面团一点点揉出薄薄的筋膜，再慢慢发酵长大，最后沉溺在满屋的小麦香气中无法自拔。当然，我没有Jenna的创造力和豁达，我只想寻求一个情感宣泄的面团以及一个好吃的吐司。

其实，每个人都有自己版本的伤心故事，但并不是人人都可以用一个轻松的方式表达出来。我最喜欢的英国单口喜剧演员Simon Amstell，他的素材都是来源于生活的观察，他通过诙谐的艺术形式把其中不那么美好的一面坦露给观众。

大家都把悲伤和不堪藏着掖着的时候，Simon Amstell却在分手三天后，把这段故事作为素材放到节目里。我不知道他是不是真的还在心痛，但能直面伤痛，从来都是新生的开始，我将其视为真正的“英雄主义”。

现在这个时代的人，都不太容易高兴起来。贩卖焦虑，和鼓吹你被同龄人抛弃，是一件很流行的生意。可我从未想过，要有什么巨大的成功，我渴望的是活成自己的模样。

我乐得纠结在自己的小世界里，喜怒哀乐，都是真实的，治愈自己，比什么都重要。