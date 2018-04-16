一群友人，一阵大醉，一场大雪，一煲佛跳墙

二十万吃货的精神故乡

今晚，不管你的城市是艳阳高照还是大雪纷飞，来尝尝这煲佛跳墙吧。

原来，世界是有一大部分，不在自己潜意识的认知里的。而能够带领自己，看得更广阔的世界的，应该就是朋友吧。大雪、大醉、大吃、大话，真是个好场景啊。

窗外冷风呼啸，漫漫寒夜，正无聊赖时，忽想起十七年前的一个冬夜。

那时正在一所乡村高中执教，办公室一干人众称兄道弟，呼姐唤妹，好不亲热。那时月薪区区４00元，却时常聚餐。原来一众人等皆是饕餮之徒，大家每人拿出几十元，就可一逞口腹之欲。

后来偶然读到梁实秋的《雅舍谈吃》，里面有一篇《佛跳墙》，与众人讲后都馋涎欲滴。奈何乡村小馆，无从识得此妙物，遂起操刀之思，同事们欣然集资。

欲备齐各色食材殊为不易：排骨可于市集购得，然海参、翅尖等皆难寻觅。兴之所致，难于自拔。所幸于某日凌晨乘班车进城采购。彼时夜色正浓，天降大雪，进城时已没脚面。终于购得海参、猪手、翅尖诸物，算一算所余经费，尚可买瓶老酒，果断买下。店家热情荐其红酒，虑及同事中三姐妹尚无着落，遂买下。路费不足矣，只得步行数里，方敢上车，鞋面尽湿。

回到单位已近午时，手脚皆冻木。围炉黙坐，移时方苏。所幸室友已备好午饭，草草吃下，就在煤炉上架起砂锅，将各种食材顺次投下，小火慢炖至近晚。猪手、海参皆已软烂，汤汁浓稠，在桔黄的灯光下“咕嘟咕嘟”地冒着亮晶晶的大泡。

同事家中已备好饭菜，与室友端锅携酒而往。宾主齐集，斟酒已毕，掀锅盖视之，浓油赤酱，汤汁微沸，猪手、海参于上层轻轻颤动。众人发一声喊，一时筷子与酒杯齐飞，笑脸共灯火一色。

其时窗外正大雪纷飞，屋内暖意融融。只记得白酒、红酒喝干，主人又拿出一瓶白酒、一瓶啤酒，喝完不得尽兴，另一同事又回家取一瓶白酒，方宾主尽欢。散席时都已近酩酊，大雪已住，江山尽白。