烤红苕的人死了，但红苕却一直热着呢

清明将至，这些天我频繁的跟朋友聊起死亡这个话题。我曾写过一句话：这世界，谁不是向死的结局呢。可是你真要面对，那是痛苦的事。
有些人留下伟业，有些人留下骂名，有些人留下的，是微不足道的却暖暖的味道。文章里说的人就是，不知道，此刻你想起了谁呢？
——深夜君
– 正文 –
出校门往左转，就看得到一群叔叔嬢嬢装的橘子葡萄的车车已经在外面摆起了，本来容得下三辆小车横起开的人行道现在挤得人只有卡起卡起走。
我一眼就看到站到地下通道旁边卖烤红苕的叔叔了，炉子旁边还围了几个人，我站到旁边等，能闻到伴着炭香的甘甜味，这香味是均衡的，考验卖红苕人的手艺，火候必须要拿捏得到位，这种香味才站得住脚。
我想起以前在外婆屋里，过年大鱼大肉吃得人肝椒火旺，想吃烤红苕，就和我表哥爬到后面山上去掏红苕，把几个只有小娃娃手腕粗的红苕抱到怀怀头，喊外婆帮我们烤。我外婆把红苕往柴火堆里面风轻云淡的一戳，就摆手喊我们出去耍，过一阵回来拿。
我一摸那灰堆堆不够烫，非要烧团火起来烤，我外婆犟不过，就由我去。我巴心巴肝地守着火堆堆等着我的红苕熟，结果拿出来一看，外面皮都焦了，里面还是生的。就因为这个我把嘴巴瘪了一下午，到了晚上快睡觉的时候，外婆把我喊到厨房里去，从灰堆堆里面刨出来一个红苕，掰开递给我，那股热气在晚上的灯下面，像直溜溜的袅袅烟。
今天在买红苕的时候看到红苕是放到一圈竹篾篾上的，不能直接看到炭，顺口问了句“是用啥子烤熟的喃”，师傅乜了我一眼，一边夹红苕一边很老江湖的说“焦炭撒。”
我把我的红苕抱起，挖了一勺来吃，旋烤的红苕吃起来最舒服，捧到手里热嚯了，嚼起来黏跺跺的，看到嘴里漏出来的热气飘到空中，就感觉冬天完美了。但是这个红苕不够甜，水分也不够，吃多了口干，可惜了。
烤红苕最好吃的一部分就是连着皮的那一点料，一般烤得好的红苕，边边吃起来先脆嘣嘣然后又软耙耙，口感不摆了，安逸得很。
以前在老北川，菜市场旁边有个叔叔，夏天跟他老婆两口子卖春卷，冬天就只有他一个人在那卖红苕。那时候我妈也在那旁边开了个店店卖童装，几个大人经常就坐到店店门口吃瓜子冲壳子。每次那个叔叔看到我都说要把我甩到炉子里面去，我回回都不信，结果有次他真的把我抱起来杵到炉子口，我看得到炉子里面烧得火红火红的炭，热气一哈就冲到脸上来，吓得我惊叫唤。过后几天都没理那个叔叔，后面他用几个春卷就把我讨好了。
快十年过去了，我还记起那个叔叔烤的红苕。他烤出来红苕，两端外皮是焦黑的，把那外皮撕掉，两端的红苕吃起来又嫩又软，仅一口下去，一股香甜味儿就可以立马盈满整个口腔。中间部分就要比两端吃起啦要硬一点，但难得的是不干口，有水分，很考人的手艺，火候要拿捏到位，才能烤出这种红苕来。
比火锅，北川比不上重庆惊艳；比烧烤，北川又实在是平平无奇；但把红苕春卷这些小吃一拿出来，那就说得上话了，这些都是占据我心尖尖位置的吃食，它们对我来说都不是名词，而是形容词，一想起就冒口水。
后来搬了家，一直没听到过他们两口子的消息。08年地震过后没几天，就听到我妈说他们两口子还有他们娃娃都没跑出来。
唉！
图片 / 尧叁
BGM / Something Just Like This – The Chainsmokers
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