带娃，会把每个女人都练成大厨

二十万吃货的精神故乡

而时代的变化，也推动着每一个新父母的成长。为人父母的辛苦，也许是永远逃不开的，但是关爱的方式却是变化着的。今天，深夜君带来老朋友薛笨笨的故事，来看看这位，成长着的妈妈。

我忽然间觉得，“爱”这个词，对于我们的上一代人，是很艰难的。他们要克服物质和文化的匮乏带来的不安，已经用掉了大半力气。他们对于下一辈的抚养，大体都很粗糙，甚至把自己人生的遗憾夹带在对下一代的教育中。

对于吃这件事，我向来都是有啥吃啥:高中以前都是在家吃，高中和大学吃食堂，工作后外食、外卖和自己凑合做三分天下，总结来说，从未想过要认真学个厨艺啥的，直到自己当了妈妈。

去年宝宝开始添加辅食，当一勺一勺喂她吃米糊时，我突然意识到，再过些时日，宝宝就要吃饭了，可我能做什么给她吃呢？中式的粥饭米面汤菜，还是西式的面包蛋糕小点心？很显然，无论哪样，我都不会。

就那么一瞬间的自问自答，让我有些慌张、自责，然后就告诉自己，是时候得学点什么了。

也许是母爱的激发，再加上探索未知领域的小兴奋，一切就那么开始了。

过了吃米糊的阶段，宝宝就开始喝粥了。或照着食谱，或跟着视频，一个个现学。先是从简单的紫薯大米粥、南瓜小米粥熬起，慢慢地到熬咸粥:香菇青菜粥、皮蛋瘦肉粥、猪肝菠菜粥、虾仁青菜粥……

从来没想过有一天，为了给宝宝熬一小盅虾仁粥，居然要忙那么多道程序:先要赶早买新鲜的虾，然后洗虾挑虾线，再肉壳分离，壳和头炒虾油，肉剁碎加料腌渍，先煮米，然后加虾油加虾肉加青菜碎……

你有过这样的经历吗？为了让自己在乎的人，吃上一碗有营养的粥，花时间、花精力在厨房叮叮当当……

除了熬粥，接着就是学煲汤。我以前知道煲汤讲究，却没想到在买食材选骨头上这么讲究。原以为随便买猪骨头就行了，后来卖肉大叔扫盲后才晓得，原来骨头分精排骨、筒骨、扇骨、脊骨……筒骨煲的汤骨髓多，油脂也多，味道会更香一点，而猪脊骨会带点肉，骨髓的含量也没那么多，煲出来的较为清淡一些，精排通常适合用来红烧……

搞清楚了骨头的区别，然后就是变着花样配各种食材:莲藕、萝卜、山药、玉米、海带……不得不说，煲汤的世界真是博大精深！虽然自认为只学到了皮毛，但应付宝宝足够了。

学了中式的粥汤，我开始琢磨学一些小零食。后来我发现，小零食虽不及主食那般顿顿需要，但做每成功一次，成就感就爆棚一次，这种感觉真是太奇妙了。

不管蒸的，烤的，煎的，全都尝试着做:南瓜饼、绿豆糕、红豆糕、桃酥、玫瑰花馒头……尽管当下宝宝吃不了，但等她大了些，我想她一定会喜欢模样可爱、口感多样的它们！

厨房确是个神奇的地方，只要你愿意，一通噼里啪啦的忙碌，便可幻化出可口倾心的食物，而且创意无限，永不封顶。

多日下来，自己的成功不止来源于厨艺的提升，还有老公的肯定和夸奖。有一次和朋友聚餐，提到水蒸蛋，老公直言我的蒸水蛋水平已相当厉害，不输饭店；还有一次吃了我的独家红烧肉（没用一滴油），便说这做法好，有卖相，口感好，还不油腻，健康到家了。

记得有句话这么说的，“厨房是爱的最温馨的沸点，在五味飘香的锅碗瓢盆处，存着最真实动人的人间烟火”，以前老觉得这话太矫情，现在想想作者无非就是想表达为爱下厨这个意思吧。

如果说，我最初学做饭烧菜是为了宝宝，那么，到如今，我要感谢宝宝，因为她的存在，才指引着我走进了厨房，在厨艺世界入了门。如果说，爱是一种成全，那么，我的这一段学厨经历便是最好的证明。

宝宝在一天天长大，妈妈也得多多加油，愿自己用心多琢磨，争取从入门妈妈，变成厨房达人，陪伴宝宝和家人一路健康成长，也祝愿天下所有的爸爸妈妈们，和宝宝一起成长，共同迎接美好的未来。