以形补形？你清醒点……

二十万吃货的精神故乡

很多人都狂热于以形补形，听朋友讲过一个笑话，说：“如果大家都相信身为百兽之王的老虎，虎鞭泡酒一定能壮阳，那在这个新时代里，日天日地日主人的泰迪是不是就……”后面的话他没接着说，只是意味深长地看了一眼路边的一只泰迪……我后来想了想，只能祈祷以后泰迪不会灭绝吧。 今天深夜君带来一篇打脸“以形补形”的文章，如有不当之处，也请指出，毕竟这个主题实在是太深奥了。 ——深夜君

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国人讲究“药食同源”，都是吃进嘴里的，如果能够在填饱肚子之余还能补补身子，那岂不是更好，于是追寻食物在果腹与美味功能之外的滋补功效，成为国人长久以来乐之不疲的一项文化运动。上到八十下到十八，随口都能说上那么几样，譬如红枣补血山药益气羊肉温补冬瓜消肿等等等等。

国人说的食补，其理论基础主要来源于中医，朴素的老百姓还将一些中医理论以及一些所谓的中医理论加以联想发挥附会穿凿，创造出源远流长市场广大的以形补形“学说”，像什么剥开了像脑子的核桃自然能补脑，乌漆墨黑的黑芝麻肯定能乌发，长得像腰子名字叫腰果还能不补肾？所以伤了脚得吃猪蹄，要壮阳就煮根牛鞭尝尝。这些似有理论依据的“学说”有时候还真能蒙对，比如，切开了像人眼的胡萝卜还真对眼睛有好处，不过其中起到关键作用的β-胡萝卜素在南瓜、番薯、菠菜、西兰花之类怎么切都不像眼睛的食物中也是大量存在啊。

有一些就属于脑洞开大了，黑芝麻乌发，那白芝麻呢？白米饭呢？好在多吃几勺黑芝麻除了油量可能超标，其他倒也无伤大雅。再有一些那就纯属扯淡了，什么产妇要通乳得吃穿山甲鳞片，因为穿山甲特能钻，著名科普网站果壳网讲到此也忍不住吐槽“那不应该吃盾构机么？” 随着时代的发展，食补学说也在不断与时俱进，吸收新的内容，最为显著的就是将西医以及现代生物学里面的分子细胞，这个素那个酶，什么DHA什么Q10之类的概念术语理论知识加以吸收融汇，形成了中医与西医混杂、传统与现代交融的全新局面，一会阴阳调和马上又多种维生素与矿物质，说完钙铁锌硒跟着就是金木水火土。这其中是精华与糟粕俱下、妙方与扯淡都有，听着都似乎有那么点道理，把人给唬得一愣一愣，将信将疑。

随着国人生活水平和对健康重视态度的不断提升，大家宁可信其有，这些“学说”便大行其道，在当下餐桌上形成了食补四大“流派”，那就是专攻女性人群的美容养颜说，主打男性市场的补肾壮阳说，瞄准白领阶层的减肥瘦身说以及面向普罗大众的抗癌养生说。 如今的白领，尤其是女性白领，为了减肥，往往是这个不吃那个不吃，燕麦、魔芋这类低热量高纤维饱肚子的才是首选，至于肉，吃一口都是犯罪啊。但是猪蹄却能够在减肥瘦身说中得以幸存，这完全是托了美容养颜说的福，猪蹄富含胶原蛋白，胶原蛋白能让皮肤白白嫩嫩有弹性，这个诱惑力太大，完全无法挡啊。更无法挡的是木瓜，不知道啥时候开始木瓜具有了丰胸的功能，一跃成为最受女性欢迎的水果之一，餐桌上木瓜炖雪蛤的消耗量是哗哗的往上涨。

当女人在啃木瓜时，男人正在猛吃生蚝，因为据研究，锌对男性生殖系统有着重要作用，又据研究，生蚝中锌含量非常高。哦，能壮阳！老板，给我也来一打烤生蚝！前些年，秋葵也因为传说有壮阳功效而大红大紫，甚至得名“植物伟哥”，吃着黏糊糊滑溜溜的秋葵因而晋身网红卖得贼贵。壮不壮阳不知道，种秋葵的农民倒是茁壮成长着。

当然，不管是减肥是美容还是为了“性福”，那都是改善型需求，抗癌保命那可是刚需，所以“具备”抗癌功能的食物清单也最长。红薯、花菜、洋葱、大蒜、绿茶、红酒、米糠、小麦苗、蒲公英、红豆杉……林林总总，从最常见到难得一见的都能“具备”抗癌功效。信不信？吃不吃？还真是个问题。 不过，有一样食物不是问题，它从古至今，长期占据着国人食补滋养的首选之位，那就是鸡，母鸡，尤其是老母鸡。即便是燕参翅肚水陆八珍，在一碗老母鸡汤面前也免不了要退避三舍。在曾经物质匮乏的漫长年代里，杀了老母鸡炖汤，基本上就是一般人家滋补身体的终极大招了。怀胎的母亲、苦读的学子、昏迷的伤兵、久病的亲人……一碗鸡汤里混含了多少美味与营养以及深情与厚爱。即便现在，找寻一只正宗无污染无饲料的散养老母鸡，真材实料小火慢炖一锅鸡汤，那也不是个唾手可得的容易事。国人的家长里短中，鸡汤穿越了漫漫岁月，散发着脉脉温情，不但滋补了我们的身体，也温暖了我们的心灵。

你累么？虚么？要上考场么？要养娃儿么？来，干了这碗鸡汤！

文 / 司空 图片 / 百度图片 BGM / Make my day – Jason Chen / Megan Nicole

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