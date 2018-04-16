安心吃一碗面吧，之后的生活还很长

二十万吃货的精神故乡

今晚，深夜君给你带来一个故事，一个不知该如何下定义的故事，愿你的生活总有希望。

当时在店里，总能见到穿着建筑工服的人，一杯酒一碗面，轻快的解决了一个中午。他们谈的没有什么梦想，都是眼下的小生活。我也不知道，他们吃着廉价的饺子拉面，心里的幸福感会有多少，但是生活还在继续，这样的店，给了他们最高性价比的支撑。

当我刚坐进这家拉面馆的时候就有些后悔了。

贴着廉价木纹纸的桌子上残留着长期擦不掉的暗黑色的油垢。

从能碰到头的推拉门里飘进来阵阵的泔水味。

排水沟大概是堵了吧，我暗暗的在心里挪揄。

卫生评级能评到一星吗？

如果不是跟团旅游来到这个陌生的城市，如果不是我一个完全没有方向感的人掉了队之后的瞎走乱逛，如果不是恰巧走进这条小巷子，如果不是肚子开始不争气的咕咕叫，如果不是我抬头正好看见这家拉面馆，如果不是因为这么多的巧合。

然而也正是因为了这么多的巧合，我走进了这里。

纵然这里如此的简陋，塑料的红椅子有的都已经断了腿。但是人却不少，几乎全是男人，三十岁到六十岁不等，身上都穿的不知道从哪里买的过时了多少年的棉衣，深色系的衣服外套上有着白色的污迹，像是石灰，这样的衣服就差打个补丁了。

我大概来到了一家工地食堂。

点一碗牛肉面价格只有四块钱，送上来的时候白色的大瓷碗里没看到一片牛肉，倒是面给的分量足够。

与许多人的想象中不同，真正在工地上的人，在等饭来的过程中会和工友聊天，和相熟的老板开着玩笑，也许是长期生活在露天的工作场所中，嗓门不自觉的就大了起来，但是等到饭来了，就不会再说一句多余的话，只是低头专心的和面前这样一大碗面条做着斗争。

面的味道就是北方的面，拉面提前煮好，在盛出来时浇上牛肉汤，撒上香菜和葱花，热气腾腾的。

一口下去，味道先放一旁，倒是解了饿。

这样也对，这里的主要客流所需要的不仅仅只是对胃口，更是需要保持在这样寒冷的冬日里有足够的能量来面对下午的工作。

我一个一米七几的人，在饥肠辘辘的绝对不愿意浪费食物的情况下，吃掉了二分之一，就再也吃不下去，胀着肚子捧起手机，打算让食物在五脏府里转一圈，休息休息再起身。

“中午吃好着点，晚上吃个馍馍就点咸菜就行。”我听到有人用带着浓浓的乡音这样说。 “攒着给你儿盖房子啊。”大概是从一个地方来的工友。 “你闺女也该上大学了吧，学习挺好啊。”大概是吃饱了饭打开了话匣子，这些男人开始聊起了家庭。从妻子父母聊到孩子和未来。 “等攒够了钱，在家里盖好了房子，就再也不出来了。”在嘈杂的声音中，我只听到了这一句。

他们的目的很简单，那不是梦想，只是想让自己和家人过的更好一些。

他们在工地上辛辛苦苦，但是没有疲意，他们几个人挤在临时搭起来的帐篷里，只是想回乡盖个大房子，他们背井离乡。他们身上的是一个家。

其实民工的工资并不一定低，但他们还是连吃一碗几块钱的面都会觉得奢侈。

这大概是因为，钱要攒着，做大事。

他们并不需要同情，都是一个完整家庭里的顶梁柱。

只是需要理解。

城市的生活也许繁华，但也并不是人人都想要的。

也许是时间到了，他们走出店里。

我看见，碗都空了。

走出门，一抬头，果然又一座大楼平地而起。