习惯了等煎饼果子时，一手护着钱包，一手护着你（上）

二十万吃货的精神故乡

故事开始前，再推荐一次雅雅的个人公众号：雅雅和墨宁。希望你也喜欢这个姑娘，和她的猫。

今天，深夜君带来的故事，来自于来朋友雅雅。故事很长，我们会分两天发布，因为立志要吃遍所有小吃的两位主人公，有很长的路要走。

又是一轮满月时，加完班回家的路上，丁月满买了个煎饼果子，就着一缕明月光狼吞虎咽的吃着。彭大超打来电话，喏喏半晌，终于冒出来几个字：月满，生日快乐。

月满嘴里塞着的一大口煎饼果子半天也咽不下去，眼泪好像被倒逼着才流了出来，终于到了这么一天，她不再是彭彭的丁满了，彭大超也再不是她的彭彭了。

她叫丁月满，妈妈说因为她出生那天是满月。本来是月满西楼人约黄昏后的意境，结果自从《狮子王》上映，朋友们活生生忘记了她名字里的月，直接叫她丁满，那只机灵的獴。她觉得有点好笑又有点小无奈，怎么就从文艺风直接跳转逗逼风了呢，何况那只獴长的不怎么好看，而且太机灵了，她自诩是个笨蛋，和机灵不沾边儿。

直到她遇到彭大超，她才觉得丁满这昵称也不错，因为丁满和彭彭在一起，彭彭这只可爱的疣猪可以被丁满随便欺负。彭彭当然就是彭大超。

俩人头一次见面的时候，月满穿了一件娃娃衫，扎了个丸子头，红着脸自我介绍，我叫丁月满，月满西楼的月满。结果彭大超哈哈大笑，问她《狮子王》里有个獴叫丁满，你比丁满还萌一点，是该叫越满了。

月满一下笑出声来，脑回路不知道怎么拐的，生生回问了他一句，那你是疣猪彭彭吗？肚子那么圆。结果轮到彭大超脸红了，他摸了摸自己的肚子，说，看来我午饭吃的是有点多了，但我真的是彭彭，我叫彭大超。

丁月满遇到了彭大超，丁满爱上了彭彭。彭大超遇到了丁月满，彭彭也爱上了丁满。那狮子辛巴在哪里？不重要，丁满和彭彭在一起的时候，世界里只有锅巴、糍粑、叶儿粑之类的比较重要。

月满爱吃小吃和零食，街街角角的小摊小贩是她的最爱，大超也有同等爱好，就算肚子吃成圆滚滚也不愿意停嘴。别的情侣约会都去看电影打电玩之类的，他俩约会圣地就是各路小吃一条街，端着杯杯碗碗，举着棍棍签签，瞅着摊位上还没吃到的美食，操心护着包包里的钱夹手机，还要腾出来一只手牵着对方的手，那场景又狼狈又温馨。

大超喜欢吃煎饼果子，每次都要买，还要叮嘱老板多放几片果子和生菜，多刷油泼辣子。但煎饼果子个头大，吃下一个好像就抢占了胃里空间，望着其他小吃就只能干瞪眼，实在是煎熬。自从和月满在一起，大超开心坏了，煎饼果子分你一半终于不再是梦想，俩人各吃一半，还能再吃点别的杂七杂八过嘴瘾。

月满爱吃凉粑、黄粑、叶儿粑，或者是汤圆、芋圆、南瓜饼之类的，只要是糯米类的制品她都喜欢，滑滑的Q弹，有点粘牙，甜味儿的吃起来有点欲罢不能的腻，肉馅儿的吃起来满嘴冒油香。

但糯米类的吃食容易饱肚子，月满也是眼大肚子小，又爱闹胃病，医生叮嘱过她很多次，不要多吃甜食，糯米类的东西要少吃。所以她每次都对着菜单下不去手，什么都想吃，但点什么都吃不完，又怕吃了胃不舒服。这个时候大超就可以及时上线了，月满咬一口过瘾之后，塞进旁边大超的嘴里，大超的肚子又圆了几分，完美。

俩人约定吃遍全国各大小吃一条街，就算当个被忽悠了的外地人也在所不辞。几年的时间里，北京王府井，上海城隍庙，南京夫子庙，广州上下九，杭州河坊街，成都锦里，西安回民街，长沙火宫殿，顶着一张游客脸的彭彭和丁满肩并肩挨个走了个遍，吃来吃去其实花样口味都差不多，但是只要身边的人对自己的胃口，那吃什么也不是很重要了。

大超常常和她说，满满你胃不好，不要吃凉的和不好消化的，多吃面食和粥，你想吃那些糯米类的我给你买，但你就尝尝鲜，别吃多，有我在呢，你不用操心浪费的事，你胃养好，我陪你吃多少都可以。

但大超从来不拦着月满吃煎饼果子，不是因为他喜欢，而是因为面糊做的皮好消化。的确，软软的面皮上面挞个鸡蛋，撒了葱花芝麻和大头菜干，裹着酥脆的果子，刷了豆瓣酱和油泼辣子，铺上洗净的菜叶，从四边包起来，鼓鼓囊囊一大捧，咬一口下去，鸡蛋香味随着白色热气迸出来，好像大超怀抱的温暖，让月满瞬间沦陷。她以前从来不觉得煎饼果子这么好吃，后来每次都要先抱着大超的那一半咬超大一口，再低头吃完自己的一半，气的大超直翻白眼。

和大超在一起的时光里，月满觉得很幸福。她喜欢和吃饭香喷喷的人在一起，每次坐在桌前看着吃东西的大超全身散发着香喷喷的光芒，她就莫名的开心。

肚子圆圆的大超拿到了美国普林斯顿大学的全额奖学金，大超要出国念博士去了。听到这个消息的时候月满刚陪妈妈吃完晚饭，在给妈妈揉腿，妈妈去年做了膝关节手术，效果不是很理想，医生说大概这辈子妈妈都丢不开拐杖了。

月满早就没了爸爸，妈妈一人拉扯她念书，她喜欢武汉，虽然考上了武大的研究生，最终还是选择放弃学业出去工作。她惦记武汉的户部巷小吃街很多年，本来和大超定好了计划去，结果妈妈进了医院，武汉之行就搁浅了。

妈妈离不开她，她也离不开妈妈。做手术那天，大超陪着月满在医院跑上跑下张罗事情，术后的恢复只要大超有空他都要来给月满搭把手。

妈妈偷偷问过月满，这么好的男孩子，怎么不赶紧嫁，月满说大超书读的好，不能被结婚耽误了，等他书念完了工作了再说吧。可没想到这硕士的书眼看念完了，博士的书接踵而至，还是美国的博士，普林斯顿的博士。

未完待续

关于过往的这一年

应网易云音乐邀请，我们将在春节推出一次语音专栏：我想说的话，都藏在年夜饭的味道里。

如果只用一件印象最深的事情来总结你的2017,你首先想到的是什么?

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截至时间：2018年02月12日