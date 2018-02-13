吃过全世界，有你在的那餐饭最好吃 | 潮阳食记最终章

二十万吃货的精神故乡

浩杰问我，今晚这个结局如何，我说，至少满足了很多人心中的那个平行世界，如此，便好。晚安，来日再见。

今夜，是潮阳食记的最终章。从最开始鲜香的牛肉丸，到清晨豆浆油条，再到最后，我已经不清楚，青春应该是什么味道什么模样。也许这就是青春的好。

小语最后没有留在广州，回到了那个有红桃粿菜头粿韭菜粿的老家，在市区开了一家画廊，开在那满是繁花的老街道的尽头，绕个弯就是当年《同一首歌》走进汕头的晚会广场。

小语记得那晚郭富城帅炸了，记得那晚见到了传说中的浪漫满屋走红的rain本尊 ，记得那晚周华健说着拗口的潮汕话说自己是潮阳人，记得旁边站着郝胖子，那个悄悄帮她写完所有初中物理作业的死胖子。想想，居然是十年前了。

这天是画廊开放日，郝胖子远在美国，嬉皮笑脸地在微信那边闹着要吃蚝烙。“那蚝啊，鸡蛋啊，粉啊，猪油，支一口平底大鼎，滋啦啦摊成饼状，撒上葱花，放一小撮香菜，点几滴鱼露，想到就流口水了。”小语放下手中的油画，看了看镜头那边的郝胖子，似乎想起了谁，脱口而出：“何涧他们今年回家过年吗？”

不知道。

转眼年末，似乎新年总是有新的期待。小语最近忙着筹办年货，现在的牛肉丸似乎很紧俏，可看着打包成这么精美送出去，小语总觉得味道已经不太一样了。

“现在还特别贵，但愿味道一如既往地好。”郝胖子收到牛肉丸的第二天就飞回国了。对于突如其来的郝胖子，小语默默放下画笔，呆呆看着这个对自己好了大半生的郝胖子，突然鼻子有点酸，疯了一样扑上去，“哈哈哈你干嘛？”郝胖子从没见过小语这么冲动，“余生请指教。”小语最终还是说了自己听着很肉麻的话，郝胖子呆住了，看着眼前这双眼睛，这么突然的降临，幸福总是和美食一样让人措手不及，郝胖子半天说不出一句话，最后吐了几个字：“这边的鱼生……好吃吗？”

按响了何涧的门铃，郝胖子前一天晚上才收到何涧的QQ消息，他从北京回来了。不知道有没有带着一雪月光。想起临别时何涧那种大侠式拱手，郝胖子噗嗤笑出来。何涧喜欢那种拿着诺基亚手机聊天时，一只小企鹅在窗口滴滴滴地抖动的样子，那时他借着哥哥的手机，和真真隔空聊QQ，虽然真真就住在对面，嗯，她拿着她姐姐的手机。

可是总有些话说不出口啊。

叮咚……何涧搓了搓痒痒的手，闻声开了门。

“死胖子居然没胖？！美国薯条汉堡不好吃吗？”何涧推了推郝胖子肉肉的肩膀调侃道。

“好吃啊，可是想到家里的肠粉就没胃口了。”

“你就扯吧，你本来就没有多少可以继续胖的空间了好吗？”未婚妻小语一如既往地嫌弃着。

进门时小语看到了大厅角落里的大提琴琴盒，双眼冒光地看了一眼何涧。何涧使了个颜色，好像是说先不说。和之前在学校一样，有事没事都瞒着那个看起来傻傻的胖子。

“哈哈哈，快进来坐。”何涧边调侃着好久没见的死胖子，边迎着他们来到客厅，桌子上的水刚好滚了，咕噜噜冒着泡，功夫茶具刚好烫过，袅袅轻烟轻轻氤氲着，何涧还是喜欢喝铁观音。

“似乎闻到了很好吃的甜汤？”郝胖子喝着茶都能闻到好吃的。

那是姜薯汤。姜薯，不是姜，是薯。

一根根雪白的姜薯去皮后带着粘稠的浆液，泡在水里，分外好看。就像倪真真的眼睛，眼白纯得发蓝，像极了初秋光滑如璧的天空。

等水开，刨好的姜薯放进水中，一片片，如昙花的花瓣，洁白而薄，用筷子夹起来，依稀可以看见背面的光。小时候的何涧会调皮地躲在姜薯片后面巴眨着问真真：“看得见我吗看得见我吗？”

一片片的姜薯，就这样慢慢卷了起来，温度够了便也开始换了一种姿态去面对。汤水里的小泡泡也带了姜薯的粘液，意外带了些白和粘稠。泡泡之间似乎多了隔层。挤得可爱。看着姜薯卷了起来，小布立即关了火。这么薄的片儿，是不用担心不熟透的。再过火也便烂了。加了糖搅匀，热气腾腾，模糊了窗。

这样的姜薯汤，在小城的大小喜事里最为常见，这是最简单的做法，有的会加些白果或者汤圆。稍显粘稠的汤水相比其他糖水而言，多了一丝谜一般的牵连与念想。就像思念，丝丝入扣。姜薯酥脆爽口，与汤的清甜相得益彰，它也不像山药那么粉，拥有着属于自己的口感。冬天里的糖水，相比夏秋季节的祛暑消热，多了一种温暖。

“哈哈哈哈，胖子你鼻子真灵……”

久违的笑声，倪真真端着四碗姜薯汤从厨房走了出来。

何涧搓着过敏的手傻笑着。

郝胖子扶了扶眼镜，嘴巴大得可以塞一颗鸭母令。小语冲上前去帮真真端着姜薯汤，看见只有一个被蒙在鼓里的郝胖子。一边招呼着：“来来来，女主人家辛苦了，快喝杯茶。”

窗外的烟花慢慢密集起来，似乎也在盛放着一个个简单又美好的故事。过不了多久就有英歌舞看了，小城又热闹起来了，和枝头的木棉花一样。