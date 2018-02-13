那个吃占花饼干的女孩，很甜 | 潮阳食记.09

二十万吃货的精神故乡

长大后的世界，苦涩得多，但却总会遇到有些人让自己重新甜到心里去。比如真真之于何涧，是豆浆配油条也好，是糖和饼干搭配的占花饼干也好，伴随着潮阳食记走到今天，很快就到这个故事的结局了，但我觉得，结局如何已经不重要了。你是否也曾有过一个，让你感到很甜的人呢？

“嗨！”

“嗨……”

倪真真多少还是有点被吓到，只是学琴的她比以前更优雅，像猫一样，不紧不慢地，微微一笑，也没怎么寒暄。“你怎么来了？”

何涧直接掏出了当年语文课上的那张纸，折痕处被磨出了一些毛边纸那样白绒绒的东西，字迹依稀，那是阿紫的字，不算漂亮，却也是中学女生特有的娟秀——

“遇见你真好”

真真下意识地按了按飞机起飞前她吃剩的糕仔，想起这个动作跟当时吃鲎粿的何涧是那样相似，也是这般扭捏。

那块CD确实是绝版了，也不知道何涧怎么买到的，后来还是让小语帮忙带给倪真真的。其实，真真在鲎粿店就看得出何涧的异样，就这么按着包包，那个CD的四方形盒子早就露馅了。

何涧不知道，也永远不知道了吧。

好多事情都是那么相似，又是那么不同，想不到这个弟弟样的男生现在这么高了，想不到居然还保留着她写的纸条，想不到这么多年没联系再次相遇也不会尴尬，想不到他接下来会说些什么……

“这么多年你去哪了？”

“这么些年你去哪了？”

倪真真反问了一句。

似乎整个机场的灯都亮了，似乎迟到了千年，似乎跟小时候吃花占饼干一样，纠结了很久，结果还是幸福，无论是糖花的甜，还是饼干的香。

花占饼干也算不上小城的特产。

只是这座城的真真们何涧们都对这种小饼干情有独钟，跟大白兔奶糖一样，小时候何涧的爸爸去上海出差回来，总会带大白兔奶糖和花占饼干，据说闽南人叫肚脐饼干，而且是改革开放后内地才有，之前是香港的远亲才有得享受。

那是一个个扁扁的球状饼干，也是占了奶的面粉烤出来的，除了小，除了胖，除了扁扁的圆，也没有什么其他特别的。这种扁的圆，似乎滚起来有点难。在这饼干上点缀着螺旋状的糖花，是用糖浆粘上去的。

仔细一想，这种糖花似乎也没有什么特别的。红的，黄的，白的，绿的……何涧总会挑出所有颜色排成一排，似乎组成七颗龙珠可以召唤神龙，但，那时候好像只有六种颜色……

烤这种饼干火候也是个经验活，毕竟饼干很小。“这上面的糖浆也是很容易烧焦的，饼干面积小，糖花也小，只要轻轻一点，因此沾花没那么容易。”厨师在蛋黄色的厨房里指点着，这家小吃的主厨是郝胖子的朋友，听说何涧想了解花占饼干的制作，就一口答应了，毕竟现在花占饼干也没那么多人在做，手工太繁琐，机械成本高，这样的产品，销量一般，销路也多是海外。

“那时候你总是喜欢先吃饼干，留着糖花在那里舔着。”这桌布在灯光的照耀下反射着上世纪九十年代的味道，精致的小盘子放着刚出炉的花占饼干，奶香浓郁，轻轻的甜味从各色糖花里弥漫开来，倪真真调侃着眼前的这个大男孩，安静地打量着他，顶光打下来，他的发梢似乎闪着光，跟他的眼睛一样闪着光……

“谁像你啊？先把甜的吃了，剩下的饼干该多么没味道。”何涧似乎喜欢跟真真争论这些有的没的，从真彩的笔芯滑还是晨光的笔芯好用，到王后雄的题好还是薛金星的书好……那时候总是要纠结这些问题，错过了有时候就错过了，到底是先吃糖花好呢还是先吃饼干好呢？现在的何涧，也懒于去纠结了，他一定要将糖花留到最后吃，那么纷繁的糖花，他坚信是甜的，甜甜的。

“可是，一直那么甜，你不怕太腻了吗……”