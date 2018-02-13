翻沙芋头的味道，是吃一次就会记一辈子的 | 潮阳食记.07

二十万吃货的精神故乡

所以我喜欢它，就如喜欢所有明明已经触碰了，却始终未知的东西，比如青春，比如心中所爱的人。也许近在咫尺，也许已经拥有，但是你全然不知该如何算是最好的尺度，也许那尺度，从来都不存在。因为你好，所以你在我心里，永远只会更好。

其实翻沙芋头不能算是小城的特产，有太多地方有这种做法，金柱银柱这样的菜名在很多地方还是很讨喜的，无论是翻砂还是翻沙，可以把香酥甜糯很好地结合在一起，翻沙芋头的味道，容易让人记住一辈子。

灯光昏黄，像极了晚归的人走过的月光，这种饭店客人不会很多，多半是回头客，小语把何涧叫出来，是因为这里的拔丝地瓜。很甜。跟当年的凉茶送的陈皮一样。

何涧扒拉着这拔丝地瓜，裹了裹围巾，望着眼前这位画画也很好的同学，不禁哈了口气暖了暖手。

小语没去北师大，她以为倪真真去了北京，她也填了北京。

她以为何涧会跟倪真真选一样的城市。

最后填平行志愿时家里人硬要她留一个离家近的学校。

没想到何涧也留在了广州。

就这么阴差阳错地来到同一座城市读大学，眼前的小语还是那个会跟何涧讨论《贝蒂》头发怎么画得那么好看的小语，还是会问临摹出来的《星空》到底哪里不对的小语，还是时不时会拉上一样画画很厉害的何涧一起去看陈丹青画展的小语。

何涧依旧觉得拔丝地瓜太甜了，他想念的是翻沙芋头。倪真真喜欢翻沙芋头。

那晚上星空璀璨，整座小城在何涧、郝胖子、小语和倪真真他们看来是那么轻巧而温暖。高考结束对于这几个年轻的精灵来说充满想象，去海滩露营的计划被突如其来的台风给刮跑了，生活需要仪式感啊，以后的回忆要有载体对吧？说白了，青春不疯枉少年。

“要不你借辆摩托，我们开去流浪……”小语扯了扯郝胖子卫衣的带子，满眼放光。

“好啊好啊好酷。”小语说什么郝胖子都说好。

“好你个头，航少的车呢？”何涧拍了一下傻笑着的胖子。

“对哦，上次航少开去网吧，半路被潘主任截了去，还通报批评了……”

“魔兽姐姐和潘主任那次坐了辆中巴去网吧突击抓人你忘了？那场面想想都觉得搞笑。”倪真真跟着补了一刀，那次郝胖子从网吧出来买冰棍恰好逃过一劫，坑死了线上的航少。

“嘿嘿，你这个好学生也会敢这么叫魔兽姐姐啊……”何涧对倪真真的反应很震惊，当然还是不忘调侃一句。一边帮倪真真开了一瓶刚冰镇好的“露露”。

“要你管，吸管呢？”

……

最后郝胖子说还是组一个吃的局比较好，当然这是下下策，在苏打绿演唱会太贵、青藏线太远、中信海滩露营被台风冲跑了太坑爹之后，大家还是选择了妥协，倪真真说，感觉就像跟时间签了不平等条约。

于是每个人都要出一道菜，在何涧家里做，小语说她要把这个画面画下来，以后开个人画展的时候当镇展之宝。她画的是何涧。

翻沙芋头这道菜说白了就是糖浆裹着炸好的芋头。不过郝胖子削皮切芋头也算是牺牲了半条命，一言不合就过敏，好在郝胖子想着吃也没什么怨言。倒入适量的油，插在油里的竹筷上的泡泡告诉何涧可以下芋头了。

灰白的芋头，一块块有序地划入锅中，酥脆熟透的芋头散发着令人无法自拔的香气，粉一点的芋头更好吃。郝胖子说他不会挑芋头，能买到这么粉的芋头纯属运气太好，于是自己开了一瓶健力宝庆祝着。何涧将芋头起锅后，将锅洗净擦干，倒入了一定比例的水和糖，开火翻炒熬糖浆。看着糖在锅里慢慢泛黄起泡，何涧嘴角笑了一下。

何涧最喜欢这个过程，没有绝对的数字去衡量好坏，没有绝对的界限告诉人们孰对孰错。可这熬糖的魅力就在于，没有绝对的界限，却又需要一定的经验，过火了，过水了都是翻沙失败的。郝胖子说喜欢看小哥在路边烤鱿鱼串的样子，估计也是这种没有数据界定的过程吧？

“你不觉得没有数据去衡量的世界充满朦胧美吗？”初三的倪真真这么问过何涧。

“就你们一群酸文人在扯淡，科学靠数据说话。”何涧一脸不屑。

“没有界限的朦胧确实挺美的。”何涧给倪真真夹了一块翻沙芋头，上面的糖结成沙，白闪闪地铺在炸芋头边上，被糖沙包裹着的芋头外脆里嫩，轻轻一咬，酥脆的外皮一下就崩了，蓬松的芋头散落开来，连香气都似乎可以看见。

“什么意思？”倪真真低头咬了一口翻沙芋头，好像真的没听懂。

“朦胧本来就没有界限。”何涧抓了两块烫手的芋头跑开了。

“小语你自己吃吧，这个拔丝地瓜太甜了，我不喜欢。”

“不会啊不会啊！你试试？”

“不要。你自己吃吧。”

“都说不会啦，超好吃的试试！”

“郝胖子最喜欢吃甜的。”

“……”

天上的星星散落一地，跟糖沙一样。