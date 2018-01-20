户部巷，是全武汉人的搭讪（上篇）

二十万吃货的精神故乡

这是不争的事实，也许古风尚在，但是这些地方在商业的飓风冲刷之下，早已变形变样变了滋味。作为这些街道的过客或者故人，该用什么心态去面对呢？

－ 正文 －

不知是否因为临近过年衍生了公交司机的二意，或是刮着妖风的死冷冬天催人困倦不已，804路的司机大叔几次差点忘了开放车门，但也好歹记得在司门口站停车放人。于是，异乡归来的我，更近了那声名在外的名巷。

司门口天桥可以鸟瞰整个户部巷景区的全貌。曾经的户部巷，据说只是一条小巷，并无甚特别，只是这里小吃丛生，名气渐大，便把这里修缮一番，名曰“户部巷风情街”。

提及“风情街”三字，便第一时间想到光谷的西班牙风情街、法国风情街，于是这个三音节词便多了一种西方风味，突然看见它用在一个如此古老的名词之后作为定语存在，感到新奇的同时也感觉到一种说不出的奇怪，总之就是，心里略窝。

离题了，撤回来。户部巷不长——这倒是一直如此的。短短的小路，五分钟可以走完，但的确是个小吃林立的地方。大门一方灰底黑字的匾额上书“户部巷”，下有副标题“汉味小吃街”。墙壁和旁白的方柱被刷得粉白，有灰色偏黑的竹节式屋顶，一派的古朴风情，虽然乃是现代修缮的“复古”产物。

进了户部巷的第一件事，当然是直奔记忆中的蔡林记。选了全料热干面加豆浆，花费七元。拿着小票到了给热干面取用处，四个大缸，熟悉的几种料，被装潢古典而又富有街头气息餐厅营造出民国时的厚重感——虽然最终送到我手里的只是一个纸碗里的热干面和一杯塑料杯灌装的豆浆。

我捧着这似熟悉、似渺远的香气，坐到临街的座位边。八点半的户部巷已经微微睁了它的睡眼。腾腾的白气合着游人闲谈游走的步调逐渐弥散在空中，好似一团暖云，将不长的户部巷轻轻抱起。在现代人工制造下的刺眼的白墙、灰砖、石板路，在这样的白云里，有了一丝人的味道。

白烟里最显眼的，现在应该是搬着油锅坐在灰砖房前炸着面窝的老师傅。虽然架上只有一个面窝，但排队的人，已是不少。一看招牌，竟是户部巷有名的“金包银”。便食指大动，当即付钱。由于排队人多，我便不免要等。

细看之下，排队的人，都是妇女级别的人物，最大的，该有60多岁了。每个人都以一种安静而谦逊的神情，看着老师傅用颤抖的手，把香芋条子码进模具，将飘着金色油花子的面糊舀入，接着在面糊中心划一条竖着的粗条，最后放进翻滚着的油锅里。

老师傅很老了，虽然我有记得以来便知道他的年长，却不想这次再见到他时，他露在袖管外的那双颤抖而红肿的手已支不住油锅沉沉的重量，连抬起锅子换碳都无比困难。但他仍不时向偶尔经过的人点头，回应他们热切的招呼：

“生意好啊？” “哎，哎。” 或有熟客来了，极熟稔地问老师傅：“前面还几多哩？” “六个。” “六个饼啊六个人？” “饼，饼。” “啊……那我也来六个。不要筋子啊。” “好哩，六个不要筋子的。”

白气混着老主顾们的爽利的笑和老师傅略显呆板缄默的勤恳身躯，黄的是皮肤，黑的衣裳，红的脸颊褐色的是油锅，一切的颜色都瞬间变得鲜活。等待的众人齐声大笑，这不是一场两个人的叙旧，是全武汉人的搭讪。

说起我的另一个心念之处，当算鱼糊粉。据闻鱼糊粉是码头文化的代表，口味香浓滚辣，且略带荤腥，与油条或撒子一同吃，痛快无比。既是武汉一绝，又怎能错过。只是店家开门时间随意，我要吃上，怕要到中午。

便四处散步游走，或逛逛户部巷前后街道建筑，也算归来后对老城市的一个问候。白生生的烟气里，一品烧梅、豆皮大王、徐嫂鱼糊粉、今楚汤包……一块块黑字招牌在店铺仍在睡眠时便已然苏醒，提醒着人们留意白气后可能带来的舌尖的蠕动，抑或是看似简陋的店头里可能有着或曾经有过的传说。

不得不说，比起原先的简陋，户部巷已经完全换了脸头。走过巷尾的一段路子，全是辣牛蛙、烤翅、烤鱿鱼、坑土豆，不免觉得有些视觉疲劳。

人渐渐多了起来，滚浓的白烟和强烈的香气，混杂着各类或高或低的说话或呼喊，将窄窄的巷子急促地填满，像赶鞭子似地催着沉静的空气。而这多数的声音，都不是武汉本地的调调。

大大小小的店面，都一一打起旗头点上锅灶。鱼糊粉店里人已是很多了。热气腾腾的牛杂汤的强烈香气完全盖过了一旁颜色清淡的藕汤。鱼糊粉的确是一种独特的菜肴，淡灰色浑浊的汤汁让人联想到羹，粉的质感则类似于广西的生榨米粉，再撕进一整根的油条，顿时那小小的纸碗就有了要涨开的趋势。

味道呢？借用同桌的一位吃客的话，“够呛人的，感冒的人吃了就最好了”。汤汁带有鱼类特有的腥味，入口则有浓浓的呛鼻感和刺激感，“应是放了胡椒”。软糯而不失干脆的油条和着浓浓的鱼糊汤入口，自有一种奇妙的融合，羹汤的滑润在唇齿中游弋之时隐约感觉到油条的躯壳在口中脆生生崩开的快感，在你还不知具体滋味之时已经迫不及待将其咽下，浓烈的回味只能趋势你吃进第二口、第三口……这样的结果自然是，在你完全没有意识到自己的爆满时，你已经爆满，但这一点是在你放下了碗筷后才觉察到的。

可惜我走出店铺时，除了饱涨的肚皮，别的一切：温情、热切、亲近、归附，那些极有可能在人头攒动的小店窄街上听得到与见得到的一切，那些我曾经在武汉的小窄巷子里听到和看到的一切，我都没有再感受到。

……

未完待续