城市的烟火，都在夜市的小吃里

二十万吃货的精神故乡

我总觉得，夜晚的风景，才往往是一个城市的真面目，感性或理智，柔软或粗犷，在黑暗里反而无处可藏。今夜，深夜君带来一个故事，让我们去齐齐哈尔的夜市走一趟吧。

－ 正文 －

我是地地道道的北方人，生长哪里，便长在哪里，大学时也舍不得离家太远，在缘分交错下从北方的这里走出去，没两步又钻进另一个城市里。

这个城市叫齐齐哈尔，是达斡尔语中“边疆”、“天然牧场”之意。读出来颇有几分异域风情。齐齐哈尔人爱吃烤肉，犹以烤牛肉为最佳，在全国也小有名气，不过今天咱们不谈这个，比起鲜而不腻的牛肉，夜市，才是我心里的美食圣地。

齐齐哈尔的夜市在公园边，每年春夏的五点钟，夜市一开，微微倾斜的街道尽头不知从哪就涌来乌泱泱的一群人，独自、或两个人合力推着摆满了材料和工具的小吃车，如翻滚的乌云一般卷积推开，迅速在街边两侧排好。

随后三五声吆喝亮出来，煤气罐刷的一声打开，锅铲碰撞，竹签翻动，各色味道蔓延在上空，着把街道在空间上更完整的占据。在一旁围观的吃客这才反应过来，寻着那吆喝和味道，化身为市井老饕，在每个档口伸长了脖子，对着那摆出来的“佳丽”拿目光一一扫过去，拿足了派头。

夜市比起南方的宽窄巷子、户部巷一类的古巷街道，实在是对市井气的更深一层揭露，真实得有点难登大雅之堂。大嗓门的叫卖，甚至更热情一点的，站在档口扯你的胳膊。

卖臭豆腐和卖蜂蜜鸡蛋仔的紧挨着，这边鲜榨果汁里刚倒了半杯沙冰，旁边炸串铺子的油已经沸了，刺啦一声吓得人躲得老远，看中了一碗花甲粉，让店家加了两大勺蒜，再撒上一把红辣椒圈，要双一次性筷子就端着碗在旁边架起的小桌子边上坐下。决不能“讲究”，否则就失去了夜市这种自在随意的风格，上不上，下不下，倒不如去茶馆里坐着。

大学时常和好友约着去逛夜市，这对我们来说是件大事。

兜里要装着上百块钱才有安全感，别看夜市的东西都是小吃，但一趟下来，没个百八的还真下不来。一份芒果糯米饭15，一份臭豆腐6块，来个烤猪蹄10块，还少不了几根串串开胃，三、五个蛋挞解馋。

遇上新奇的烤冷面卷臭豆腐，液氮冰淇淋，更是要大胆一试，手里还要拿一瓶在齐齐哈尔鼎鼎有名的“大白梨”，就着吸管满意的吸一口，才算是稍稍抚慰了肚肠。

按习惯，我们每次都先要上一份肠粉，加了鲜虾的，加了玉米的，里面裹着鸡蛋和菜叶，薄薄的米浆刚卷成了卷，一油勺酱汁就浇下去，趁热吃，烫的舌头直起泡。

先填了小半个肚子，才不至于在满目琳琅间看花了眼，再挑选起来也没那么如狼似虎，能对着“佳丽”挑肥拣瘦，显得游刃有余得多。

真正的吃货，在吃夜市也能研究出点“学问”。

夜市是沿着公园门口延伸出一道街，门口常驻着几个卖棉花糖的，算命的，卖竹筒糕的，还有几个按摩师在做生意。一个带靠背的椅子，一块白布，剩下的就靠手艺，客人在上面一坐，10分钟10块钱，便宜得很，服务倒没减，按完了实打实的舒服。

大学四年，每次吃的肚子高了3厘米后都跃跃欲试，终于在有一天坐了上去，从手指尖一路按到天灵盖，起来后骨头缝里都舒坦，恨不得就地睡过去。

如今，我离开齐齐哈尔有半年，8个室友也都各奔东西。在轰轰烈烈的毕业季里，我们又去了夜市，在人声鼎沸中装作不经意的感叹，可能是最后一次来了。

夜市仍是那般模样，哪个摊位空了，第二天就有新的摊位顶上来，我们按着一直信奉的金科玉律，仍旧先吃了个肠粉，然后在人群的空档中穿梭，为味蕾一边寻找过去的记忆，一边又期待新的刺激。

那时的我们，都希望人生能过得如在夜市中行走一般，永远热闹，永远自在。我们希望命运的馈赠就像这里的食物一样，各式各样，任我们挑选。我们不用着急，不用害怕失去，只要你愿意走进那烟火深处，一切都在等你。