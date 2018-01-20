烘焙的坑里，有触手可及的人间烟火

二十万吃货的精神故乡

今晚，深夜君给你带来一个关于苏籽饼关于烘焙的故事，愿你也能过得美好。

当那些黄澄澄金灿灿的食物，从烤箱里被端出来，就仿佛那一瞬间的时间，被凝固出一个好看的模样，成为一种纪念。

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苏籽饼，最早是从来自呼伦贝尔的达斡尔族作家苏莉的《苏籽、山丁子和斧子》得知的。

几十年间，凡是有关家乡那边的信息都会不由自主地抓住眼球，而从苏莉的文字获取的最直接，也最清晰。她不仅有生动细腻的传神笔功，更重要的是融入了对家乡故里的深挚情愫。

在作家的笔下：“刚出锅的苏籽饼，捧在手里嘶嘶哈哈地咬开一个小口，一股浓香喷涌而出，瞬间就征服了你的味蕾，没等第一口嚼完，第二口、第三口咬将下去，一会儿一张饼就踪影全无了。苏籽饼就好吃成了这样”。

而且，文章还配上品相唯美的刚出锅的苏籽饼随拍，不知有多少目睹者瞬间被征服了呢。朋友对“苏苏”的爱称、昵称也由此而来。

近年发达的网络微信把苏苏的苏籽饼呈现给更多的朋友，有幸品尝到的津津乐道。我记得苏苏百忙中曾两次约我到她家喝茶吃饼，不巧两次都赶上出差。虽然没成行，但对这样的邀请我真的特别高兴和珍惜，在当今年代，我觉得能请到家里吃饭的格外体现心意。

“苏苏约你”是苏苏身边一群情投意合的姐妹圈。今年入冬，为了把最好的苏籽分享给好友，苏苏把家乡一个卖苏籽的店家推荐给圈内。朋友圈沸腾了，早已被诱惑了的姐妹在群里接起长龙买苏籽，施展厨艺做苏籽，传递分享晒苏籽。

先是各家灶台前的苏籽饼新鲜出炉，紧接着就衍生出了苏籽的创意吃法。苏籽不经意间圈里圈外地火了，就像大家说的“满城飘起苏籽香”。有一个姐妹借助家里的酒店平台，抓住了商机，这个冬天，把苏籽饼成功推广到了广东、浙江、山东、重庆等地。

如果想深入了解苏籽，百度百科会发现赫然标注着主产区之一“内蒙古呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗”，其营养成分和药用功效果然名不虚传。

苏苏帮我们搭桥甄选到的就是莫旗的正宗苏籽，一袋一斤的包装，已炒熟研磨，色泽油黑发亮，香气四溢袭人，不愧为大兴安岭地区肥沃黑土地的滋养。拿到苏籽的姐妹打趣说回家“被香迷糊了”，还有的被“香个趔趄”。

苏籽饼，就是发面做的苏籽儿馅的烙烧饼，可随喜好做成甜口或咸口。烧饼是我原生家庭的传统致爱，老爸老妈对山东老家的烧饼一直难以忘怀，也把这份念想和情结传递给了子女。

苏籽饼自然对了胃口，也应了出生地呼伦贝尔和籍贯山东老家两地的乡情。但我不知啥时候入了烘焙的坑，享用完苏籽饼就惦记着怎么把苏籽引入烤箱，做些食尚化些的苏籽酥和广式苏籽小月饼等类点心。没有现成的配方，就揣摩着怎么调配馅料，怎样能稀释抱团，怎么更软糯醇厚。苏籽独特的香味儿充分地激发释放出来，闻香操作，想着精致小巧的苏籽点心与亲切家常的苏籽饼为伍，也是相得益彰吧。

一缕冬日的阳光从北窗折射到灶台，也照亮着触手可及的烟火人间。