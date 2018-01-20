那个陪我尝遍酸甜苦辣的兄弟姐妹

二十万吃货的精神故乡

即使不是一母同胞的亲兄弟姐妹，也是一种与之无差血浓于水的情谊，一起天真玩闹，一起准备着长大后承担家族的未来。如有一朝永别，会如失去了手脚一般的难过。

－ 正文 －

今天是表哥去世的第二十天了，那个笑眯眯的男孩、那个从穿着开裆裤就开始陪着我胡闹，陪着我玩耍，陪着我长大的男孩在24岁这一年离我们而去。今天讲讲我们一起成长的味道吧。

犹记那一晚饿得饥肠辘辘的我们，踢踏着拖鞋偷偷摸摸下楼。这个调皮的男孩要给我炒蛋炒饭，开火，倒油，放蛋，加饭，动作一气呵成，可是却在放盐的时候卡住了，你回头问我放盐了吗？傻傻的我说了一句没放，你回头迅速放了一勺盐，这么多年了，我依然记得那碗饭，黄澄澄的蛋，绿油油的葱花，还有那肉眼可看到的白花花的盐！

小的时候，你总是欺负我，那一次我们同喝一瓶旺仔牛奶，你明明没吞咽却发出喉咙下咽的声音，害我干着急。我们总是结伴去外公外婆家，吃一碗甜蛋，犹记得你爱吃蛋白我爱吃蛋黄。

谁的小时候不捣蛋呢，小的时候你偷偷拿姨父的烟去抽，看着眼巴巴望着你的我，居然把烟递向我的嘴边，嗯～我猛吸一口，结果就是呛得眼泪直流，你却笑出了眼泪。一次偶然，家里出现了一包干虾，你和我说用打火机烤一烤是很美味的，然后我们居然就这样偷偷摸摸干了半大袋！

你去世的第五天是冬至，在这一天，我们要吃豆粉汤圆，汤圆代表团圆，这一天我们依然吃着团圆，却多了一丝心酸，因为少了一个人，哪里来的团圆，外婆一直心心念念着给你做甜蛋，说你好瘦，怎么就胖不起来呢！

那天我嚎啕大哭，念叨着我没有哥哥了，终究是没能见到你最后一面，依稀记起学大猩猩逗我开心的你，笑嘻嘻叫我名字的你，护着我不让人欺负的你，我这个小屁虫跟着你被你的朋友起哄时，你笑着说：“神经，这是我表妹”的你，记得你问过我，如果一个比我大三岁的人，我会不会把他当成大人呢。我说，会吧，但如果是你，我不会，因为你是我的表哥呀，要陪我长大，陪我玩耍，陪我胡闹的呀，大人这些就不行了！

终究接受现实，剩下的只剩回忆，看着外公佝偻的坐在你遗体旁，外婆看着你哭得无法自拔，我要背起你留下的责任，愿你一路走好，曾经调皮的味道萦绕心头，你给了我一个欢乐的童年，一个调皮护短的男孩陪我长大，尝遍酸甜苦辣。