2017的尾声，给深夜君去了新的稿件，仍然是充满尊重和有温度的邮件回复。

灰豆子文章，投稿后深夜君给我邮件的回复：

曹晏，每一次在邮箱里看到这个名字，总觉得，跟我当初去的兰州怎么那么不一样却又一模一样。刚强，又带着柔软。这个名字，每次看到，都让我很心安。 南方此刻艳阳天，虽然对于冬天来说，现在的温度已经很温暖，可是出门还是要穿个外套。我刚从外面回来，外衣还未脱下，读着你的灰豆子，读到文末，手心的寒气已经都消退了。人生这是怎么了，冷冷热热的折腾，把人啊都熬透了，回想起来却是那么好，甚至对让我们变老变沧桑的时间，还带着点感激。 我多喜欢你的坚强，喜欢你的温柔，喜欢你的兰州，喜欢关于曹晏的故事。文章我们今日发布，谢谢你。

当时我正在出差路上，从冷的北方去暖的南方，还没有到达，温暖就已经照耀进心房。

发过那么多邮件，大多数回复及时、礼貌客气，甚至是设置过的自动回复。只有深夜君，总是认认真真的看，饱含情谊的回复，我的脑内剧场总是一间充满阳光的客厅，大大的落地窗，深夜君回到家挂起外套，换上毛茸茸的拖鞋，冲上一杯咖啡，在电脑前访问每一位老朋友的部落格，偶尔调笑，偶尔泪目，偶尔拥抱鼓励，带着那种感同身受的会心微笑。

从第一次跟深夜谈吃分享吃的故事，到现在已经一晃三个年头了，认识了深夜君、瘦肉、汤圆。虽然素未谋面，却早已跨越千山万水，一次次在故事的间隙里小聚、畅聊。

深夜君不知是不是固定的一个人，且性别不详，但TA文艺又富含同理心，总能最快走进作者的故事里，跟TA在邮件里、评论里的互动就像是你的闺蜜极度认可你，手舞足蹈的把你推荐给所有人，恨不能让所有人喜欢你，让你体会到小小的骄傲和大大的满足，很多时候都想觉得这份友谊就是那种长长久久，永不更改的童话世界。

瘦肉的唇齿音简直是深夜治愈，用最近流行的词汇“佛性”形容也只是一半的类比，另一半来自她的细腻情怀以及敏感神经，她对文字的理解和诠释，总是深情动人，很快带你直到另一个人的感受里，让你见到了那么多的同类，感受到宇宙天地之间的惺惺相惜。记得有一次她在电台里加入了她录制的海浪声，当时低落的我瞬间看到了大海，真相穿过电波去抱抱她，告诉她，你温暖了多少人你知道吗？我们都好爱你。

跟汤圆的相识，源于她录制过我的一篇文章，瘦肉也录制过这篇，听完是那种小小的心酸浪漫生出来的有力；而汤圆读出了另外一片天地，当时在她欢快的读解里，仿佛看到一个从阳光里蹦蹦跳跳飞奔而来的元气少女，看到她仿佛就拥抱了一夏天的风。所以觉得过去的故事里，竟也隐藏着那么多道阳光啊，当时怎么就没有发现呢！

读读写写之间，深夜谈吃成了我最好的朋友，每天十点，都像是固定的联络时间，流流口水，掉掉眼泪，笑出声来，看到你在。深夜最需要刺激安慰的，谁说只有肠胃里的嚎叫或者满溢，还有那颗平日里不被了解和看透的真心是不是。这么多喜欢吃，有故事的人在同一时间，各自的时区里相聚，一起阅读，一起聆听，偶尔交流，偶尔沉思，是不是感觉特别酷特别棒！

吃吃喝喝间，有没有想过，你还是你吗？

我们吃好喝好，就是为了成长为更好的自己。在这条路上，有没有期待跟谁一起吃很久，却连一顿饭也没有约定成功？或者吃吃喝喝很久以后，逐渐发现这么近却那么远……深夜念着美食，肚子咕咕叫的时候，是真的饿了，还是因为那只是另一个人的符号？亦或者只是感觉到了天地间无法名状的孤独。

美食家蔡澜曾经在吃饭的时候，就吃饭的筷子问他的父亲“为什么要用一世人？一世人有多久？”父亲慈祥的告诉他：“说久也很久，说快的话，像是昨天晚上的事。”

去往自己的路，很远。在万千的人情世故中，用吃吃喝喝聊聊闹闹来活着，没有谁可以全身而退。

唯独吃喝间，你完全忠于自己，吃得下就口福甚好，吃不下就食欲全无，吃坏了会自动排毒，吃好了就容光焕发。所以吃喝这件事，事关生死，以及活的好坏。做饭，吃饭，消食，复饿，一路循环，让你知道，你需要食物，你需要自己。

很快2018了，不知道你的2017过的愉快还是糟心，丰盛还是缺失，我们都已经吃完了这一年。给不痛快来个过肩摔，然后带着收获继续去拥抱2018的喜怒哀乐吧！要犯，就犯新的错误！毕竟我们还有很多顿吃喝，需要走下去，需要聆听肠胃，需要自己感受发声。甜的，苦的，酸的，辣的，都是好味道，只因无处可逃，断食难安。

最喜欢一部日剧里一位临终的老者跟小女孩的遗言：“不管内心多么痛苦，你都要好好睡饱，好好吃饱，绝不要放开喜欢的人的手。”简单的道理，直白又扎心，并且信念十足，好像有魔力一样可以让孤单痛苦穿越黑暗。愿我们都有这种魔力，不再害怕前路的昏暗，脚下的颠簸，不辜负美食，更不会辜负爱和重要的人。

这个深夜，真的只是谈了谈吃，并没有食物。

嗯，不说鸡汤了，只说一句祝福，祝有缘在深夜谈吃相逢的人儿们的2018，一路吃好喝好消化好，无论是食物、事物，还是人物。有时候大脑只权衡利弊分解对错，凭经验处理事情，所以我们往往总有空虚感和缺失感，建议各位，偶尔也要听听心和肠胃的感觉哦。忠于自己的人永远年轻，对肠胃和心负责的人，勇往直前。