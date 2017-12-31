能幸福地大口吃肉，就永远是十八岁

以前吃烤肉的时候，总是大大咧咧把肉往锅里一扔，翻两翻看着像差不多熟了，蘸点酱汁就大快朵颐了。这次和韩语说得贼溜的某人来吃，以前都是自己来操刀烤肉的我这次主动让贤，充当吃客和观众的角色。

好奇地看着对方像摆弄艺术品似的，慢慢把一整条五花肉放在煎锅上，十分有节奏地保持着几分钟翻一面的频率，等中途烤至半熟时剪成小块再仔仔细细放在煎锅的边缘一圈慢慢烤。

在等肉熟的时候再把生菜、蘑菇、玉米、黄瓜、洋葱和烤肉酱都准备好，还抽空把刚上的海鲜豆腐汤和配套的紫菜饭搅拌好配上辣酱让我先吃着，再专心对付煎锅上的烤肉。

我在旁边看着嘴馋，忍不住偷偷夹起一块放在旁边，好等不烫嘴了就试试。他瞥了我一眼说，这肉还不够火候。我无奈，乖乖把肉放回上去，只能让手机一张右一张地“验毒”，还偷偷拍下他专心对付烤肉的样子。

好不容易等烤熟了，他拿起一片生菜，仔仔细细加上洋葱、辣椒、黄瓜切块，放上一块烤的微微焦黄的五花肉，最后刷上烤肉酱，卷好后塞我手里。我说我不习惯吃生菜，就喜欢直接吃。他说，你就试一次。我皱着眉头看了又看，大口一咬，发现果然！肉掉了。

虽然最后我也没习惯按他说的“最正宗的韩国吃法”来就着生菜吃烤肉，但能感觉到精心烤出来的五花肉真的和以前的不一样。多余的油被烘烤的过程中排出，肥瘦相间，不老不嫩，微微的烫嘴更显得肉质弹牙，蘸着特制烤肉酱，也是寒夜里的特制温暖。

每年我家阿信的生日都比我早十天，看看他的生日微博，也在想着“又大一岁”后，得到了什么，又失去了什么。

阿信说，长大的世界，也许没有想象中那么无拘无束，不知不觉，我和你都变成了岁月的形状。不过，也许正是那些千丝万缕的羁绊，让珍贵的人生有失有得。

麻麻曾经教过我，对人的感情都需要表达出来，只有表达了，对方才会知道。法律上的成人礼，是十八岁。而每个人内心的成人礼，是每一个我们意识到失去舍弃一些东西，需要更加珍惜并且学会感恩一些人和事的时候。

我吃着二十几年来烤的最好吃的一顿烤肉，刷到了阿信微博里一条热门评论。

你问我，全世界

是哪里最美？

答案是「你身边」