在游子眼里，馄饨是祖国的星辰

现在是堪培拉时间晚上十点半，在约莫一小时之前，我刚刚完成传说中的“Final Essay”，在提交页面刷新出现的刹那，紧绷着的神经刹那松懈，而立刻袭来的不是翻天的困觉，而是肚子里的一声长咕。

是啊，自从开始奋战Essay，几乎没有好好做一餐饭了。

打开冰箱，苦笑一下：饭没好好做，菜也懒得认真买，现在躺在冰箱里的只有半包两周前买的洋馄饨，半颗配三明治吃的西生菜，两个番茄，一根半截儿的黄瓜和一小袋胡萝卜，一罐吞拿鱼罐头，调味品只剩酱油和醋。

但是，又不想再干嚼面包配吞拿鱼。

无奈，生火、烧水，把冰箱里的东西全拿出来。好吧，看菜下锅铲。异国他乡，总不可能这个点儿了还指着去哪里找食买货。

油锅烧热，下番茄，轻炒至出水，再下洋葱条炒至软，再把切成薄片的黄瓜下去翻一圈儿，加水没过食材。

水烧开后，下馄饨——当然了，是在堪培拉的超市里买的“洋馄饨”——有馄饨的模样，却是芝士和面揉成的皮，陷是打成泥状的胡萝卜、羊肉和葱，加上一点点的黑胡椒调味。这也已经是我在本地品牌超市里能够买到的最像国食的食物了。盖好盖子，待馄饨熟，直接往汤里下适量酱油，起锅。

这怕是我在近段时间里吃得最严谨的一餐了，哪怕它的用料和做法都来得如此随意。

客房的走廊灯早就熄了，韩国小哥已携女伴回家，本地小哥早就进入梦乡，于是我一个人，大摇大摆抱着满满一大碗的馄饨，坐在后院的菜园子边上，就着一盏简陋的吊顶小夜灯，自在地开始吃这份严谨的便饭。

若与国人说起我这顿吃食来，怕是要引来无数摇头，并大谈我如何糟蹋身体，或是“果然还是我大中华民族美食林立”，或是“要是在国内，一个外卖电话啥都解决了”云云。然而我踏出国门前，身边的人啊，可都不是这样讲的。

有说，澳洲食物新鲜美味又安全，比国内不知好多少倍。

有说，澳洲海鲜便宜大只又生猛，国内再贵也买不到的。

有说，澳洲保健品种类多又有效，过去了千万记得弄点。

有说，澳洲棉毛织物价格非常低，质量比国内也好多了。

若是我真的在国内喊了外卖，定有亲戚大叫：“不行的！外卖都不知道放的什么油什么材料，多不安全！”若是哪天煮了菜场买的馄饨，定被人嫌“居然去买现成的馄饨，也不见得多好吃的”，甚至对距离家中方圆百里餐馆一顿评头品足，上到星级餐厅如何用错了器皿装番茄煮鲍鱼，下到人头攒动的百年老粉摊苍蝇长得如此肥大，甚至哪家街头粥铺老板的声音如何洪亮吓人……统共最后羡慕地看着我：不过你就要出国了，真好啊。

是真的好吗？

我嚼着洋馄饨，抬头看了看天空。十一点多的堪培拉虽才进入黑夜不到三个小时，然而星辰已经密密地洒满天空。深邃的浓绀色夜幕下，大小不一的各种星星洒落如炫目的美钻，甚至是被周身的玄色染上深深浅浅的光调冷彩：雀蓝、藤紫、云色、灿白……

国内怕是很难看到这样的天空的——除非在偏僻的乡下。我暗暗地想。

也许这算是对我吃的这份尴尬的洋中餐获得的一份安慰了。

人统共是这样的。不时时明白着自己有什么，于是远远地看见了人家的，便总以为别人都是好的，而自己，不是什么都缺，便是什么都不够得看。

作为一个移民国家，澳洲的确有种类丰富的各民族商超和世界各地的美食，包括琳琅满目的华人餐馆和亚洲超市。

然而，大部分商超里出售的所谓的中餐，不过是金发女郎饰演的蝴蝶夫人，只不过是“穿得像”而已——当然，如果店主和厨师本身就是中国人，吃到一碗汤头饱满的挂面之类，还是有得指望的。但转头想想，千辛万苦漂洋过海，却是为了去无论餐厅还是亚洲超市里，花比国内高一倍多的价格吃国食吗？

虽然，的确，花低一点的价格吃本地食或仿国食，又觉得不那么舒坦。

就吃这一点上啊，怕是我们真的被祖国母亲宠得太好了些。火锅卤煮烧烤店，炒粉拌面热三鲜，冷锅油爆上汤煮，煎炒烹炸冰生鲜，不愁今天怎么吃，但愁不知吃哪处，明明总体水平远高于均值，却仍乐此不疲地对各类食物恨不得从外观开始，把口味、食材、服务甚至餐厅方位都细细挑怼一番。

而不知何时开始，对国菜“审美疲劳”的国人们开始在各类媒体和ins美图的狂轰滥炸下迷上西式美食，而各大新开的国内餐厅也都以“ins风”为美妙噱头，装潢到宣传到食物风格，无不一一照搬，网红的一顿摆拍后又是一番排队浪潮，但往往食物都虚有其表，滋味与价格比起来着实令人心塞，于是大家又纷纷高呼：一定是不正宗！国外正宗的一定不是这样！

而后啊，有了机会，真的出了国门，真的是见着了好看好吃，便都统统要买，还美其名曰“我就等的这一间”，然而往往真的吃进了肚，才发现原来和在国内吃的大多数也的确是没什么区别，甚至你会突然对街边飞着苍蝇蚊子的牛杂面有迷之想念，然而踏进了国外的中餐馆，却迷茫地发现中餐价格比本地食物贵了不提，味道也不见得赶得上家门口老爷爷胖婶婶开的的干拌面店。

是吧。说实在的，洋馄饨真的不怎么好吃。带有浓烈芝士味的皮其实就是擀薄并切小了的千层皮，里面搅成了泥的馅儿更是少到一含就化，更别提根本无法对口腔造成有效阻力以便咀嚼这码事了。此时我只想念老家杂货街边那位二十余年如一日悠哉的夫妇，想念他们那一口永远沸腾的清汤深锅，还有白花花滑润润的、一合掌一合掌包成的鲜肉小馄饨。

国内的食物到了这边，加关税店租“供奉费”，换算过来后比原价高了一倍多，然而华人超市里光顾的本地人数量却一点不输给华人，哪怕这些“进口东方食物”的价格，比本土食物可能还贵。“真的好吃！我还没吃到过不好吃的中国食物！”我的导师如是说。

我一直没忍心告诉她，她最喜欢的3.6刀一包的粗面条在我们超市里换算成澳刀都不到一刀，也没直接说她丈夫非常爱吃的16刀一包的虾饺，那个个头和口感，根本上不了甚至最基本的粤式早茶馆。

突然间，星星都变得不那么耀眼。

不过，哈哈——算了，有什么关系呢，没出国前，多少人对“进口货”同样有着迷之喜爱。物以稀为贵，视以短为纯。一样的。

此时，身后的推拉门被轻轻拨动，房东阿姨出来柔声对我说：晚上冷，出外头的时候，记得多穿点衣服。而后，她发现了我碗里没吃完的洋馄饨，笑着问：“呀哈，没想到你居然好这口？”

我耸耸肩，无奈地答：“有什么办法呢，现在到底不在国内啊。”