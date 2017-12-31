吃过人间美味，才知最好吃的是你

对一个城市的想念，除去人与事，食物也占了很大分量。

在广东实习，和她同住的那段日子，常听她说起家里各类好吃的，从价格亲民的街头小吃到售价不菲的草膘牛羊肉， 还有她酷爱的酸奶。

有天她太馋家里的羊肉串，拿着手机歪着脖子努力在某宝搜索，好不容易找到，却因为太远不发货，感觉她内心的草泥马应该是…万马奔腾了吧。不久之后，住处附近开了家西北菜馆，我赶紧带她去解解馋，尽管对口味已经放低标准，她还是难免失落。

她不止一次说要带我回家吃好吃的，无奈实习结束后我们各自回家，各自开始了不太顺利的工作。最后敲定在今年国庆去找她。这个国庆大概是我近年来最为眷恋的假期。回来之后，对当地的好味，念念不忘。

正得不能再正的【牛肉面】

已经过了早饭时间，这家面馆依旧人声鼎沸。宿醉而混沌的脑壳，在面条上桌后清醒不少。手擀面十分劲道，面汤看似油乎乎的但实为清甜，牛肉薄薄数片却已足够。

无意中撇到墙上挂着的“舌尖上的中国”认证，怪不得食客那么多了。面馆提供的枣茶，我之前从未喝过，感觉很神奇。喝完发现，枣茶跟面食很般配。

火锅店里的【自制酸奶】

黄的那层是油脂，但并不油腻。撒了一层砂糖，拌匀，口感稠密，相较于常规酸奶要酸很多。

【关东煮】

出自一家无名店铺。她说从儿时开始，这家店就这样，没有招牌，几张老旧的桌椅，简陋的环境。吃了这么多年，还是喜欢。这家的辣酱不简单…我们一行人都挺能吃辣的，吃到最后个个吸凉气。嗯…年糕太粘牙了。

她口中频率最高的【狼牙土豆】

向来喜辣的她，居然要的酸甜酱，居然说这个酸甜口味更好吃。

然鹅，不知道是不是师傅酱料放太多，最后一致觉得，还是麻辣味好吃…

【烤羊肉串】

价格感人，¥1.5一串。听说，以前是五毛钱一串。没有一丝膻味，外焦里嫩，说的就是这个。

【麦仁】

咸口，杂粮易消化，口感类似……薏米？颠簸了一天，行动变得迟缓，包括进食速度也变慢，让他们误以为我觉得麦仁不好吃，事实不是这样的！

【烤羊蹄】

类似猪蹄，但是胶原蛋白少一点，Q弹口感更佳。烧烤店里配的茶，带有咸味，又是一个刷新我认知的搭配。听他们说，茶在熬煮的时候就加盐，这样茶水的解腻效果会更好。嗯…咸香的茶水你值得拥有。

【BT烤翅】

吃了半只的我，涕泗横流，瞬间起飞，忘记尘世烦扰。我表示非常佩服她，居然能吃完一只！杯子里的是青稞酒，酒精度46°。原本只是想尝尝味道的我，最后被她的朋友们带成了…尬酒。登上新的人生高峰了我。

PS，我的酒量得到了极大的历练。呆的那几天，喝到半夜，吐到下半夜。第二天睡饱又是生龙活虎。

PPS，西北人民的酒量真的不是盖的。

【手抓羊】

返程的前一天，赶上了她老爹的生日。生日蛋糕都是走走过场。草膘羊才是压轴重头戏，加把盐，无需多余调味，直接清水炖煮后捞出，手抓着吃，她说吃手抓羊，一定要搭配生蒜，和椒盐。吃完生蒜，愉快的互熏…

削羊肉的是位蒙古族大叔。吃肉的架势超专业！自备小匕首。

返程当天我一大早起来，她睡眼惺忪看着我收拾好行李出门，拥吻之后道别。在去机场的路上，我哭得像个傻逼，滴滴司机在旁边默默递了一盒抽纸过来。

我看到了两千多公里外的蓝天，我走过了之前未参与的过去。无比贴近感受了她的生活。然后越发清楚，彼此的生活不只有所谓的爱情。毕竟生而为人，活着生着要为许多考虑。

此次一别或许经年不见。未来的路，愿君一切安好。

其实也没有很难过绝望，因为那一刻她就在身边。