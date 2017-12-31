软儿梨，兰州冬日的哈根达斯

吃过那么多冰淇淋，依然深深地爱着软儿梨。这个被兰州孩子命名为冬日里的哈根达斯，谁要是能在冰箱里囤几个到来年夏天，简直酷到要瞬间秒杀所有冷饮。

软儿梨，是需要耐心等待的。

所有果实春种秋收，唯独它在立冬后成熟。

果实其貌不扬，不像别的季节那样娇艳欲滴，就是黑黑圆圆硬邦邦的一张禁欲脸，似乎跟甜美沾不上边。可是当它在温暖处化开消融后，却带来了柔软、清甜，那一口惊艳，很好的诠释了深藏不露这个词语。

大寒前上市的软儿梨，都是急着售卖的，通常只能满足着急尝鲜的人，而耐心等待到合适节气的软儿梨，是经过严寒的。反复多次“出汗”，实际是反复被冻与解冻，软儿梨就会被历练得由酸爽变得甜美可口，颜色也也明显由黄色变为褐色，吃起来分外美味儿。

精致的吃法一般是在烤羊肉店，一颗颗软儿梨被盛放在晶莹剔透的小水晶盘里，店员会用小勺切开花瓣，浇淋蜂蜜，看起来赏心悦目，价格不菲，但是吃起来总是差了点意思。素颜就很美的，何必再去雕饰，反倒损失了原本的自然本色。

最喜欢的还是在碗里扔几个软儿梨，靠近暖气摆放，等它慢慢解冻变软。等待的过程，就是把自己从千疮百孔的生活里捞出来的过程，耐心等待它消融出一滴滴的果汁，攒出一口就喝一口，耐心似乎也就此生成了，不那么着急的去做一件事，等一个结果，一种有仪式感的生活美学，让我们铭记时间，留意细节，把等待当成一件艺术品去观照，好好整理自己，不被外界的指指点点裹胁着焦虑浑噩的度过。

碗里的果汁慢慢漫过果肉，终于可以畅饮，再顺着果把一提，把果肉吃干净，余味久久不绝。

想想食神还真是比较青睐兰州呢，夏天有解渴的白兰瓜、黄河蜜、白粉桃，秋天有降燥的籽瓜，冬天还有软儿梨可以等待。一年四季，安排的妥妥当当，口福满满。

冬夜里，烤上一把大羊肉串，热气腾腾过瘾的调料里，身边陪着你的姑娘，一定正在吃品尝着这颗兰州的哈根达斯。