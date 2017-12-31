暗恋你的心，就像是热锅里翻滚的酸辣粉

今晚，深夜君带来一个关于暗恋的故事，这份暗恋之心藏在酸辣粉里，不为人知。
——深夜君
一辆低调的本田轿车停在了热闹街头的一角，夜深了，正是都市男女出来耍的时候，小贩摆出摊档，街道拥挤，人来人往。一个穿着宽松麻质衬衫的短发女性从车里走出来，下身还是工作的黑色正装裤，脚踏了一双舒适的平底鞋。
“ 嗨，老板！” 短发女人向巷口一个小摊走去。
“还是一碗酸辣粉，加酸豆角加豆子是吗？”老板热情地问。
“嗯。”
等待着制作中的酸辣粉，W小姐就这样静静坐着，大学毕业两年，买辆车，生活还算滋润，W小姐想，这样应该还不错吧，不知道TA过的怎么样，一直不敢问，不敢关心，就怕TA看出点端倪，怕TA知道，自己有别的心思。
酸辣粉小哥熟练地撒料，浇油，一晚香气四溢的酸辣粉充斥在他与W小姐的空气中。
“谢谢。”
小哥想着再聊几句，W小姐已经抽出筷子，下筷，出溜一声一口面到了口中。
酸辣粉小哥想着，就算你不喜欢我，喜欢我这碗粉就够了。
如果说一见钟情是怎么来的，W小姐在那天应该是确实地感受到了，心脏怦怦地跳，好像要蹦出来。像只木偶一样，不会走路，腿和手臂都不是自己的，走路有没有顺拐，W小姐自己是不知道的，但她知道，这个感觉出现在自己身上，很可怕。
之后的几次偶遇，W小姐心里默数着，划正字，刻在学习桌上。一个学期五次，很难得，W小姐想着。就这样，暗恋了一个人，W小姐暗恋的那个人叫什么名字，是哪的人，她都不知道，只知道是工商学院的，她机智地猜到。
W小姐不是山城的人，听口音就不像，可她就爱这座城市，除了可以每天吃酸辣粉、串串、小面之外，还可以离那个大都市远一点，离想念的人远一点。束之高阁，W小姐把自己放在一个山城里，每天想着如何过日子，也还不错，只要别想那座城的人。
两年间，W小姐延续了大学的兴趣。除了工作，遍访山城的各式美食和人文风俗，她爱这个城市。喜欢弹弹吉他，看书写文章的W小姐更适合这个闲适的城，而不是那个急于求进，年轻人挤破头也要买房子的城市。
如果可以，可能再过些时日去成都生活，更加闲适，也更远离纷争，包容各种各样的人。在这个时代，W小姐是什么人，怪人吗？
一碗粉很快就被W小姐吃到见底，抱起沾满油渍的碗，仰头把剩下的汤汁喝掉，擦擦嘴，W小姐准备起身的时候，酸辣粉小哥也满足地看着W小姐。
“天边的风，身边的我，都不在你眼中；你的眼中藏着什么我什么都不懂……”车里的电台FM，音乐声从小箱子里飘出。
发动引擎，微风混着大排档和小街坊夏末余温的风，吹拂W小姐的短发，和衬衫的衣领。
图片 / 百度图片
BGM / 温柔 (2013混音版) – 五月天
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