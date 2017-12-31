发布于陈仕乾

暗恋你的心，就像是热锅里翻滚的酸辣粉

二十万吃货的精神故乡

之前看日剧《四重奏》的时候，看着家森暗恋着小雀，小雀暗恋着别府，别府暗恋着阿卷的时候，揪心了。最后小雀撮合着别府和阿卷，家森撮合着小雀和别府，他们都无条件地希望自己爱着的人能找到自己的幸福。五月天唱的“不打扰是我的温柔”，这大概就是暗恋中最令人痛心之处吧。

今晚，深夜君带来一个关于暗恋的故事，这份暗恋之心藏在酸辣粉里，不为人知。

——深夜君

 

－ 正文 －

重庆的夜晚，华灯初上，解放碑的灯火，江边的渔火，和男男女女身体里的欲火，都在夏末清凉的夜晚燃烧。

一辆低调的本田轿车停在了热闹街头的一角，夜深了，正是都市男女出来耍的时候，小贩摆出摊档，街道拥挤，人来人往。一个穿着宽松麻质衬衫的短发女性从车里走出来，下身还是工作的黑色正装裤，脚踏了一双舒适的平底鞋。

“ 嗨，老板！” 短发女人向巷口一个小摊走去。

“还是一碗酸辣粉，加酸豆角加豆子是吗？”老板热情地问。

“嗯。”

短发女人抿嘴笑了一下，胳膊放松地交叉放在桌子上，看街头的人来人往。就像这样，W小姐喜欢把孤独的自己放在热闹里，闻着熟悉的味道。在工作不是那么繁忙时，这是W小姐的一个小确幸，一个人开车来到城市边角最地道的小吃店，她确幸，自己还不至于那么无趣，呵呵…….这好像很陶渊明，“结庐在人境，而无车马喧。问君何能尔，心远地自偏”，W小姐心想。

等待着制作中的酸辣粉，W小姐就这样静静坐着，大学毕业两年，买辆车，生活还算滋润，W小姐想，这样应该还不错吧，不知道TA过的怎么样，一直不敢问，不敢关心，就怕TA看出点端倪，怕TA知道，自己有别的心思。

 

酸辣粉小哥熟练地撒料，浇油，一晚香气四溢的酸辣粉充斥在他与W小姐的空气中。

“你的酸辣粉。”

“谢谢。”

小哥想着再聊几句，W小姐已经抽出筷子，下筷，出溜一声一口面到了口中。

酸辣粉小哥想着，就算你不喜欢我，喜欢我这碗粉就够了。

W小姐心里也想着，就算你不喜欢我，但不要跟我断了联系也好。

如果说一见钟情是怎么来的，W小姐在那天应该是确实地感受到了，心脏怦怦地跳，好像要蹦出来。像只木偶一样，不会走路，腿和手臂都不是自己的，走路有没有顺拐，W小姐自己是不知道的，但她知道，这个感觉出现在自己身上，很可怕。

之后的几次偶遇，W小姐心里默数着，划正字，刻在学习桌上。一个学期五次，很难得，W小姐想着。就这样，暗恋了一个人，W小姐暗恋的那个人叫什么名字，是哪的人，她都不知道，只知道是工商学院的，她机智地猜到。

 

W小姐不是山城的人，听口音就不像，可她就爱这座城市，除了可以每天吃酸辣粉、串串、小面之外，还可以离那个大都市远一点，离想念的人远一点。束之高阁，W小姐把自己放在一个山城里，每天想着如何过日子，也还不错，只要别想那座城的人。

毕业后，许多人留在了那个城市，W小姐拿到了酒店管理集团的OFFER，自愿接受城市调配，她选择了山城，作为酒店的创始团队来到山城。

两年间，W小姐延续了大学的兴趣。除了工作，遍访山城的各式美食和人文风俗，她爱这个城市。喜欢弹弹吉他，看书写文章的W小姐更适合这个闲适的城，而不是那个急于求进，年轻人挤破头也要买房子的城市。

如果可以，可能再过些时日去成都生活，更加闲适，也更远离纷争，包容各种各样的人。在这个时代，W小姐是什么人，怪人吗？

 

一碗粉很快就被W小姐吃到见底，抱起沾满油渍的碗，仰头把剩下的汤汁喝掉，擦擦嘴，W小姐准备起身的时候，酸辣粉小哥也满足地看着W小姐。

我们都是这样的人，默默看着喜欢的人，只要她喜欢就好了，自己就是那个躲在墙角的人，酸辣粉小哥心里想着。酸酸辣辣、劲道的粉在热汤中热浪翻滚，做过多少碗粉，赚了很多钱，可自己就是心气高，就是喜欢不可能和自己在一起的人。

W小姐回到车中，敞开车窗，跟酸辣粉小哥挥手说再见。

“天边的风，身边的我，都不在你眼中；你的眼中藏着什么我什么都不懂……”车里的电台FM，音乐声从小箱子里飘出。

发动引擎，微风混着大排档和小街坊夏末余温的风，吹拂W小姐的短发，和衬衫的衣领。

文 / 奶泡儿

图片 / 百度图片

BGM / 温柔 (2013混音版) – 五月天

 

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