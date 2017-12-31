暗恋你的心，就像是热锅里翻滚的酸辣粉

W小姐心里也想着，就算你不喜欢我，但不要跟我断了联系也好。

如果说一见钟情是怎么来的，W小姐在那天应该是确实地感受到了，心脏怦怦地跳，好像要蹦出来。像只木偶一样，不会走路，腿和手臂都不是自己的，走路有没有顺拐，W小姐自己是不知道的，但她知道，这个感觉出现在自己身上，很可怕。

之后的几次偶遇，W小姐心里默数着，划正字，刻在学习桌上。一个学期五次，很难得，W小姐想着。就这样，暗恋了一个人，W小姐暗恋的那个人叫什么名字，是哪的人，她都不知道，只知道是工商学院的，她机智地猜到。

W小姐不是山城的人，听口音就不像，可她就爱这座城市，除了可以每天吃酸辣粉、串串、小面之外，还可以离那个大都市远一点，离想念的人远一点。束之高阁，W小姐把自己放在一个山城里，每天想着如何过日子，也还不错，只要别想那座城的人。