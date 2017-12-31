妈妈做糖醋茄饼的时候，就是我的节日

一个人在外，有时候难免有点小矫情，比如，到处嚷嚷的“仪式感生活”，比如冬至一定要回家喝补药汤、元旦一定要吃咸鸭蛋下白粥、清明必须缠着妈妈做艾蒿粑粑，还有，每年只有在生日和年夜饭才会出现的糖醋茄饼~

曾经朋友聚会，朋友问我喜欢吃什么，“糖醋茄饼”我脱口而出，然而饭桌上的茄饼我却未下一箸，只得赔笑道“我只吃我妈妈做的糖醋茄饼”。

大概是很小的时候了，每年大年三十我就会早早爬起来，可是再早妈妈都已经把厨房忙活得热气腾腾，每次我都会顶着一头乱蓬蓬的头发，像小尾巴一样黏着妈妈让她给我梳头，妈妈的手很巧，会用红色皮筋给我编上小小的辫子，我自小长得福气，编了辫子更像是现在的中国梦娃。

“先吃点东西垫着肚子，我去给你做糖醋茄饼”妈妈轻轻揪一下我的脸蛋，这时候我就会捧着饭碗，凑到厨房“观摩”。

饱满结实的茄子被斜斜地切成椭圆形，然后妈妈夹着茄片一块一块地在调好的鸡蛋面糊中翻滚游走，直到茄片像是穿上了白色的衣裳，便轻轻地将它投进油锅，热油遇到冷茄片变翻滚起金黄色的泡泡，滋滋滋的像是动听的小曲。油锅中的茄片越来越多，像是逐渐拥挤的舞池，筷子在妈妈的手中像是灵活的指挥棒，逐渐泛黄的茄饼一个个翻了面儿，麦香和着油香在厨房蔓延。

我总是凑到灶台前睁大了眼睛，口中已经开始疯狂分泌唾液，而妈妈总是怕我被油溅到而轻轻把我撩到一边，然后出锅的第一块茄饼总是属于我的，软糯又酥香，哪怕烫到直冒眼泪却还是觉得无比美味。

我是吃货，妈妈也爱吃，出锅的“半成品”就被母女俩这样你一块我一块吃了大半，我们相视一笑，妈妈难得俏皮地吐了吐舌头，三两下炒好糖醋汁淋在茄饼上，切得细细的葱丝笼在酱汁之上，那醋酸味和隐约的甜香味像是掘出了口水的泉眼，手指烫得通红也不顾，只想一口气把一盘糖醋茄饼全部解决掉。

平日妈妈也会做糖醋茄饼给我吃，可是总感觉少了些什么，好像这样的美味必须要应和着庆祝的氛围才会更有滋味，所以，从此，糖醋茄饼就成了过年和生日才会吃到的“人间至味”。