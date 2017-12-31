潮汕不仅有牛肉火锅，还有勾人的“火足”猪肉汤

日子好了，大家寻思着吃点更好的。猪肉跟猪血，这个肯定不换，但是可以加青口、虾、鱿鱼、花甲、车白等，加这个无非就是取代汤里面的“味之素”—味精，用更好的方式让这碗汤甜起来。配的青菜也有变化。绿豆芽、苦瓜、小白菜、金针菇、丝瓜等，甚至橄榄，用石锤锤扁，也是“火足”汤一个新的经典。毕竟橄榄在潮汕人的饮食习惯里，有很重要的地位。

天泛亮，煤炉火关小，就可以开始一早上的营业。老饕为了高汤中的第一勺，猪肉中切下的最好的一块猪肉，得赶着早来。二十公分左右的小锅架在猛火炉上，大勺一舀，高汤入小锅，火焰蹭过锅边，发出吱吱声响。猪肉挑肥加瘦，几片猪血，刚下锅，就可以扔下真珠花菜，勺子一按，撇清汤末，就出锅了。广州人称之为滚汤，很贴切。有时候一个哈欠还没打完，就煮好了。西洋菜也是如此。益母草汤，则些许区别。益母草需要多煮几秒，先下锅，随后才是猪肉等食材。在这十来秒功夫里，每一个都要刚刚好。上桌前，点上几滴蒜头油。