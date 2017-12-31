潮汕不仅有牛肉火锅，还有勾人的“火足”猪肉汤

潮汕大概是每个吃货都会去一次的地方。听过太多关于潮汕牛肉火锅、牛肉丸、粿等等的美食，今晚，深夜君给大家带来一篇不一样的，关于潮汕“火足”猪肉汤的故事。
——深夜君
在烹饪上，做法有点像“焯”，就是食材在汤水里快速过一下，但是不捞出。广东珠三角一带有煲汤习惯，为了跟潮汕这类汤水区分，他们把潮汕的这种做法叫“滚汤”。顾名思义，汤沸腾了就出锅。
煤炭不温不燥，汤色很快奶白，浮着丁点猪油，十分惹人。猪天梯、猪粉、猪心、猪肺，还有猪腿肉、里脊肉、猪颈肉和骨边肉，这些是最朴素传统的食材。最不能少的是猪血，这是汤的灵魂。
叮铃铃，送菜的骑车丢下几袋青菜，店家抬头丢了一根烟给他，抽了两口，就去送下一家了。送的是汤的配菜，常见的是真珠花菜、益母草和西洋菜。真珠花菜，菊科，有着特殊的香味，长在湿润地区，人工栽培难度也极低。要的时候，一手抓住，刀子沿着土壤表面一割，整茬收下。只需扔几粒肥料，不出半个月，又可以收割。一般只取真珠花菜心及周边四五片叶子，香味最浓。
天泛亮，煤炉火关小，就可以开始一早上的营业。老饕为了高汤中的第一勺，猪肉中切下的最好的一块猪肉，得赶着早来。二十公分左右的小锅架在猛火炉上，大勺一舀，高汤入小锅，火焰蹭过锅边，发出吱吱声响。猪肉挑肥加瘦，几片猪血，刚下锅，就可以扔下真珠花菜，勺子一按，撇清汤末，就出锅了。广州人称之为滚汤，很贴切。有时候一个哈欠还没打完，就煮好了。西洋菜也是如此。益母草汤，则些许区别。益母草需要多煮几秒，先下锅，随后才是猪肉等食材。在这十来秒功夫里，每一个都要刚刚好。上桌前，点上几滴蒜头油。
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