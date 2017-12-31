与你真切的吃过饭，从此就不怕别离

“人生于世上有几个知己，多少友谊能长存，今日别离共你双双两握手，友谊常在你我心里……”

这几日阳光不错，趁着周末，来到近郊的公园走走。坐在车上，在轻摇慢晃的节奏里，本已渐渐沉重的双眼皮……忽然被一阵手机铃声吸引，些许睡意顿时烟消云散，想起那些年，没说过再见的朋友。

多年前，身处异地工作，地理上和家乡的疏离，心理上或多或少的孤独感，会不时涌上心头。办公室有一位老大哥，似乎看出了这种不安，一天下班后，搭着我的肩膀，说是要带我去吃手抓羊肉。

生长在南方的我少有吃羊肉的机会，内心还是很期待的。从办公室出来，大约走了10分钟，来到一家店里，老板热情的招呼，看来大哥的确是相熟的老客。不看菜单，熟捻的点了一份手抓肉，特意嘱咐老板留两根大排不剔。另配了一份萝卜羊汤。

在等上菜的时间里，俩人寒暄起来，他是西北人，斯斯文文，只是从古铜的肤色上看得出些许风沙的味道。说起羊肉来滔滔不绝，似乎不吃羊肉，生命必留遗憾……

菜上的很快，片刻，羊肉上桌。一大盘，约莫有一斤，盘子边上还有两根大排，另一个小碟里装着一些粗盐。吃法很简单，将片下的肉在盐碟中蘸一下，就放入口中咀嚼，肉香四溢。

盘里的肉以可见的速度少了下去，很快就只剩肥美大排了，大哥和我人手一根，啃的满嘴流油，也顾不上擦拭。吃完肉，再喝上一碗羊汤，假如少许醋，一口下去，浑身舒坦，夹起一块萝卜，让人难忘的甜滋味。

冬日的寒冷在这里被一份羊肉，一碗肉汤击退，留下的是身上,心里的暖意。后来回到家乡，和大哥的联系也日渐减少，那份羊肉却一直萦绕心头。

偶尔在电脑前和大哥感慨：还未说再见，就已天各一方……大哥很洒脱：没说再见，就不算离别。

现时的琐碎，常让我焦头烂额，不经意间忽略了美好的瞬间。分分合合，兜兜转转，人们总是分别又再见，各种各样的情绪五味杂陈。时间一长，心里便会荒芜起来。

作为介质的美食和问候，在某时某刻会拭去那记忆里表层的尘土，露出内里的真实。此时，身体比思维更能记住那些曾存在过的感觉。

又是一季冬日，又是寒冷萧瑟，在夜风中走在回家路的自己不禁想起那些歌词：说有万里山，隔阻两地遥，不需见面，心中也知晓……多年前的羊肉在此刻又涌上心头，虽是物是人非，却不能抹去心中那一份久远而历久弥新的脉脉温情。

此刻，大哥的话再次回想在耳边：没说再见，就不算离别。

原来，不说再见，只为转身再见……