吃过很多菜，才知最难做的一道叫家常菜

二十万吃货的精神故乡

今天的推送，其实是不该有前言的。因为今天的文章是我自己写的啊，自己给自己写前言还是很奇怪的。所以，直接开始吧。

——深夜君

－ 正文 －

吃饭是让人开心的事情，但日常的吃饱却不一定了。

一家店，最难就是变成家常去处

我到现在都不怕被人打，逢人就说，深圳是没什么太好的东西吃的。至少三年前我还在深圳的时候，是这样的。那时我家楼下，南头街有家烧烤店，店门口自豪的打着一个招牌——since 2003。十年的店，在深圳就差不多算是老资格了。估计现在去那条街上走一遭，这个招牌还在。

当时自媒体兴起，靠着噱头起家的网红店铺天盖地，推荐的话是不能全信的，不然吃饭吃一半，会忍不住把碗倒扣过来骂人。于是我变得很没追求也很没脾气，天天在家楼下吃米粉，十几块一碗，味精跟油都很克制，其他的没太多讲究，很简单却也很好。

从那以后我评价一家店的标准变得很明确。能连续吃半个月，都不腻不烦不难受……当然，我说的不难受，除了胃还指钱包。而这样的店，便可列入家常好去处了。

一座城，最难是保留家常感

广州跟别的城市是相似的，CBD是一样拥挤的，机场火车站是一样烦人的，卖场里的LV是同款的……唯独有一个地方与众不同，叫荔湾。

不宽不窄的道路上，连猫都比城区的悠闲。我去过这里的很多老店，也见过很多店主。老广不排外，距离感是很难有的，你要是能说粤语就更好，不是语言排斥，只因为他们普通话是真差。

一碟肠粉一碗面，价格看起来还原始得很，但心意却是从来不减。西关的粥铺，如今早晨去到，还能看到街坊邻居，端着锅碗瓢盆去打粥，睡眼惺忪像是在家里一样。

这就是一座城市里，难能可贵的家常感。

家常二字，永远都不简单

我妈有个让我深恶痛绝的理论，在她眼里，居家做饭，健康跟美味不可兼得！猪油炒菜很香，味精煮汤很鲜，但那都是不对的……我自小开始与此争斗，毫无结果。

前些天，我跟几个朋友在家里下厨。厨房流转了一整天不停歇，先煮一锅汤，海鲜都往里放，乌冬煮得太软也不用介意；

再炒一个年糕，辣椒放多了正好驱寒；

焗一份红薯，芝士拉不出丝也不碍事；

做一个蛋包饭，回过神来才发现，忘了买番茄酱……

我们六个人解决了近三十个菜。在这种毫无愧疚感的“堕落”里，吃到无力，瘫倒在沙发上，宛如一只只精致的猪，打发了广州最冷的时光。

然而我却忽然间想起妈妈，一生都消磨在小镇上的女人，她的菜谱里没有昆布之类的舶来品，自然不知道昆布熬汤也很鲜，她没有试过最先进的烹饪技巧，连烤箱都没有玩过。所以她没有得选择，于是在工作忙碌之后，只能用最保险的方式，来保证她孩子的健康。

我想起长大后带她去过一些地方，吃过一些东西，她默默的咀嚼了一阵说：“原来可以这样做啊，下次我也会了……”至此，我的争斗结束了，输家赢家都是我。原来家常二字，真是不容易！

希望，跟财富一样是分配不均的资源

一场大火后，北京大“清退”。一个朋友跟我说，其实哪个城市都一样，当自己住的地方，楼宇跟楼宇之间看不见光，想燃起火来做饭都懒时，生活是不存在的，家是遥不可及的。说这话的时候，他住在广州的城中村。

时代的希望是全社会共用的，但它更多的存在于一部分人的生活里，跟财富一样分配不均。家或者家常，对有些人来说，可以这么遥远。





我虽不嫖赌，却爱极了吃喝，如果问我对这个时代还有什么大众化的理想，那很简单——

我只愿商道清明，一家店、一座城，都能保守本心做好一餐家常料理，要坚信纯粹也能有出路；

我只愿生活虽茫然，但却有星光。每个人都有机会向上看，都能在家常的味道里，毫无愧疚的消磨光阴，哪怕，只有一个午后的片刻时光。

文 / sake

图片 / sake

BGM / 岁月轻狂 – 李治廷

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