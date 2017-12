最好的咖啡伴侣，可能是一颗鸡蛋 | 吃学英文

二十万吃货的精神故乡

走在越南的每条街道,你都能感觉到这里的人,对咖啡的疯狂热爱。从坐在路边塑料椅上与人聊天的小市民,到身处咖啡厅的小资,从胡志民市到河内,人们对于咖啡因的热爱无可掩饰。

然而今天要讲的这种饮品却不只是简单的咖啡。当你来到位于越南首都河内的一家略显简陋的咖啡厅Cafe Giang,便能看到很多人,为了这杯“cà phê trúng”而来,它有个更通俗的名字——鸡蛋咖啡。

如今鸡蛋咖啡在很多地方都能找到,但是Cafe Giang一直坚称这款饮品,是由他们首创。

鸡蛋咖啡的出品冷热皆宜。

冷制的方式,放在小玻璃杯中,看起来是一种黄色的调和物,吃的时候需要用上勺子,入口感觉像是凝固了的咖啡冰淇淋。从某种意义上来讲,把它归于甜品,比饮品更合适。

而热制的出品,会在杯底放一个容器,倒入热水用来维持出品的温度。浓郁的咖啡香气,从底部涌起,穿过顶上的蛋液,爽而不腻。

家族秘方

Cafe Giang是一座复式建筑,店长Nguyen Van Dao坐镇在两层楼之间,记录着不停飞来的订单信息,再转给其他的服务员。

再Nguyen Van Dao身后,可以看到一个现代化的开放式厨房,规模适中,其中一台红色的机器正在不停的搅拌着鸡蛋和其他的食材。他转头看着这一切,自豪和骄傲的表情溢于言表。

他说,这一切都来源于自己的父亲,Nguyen Van Giang。1946年是,他父亲正在索菲特传奇京华酒店当酒保,当时越南境内鲜奶稀缺,所以在制作咖啡时,他尝试着用鸡蛋来代替鲜奶。

“这块出品意外的受欢迎,当时酒店里的外国人和越南当地人,都很喜欢这个口味,于是父亲便决定,离开酒店,去自己开店做鸡蛋咖啡”,Van Dao说。

对于鸡蛋咖啡中的配料,Van Dao可谓烂熟于心,他掐着手指数:“鸡蛋、炼奶、咖啡粉、黄油和少许芝士……”他停顿后继续说:“我能告诉你们的也只有这些了,想抄袭我们的人很多,所以这个配方一直都是我们家族的绝密。”

Mark Lowerson,是“Street Eats Hanoi”的运营者,他的工作便是向世界各地的游客,推荐河内的街头小吃。他说推荐鸡蛋咖啡给他们,是最保险的选择。

“对于大部分游客来说,除此听到鸡蛋咖啡,都会感觉不可思议。鸡蛋与咖啡,这二者的结合,其实很挑战平常的认知和口味搭配的固定规律。”

“然而,每一个尝试到鸡蛋咖啡的人,却都毫无例外的被征服了。人们迫不及待的喝掉咖啡,然后心心念念的希望有一天可以再回来河内喝到这款出品,即使他们平常并非咖啡的追随者。”Mark说。

当然,要说鸡蛋咖啡的瑕疵,那就是有些人始终感觉这样的做法太腻,而且咖啡因的含量太低,无法让咖啡饮者感到过瘾。

越南的咖啡文化

越南传统的日常饮品中,有很重要的一项——茶。因为越南曾被中国通知了上千年。

那为何到了现代,咖啡在越南会如此盛行呢?

“关于这个问题,我能给出的答案不一定正确,但我相信,很大一部分原因是来源于法国。就像芝士和面包,也是法国人通过殖民带到了越南”,Will Frith说。Will是一位在越南中央高地城工作的高级咖啡咨询师。

“其实咖啡最早出现在越南,并非为了满足越南人的需求,而是供应给法国殖民者。此后受到很多欧洲经济体合作的影响,咖啡才逐渐进入到越南人的生活里。比如1860年代到20世纪的法国人和20世纪中叶的德国人,都将速溶咖啡的工厂开在越南。”

一直发展到现在,咖啡的文化已经渗入了越南人生活的点点滴滴。

“对于老一辈的人,他们喜欢坐在路边的咖啡厅,抽着烟和周边的人交谈,有时候可以喝上一整天”,Will说,“而对于年轻人来说,他们更加喜欢坐在欧式的咖啡厅里消磨时光。这类新式的咖啡厅,大部分都会装饰得像舞厅,还有很时尚的音乐。”

基于咖啡盛行的大环境,各种咖啡的发展趋势,都在越南兴起。Frith觉得,在这么多尝试和创新中,最受欢迎的,依旧是自然而专业的咖啡。

“手工咖啡,加上优雅的装饰,几乎是现在越南咖啡中最受欢迎的配置。在胡志民市,有各种各样的创意咖啡。”

Cafe Giang的店长Van Dao深谙此道,他说:“在咖啡中加入牛奶和糖,就足以让新一代的消费者趋之若鹜。我感觉非常自豪,每当我看到各地的游客涌入我们店。”他说。Cafe Giang店里,其实每天专程赶来的,不仅仅是游客,还有当地的越南人。

关于吃学英文

关于吃,国人有无数理由去支撑自己的民族自豪感。

我们做吃学英文的目的,不仅仅是为了几个简单的英文单词。文章的主笔是老外,自然我们想分享的,是外国人对食物的看法和玩法。所以若是观点不同,请不必慷慨激昂的狂喷。再者,食物无关政治,谢绝把政治世界的陈见带入美食里。

吃货学英语

11.272017

meringue

英 [mə’ræŋ] 美 [mə’ræŋ]

n. 调合蛋白(蛋白拌糖打硬后置于饼或蛋糕上)

concoction

英 [kən’kɒkʃn] 美 [kən’kɑkʃən]

n. 混合;调合;调合物

whir

英 [wɜː] 美 [hwə; wə]

vi. 作呼呼声,呼呼作声地飞

n. 呼呼声,飕飕声

vt. 使呼呼响,使呼呼地飞

whisk

英 [wɪsk] 美 [wɪsk]

vt. 拂,掸;搅拌;挥动

vi. 飞奔,疾过

n. 搅拌器;扫帚;毛掸子

devour

英 [dɪ’vaʊə] 美 [dɪ’vaʊɚ]

v. 吞食;毁灭

▲截图保留,随时随地学英语

标题 / Egg coffee in Hanoi: Where to get your caffeine fix

作者 / CNN travel

翻译/ 深夜君

