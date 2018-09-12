回锅肉之味 | 饮食怪谈

9527从冥思中出定，意念轻扫，确认每个角落都清净无垢，喜乐自不知何处而来，令它感到放松和舒畅。

“就今天，”9527这么想着，如往常每个普通日子一般，发出报备信息。

其实所谓“天”，对于9527的绝大多数同胞来说，完全没有意义。数千年前，人类就发现，精神可以不依附肉体而存在。最早只是一些修炼者尝试，科学界在见证了无法作假的证据之后，也开始投入资源研究，最终找到令灵魂恒久脱离肉体且不受损害的方法。

某种意义上，这意味着人可以永生。以灵魂被困在由各种集成电路、线缆和古怪液体中为代价，人类获得了完全的精神自由。没有肉体羁绊，基于感官的物质享受慢慢变得不再重要，追求精神上的纯粹与思辨，成为全社会普遍追求。

美中不足的是，维持灵魂生存的机器，虽然有自动系统保障，仍需要肉身来做定期的检查与维护。这项工作，是由人类中思想最高尚、精神最稳定、最不易受外物影响、经过严格训练、拥有高超驾驭技能的灵魂来承担。

9527选择了一具年轻男子的强健躯壳。这具躯壳，如同仓库中其余数千具其他躯壳一样，是克隆出来的。透过几个电极，灵魂就能来往于躯壳与魂界之间。

稍稍适应之后，9527发现，自己对这具躯壳相当满意。一千年以来，9527曾使用过超过2000具躯壳，检修过无数次自己所属这区的魂界设备。九百年前的一天，检修工作完成得太早，不知从哪里来的一道念头，令9527离开魂界所在的巨型建筑，往西北方向稍稍走了数百米。

一个图书馆。

此后的一段日子里，9527修复了馆中电子设备，在每次检修工作结束之后，来看看关于古代人类的资料。他以为自己会鄙视资料中描述的肉体时代生活，但当翻阅到一些关于“烹饪”的资料时，9527彻底迷惑了，因为里面有太多9527无法理解的词，比如“Q弹”、“入口即化”。这些词往往用来形容某种古代人类摄取以维生的食物。作为魂界最有求知欲的灵魂，9527百思不得其解之后，决定亲自去复现这些形容词所描述的食物。

9527用了数百年的时间培育蔬菜与香料、榨菜油、提取海盐、酿造酱油、开采煤矿、制造火种、烧制陶器、锻造铁器，还按照古老资料中的指导，用黄豆与辣椒、花椒、盐等等，腌出一大缸古人所说的“豆瓣酱”。甚至还学会驯化野猪，在它们长到足够肥大时，忍着精神上的巨大不适，宰杀与分割。

数百年间耗费的上千具躯壳，就像古代赌场中那台机器，不断往里投硬币，挡板来复运动，总是还差一个硬币，就能将所有硬币推到领奖槽。

今天，是领奖的时候了。

烧起一炉火，带皮五花肉汆去血水。水热了，脂香轻轻弥漫。别太熟就得捞出，冷水浸一浸，快刀片成大片。大勺菜油起锅，下肉片，与豆瓣酱同熬至肉片卷起。古代资料上说，这种形状叫“灯盏窝”。什么是灯盏呢？9527没查资料，总之卷起来就好。

只见肉片在豆瓣酱熬出的红油中颤抖着、蜷缩着。9527迅速撒下一把糖。榨糖的甘蔗早被猪圈里那群畜生吃掉了。糖粒融化不见，切成段的蒜苗跟着就下了锅。蒜苗接触到锅中的食材，迅速升腾一种略微呛鼻的香味。起锅。

整个过程总共只用了十分钟。一切按照资料所写，材料精确到克，时间精确到秒。

9527端坐于桌旁，看着眼前这盘回锅肉。

这天之后，魂界少了一个纯粹的灵魂，世间多了一个好吃的躯壳。

文 / 韩磊

图 / SimonQ錫濛譙，循CC协议使用