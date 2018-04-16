家宴，真的是中产阶级的专属么？

二十万吃货的精神故乡

这到底是真的跟社会阶级有关么，不知你们是如何看呢？

我一直都希望，我的房子能带庭院，可以烧烤的那种。如此我便能邀朋友过来，生火切肉，酒杯相碰聊什么都好。但事实上，生活从来都难以让人喘这么一口气的，我的邀约大半都落空。

这一次，我们讨论“家宴”这个词。这不是每个人都能用得起的隆重词语，所以我决定把请朋友在家吃饭的任何场景都归结到这个词里。

近年来，随着社会上中产阶层越来越壮大，人们的生活水平越来越高，家宴这种自古就有的礼宾形式，似乎正在回归。

越来越多的家庭喜欢用家宴来表达对亲人友人真诚浓厚的情义。家宴已不再是一顿简单的饭菜，而是代表一种高等级的礼遇。我们的幸福，就徜徉在这亲手制作的美味和亲情友情的叠加升华之中。

上周，我有幸参加了一位好友夫人的生日家宴。这场幸福满满的美食与友情之旅，让我深切感受到家宴的魅力。

这场生日家宴，两个月前就提前预约好了。其实，从约定的那一天起，主人家就开始了种种准备。曾经有人调侃道，要想一年不安生，就装修房子；要想一天不安生，就请客吃饭。是的，请客备菜买酒并不是一件容易的事。在我看来，愿意摆家宴的主人，大多是善良大方与愿意真诚付出的人，也是不厌其烦和勤劳勇敢的人。当然，主人对自家环境氛围以及自己厨艺水准的高度自信，也是必不可少的。

在家里接待客人，内外环境优雅、卫生整洁是首当其冲的。我想主人一定会专门腾出时间来，进行全方位的整理收纳和清洁。特别是卫生间和客厅，更是重要。

再者是餐桌餐具的准备。用什么台布，用什么碗筷，点点滴滴，都能反映主人家生活的细节与品位。朋友家客厅很大，为了此次家宴，专门架设了一张大圆桌，十余人都足够坐。用专门的棉质台布取代了常用的一次性塑料台布，感觉够上档次。

当然重中之重还是菜肴的准备与烹制。它是家宴的主角。既要发挥主人的特长，看他擅长做什么菜，又要照顾到不同客人的口味，还要讲究整体的组合。

这次朋友准备了老字号的部分经典畅销卤菜，比如苏式熏鱼、卤鸭翅、盐焗鸡、酱牛肉等，除此之外，现拌了蒜泥黄瓜、素什锦等冷菜，又专门去大超市购买了三文鱼和北极贝，做了刺身，一下子让客人感到亲切丰盛，又有洋味儿。普通星级酒店的水准也就这样了。

然而这些冷菜也只是序曲，真正的大菜好戏还在后面呢。

热菜第一道，秘制鲍鱼仔。把新鲜鲍鱼仔从壳中取出处理洗净，打花刀，为的是能吸足酱味，然后旺火焖烧，一气呵成。此菜入口味浓，肉质Q弹，营养十足。

第二道是茄汁大虾，选用进口大虾，洗净去须，油煎后用茄汁靠焖包汁出锅，味道酸甜，虾肉紧致。稍感遗憾的是，虾子未去沙线。

紧接着是山药木耳老鸡汤，是主人岳母老人家当天一大早起来，用传统方法炖制数小时而成，尤为感动。至于味道，绝对是你能想象到的地道，此处不再赘述。

第四道是红烧羊蝎子，家常做法，没有香料，属于妈妈味道系列。

值得一提的是，主人为了丰富整桌菜的口味，特地做了一道剁椒蒸鸦片鱼，十分鲜嫩，够辣够爽！印象较深的还有手工蛋饺，酸汤肥牛，灌汤鱼丸等，不一而足。

这期间主人还对菜肴逐道作了介绍。比如他的私房菜肴创意源自哪里，味道妙在何处，都让我们一一知晓，大家都直竖大拇指！

酒过三巡，菜过五味。大家都吃得十分满足，个个自称十分饱胀。但作为今晚主题的长寿面岂能错过？于是，作为客人和配角的我，也粉墨登场，主动献厨艺。用蒜子炝锅，放入时令苋菜，炒熟再倒入未吃完的鸡汤烂煮，至汤色略红，放入另一锅将熟起出的面条，再烩两分钟上桌。结果可想而知，被一扫而光。我心里默默的在想，如果这面条里再偷偷淋上一勺猪油，哈哈！那后果简直是不堪设想！

天下没有不散的宴席。

而我始终觉得，不自觉地放松身心，全过程的陪伴与自由自在的交流，才是家宴的核心所在。

家宴只是一种形式，我们在闲聊叙旧、推杯换盏、棋牌切磋中，对彼此得到更多更深的了解，从而更加增进了相互间的亲情和友谊。

有人说，美味是连接情感的纽带。融合美味与温暖的家宴，终将成为我们一生中最美好难忘的回忆！

你，是不是也蠢蠢欲动了呢？