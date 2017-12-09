灰豆和幸福，哪个都得慢慢熬

二十万吃货的精神故乡

大雪已过，人说阳气到了最微弱的时候，但也是开始抬头恢复的时候。正是那句，冬天来了，春天还会远么。

然而生活还是磨磨蹭蹭的，有很多琐碎的事要熬，要等，要忍。幸福就像熬一碗灰豆，是需要耐心的啊。今夜，深夜君带来老朋友曹晏的，一碗暖暖的灰豆。愿冬日有暖意，晚安。

——深夜君

大雪节气后，又结结实实降了几度。结薄冰的街道，只剩下枯枝的树木和脱水的败叶。太阳给的热量开始有限了，温温的暖持续到下班时间就收工了，裹的严严实实的人，呼出热气和冷风不断的对抗再抵消。

橱窗里的暖灯，饭馆里的热气，成了冬天最温暖的画面。每一个生命体都需要温度，需要热量，或许来自另一颗同频共振的灵魂，或许来自一碗热气腾腾的吃食。只要是对严寒有所缓冲，就都是极好的存在。

回到家，一进屋就闻见豆香味儿，妈妈那巨大的高压锅，正在用尽洪荒之力为我熬煮着我冬天最喜欢的灰豆子。这一口香甜软糯，简直就是灵魂汤药。再大的寒冷沮丧，顷刻间都能灰飞烟灭。

灰豆子之所以叫灰豆子，并不是一种色彩形容。灰，说的是蓬灰。一种兰州地区特有的从一种植物提炼出的食用碱。豆子，是豌豆。而灰豆子，就是加了食用碱的豌豆汤。

食用碱可是食物界的 “情场高手”，豌豆很难逃过它的甜言蜜语和无微不至，立刻就变得心地柔软，散发出幸福的香味。绵沙口感类似于蒸土豆，但是又不会一步走到土豆泥的入口即化，还剩一些不费牙也不稀糊的嚼感，连同最佳配搭枣香一同入口，感觉吞下了幸福感。

喜欢一段对灰豆子在旧时光里的描写，每每读来都觉得着迷动人，整个场景充斥着讲究的古典美感：

“古法都是在一个煤炉上坐着口粗粗的砂锅，锅里永远咕嘟这黑紫色的烂粥，在粗砾的砂碗里舀上一勺糊糊敦敦，浓稠绵密的灰豆子。站着或蹲着喝，灰豆的温度是不会烫嘴的，它温温的，刚好就是嘴能接受的那个温度，不能再烫也不能再凉。在过去，看过了戏打过了牌的太太们就会叫来宵夜或是点心，那一定是街角点着盏昏黄的煤油灯的小食摊上的灰豆子。”

妈妈的灰豆子是最有爱的。这些豌豆都是经过妈妈仔细的清洗，以及12个小时的耐心浸泡，才开始熬炖的。煮简单的东西，花的功夫都是不简单的，像做人一样，生老病死，看着简单雷同，却各有着各的艰辛轨迹。浸泡那么久，直到通透的时候，自以为已经看明白了这世间的万千道理，却不知道一切才刚刚开始。真正的功课入了锅，施加压力泵，才知道这每一秒的煎熬，从来不能跳过或者快进。



喝着这一碗的不易，在一年中最难熬的寒冷里。热气腾腾的对面，妈妈在说，孩子我知道你的厉害。不管你现在经历什么，我都会想起你小小年纪的时候经历的那场风暴。你咬紧牙关，只字不提，云淡风轻的跟说着别人的事一样告诉我们，分手了，都过去了。我却在每次给你洗枕巾的时候，一次次洗掉大块大块的泪痕……

那几年，我也只字不问，因为我知道，我的女儿现在的内心强大，全靠那些日日夜夜自律的熬炖，而且从来不会放弃希望、单纯、和爱。于是妈妈能做的，只是帮你把所有玻璃板下毕业合照里那个傻瓜脑袋，一一覆盖。什么都不要怕，吃点热乎乎的东西，再出门就不冷了。

一碗下肚，泪光盈盈，我擦擦嘴巴说：妈妈，我爸真会找媳妇，眼光太好了！于是爸爸和妈妈都噗嗤笑起来，嘴角还沾着灰豆子渣，而我此刻就想这么看着他们，像没有受过任何伤害一样，像我和这个世界初相见的那般欢畅喜悦。

文 / 曹晏

图片 / Google图片循CC协议使用

BGM / 小人物 – 金玟岐

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