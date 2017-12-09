坚持600天不重样，会做早餐的姑娘，跟童话一样惊艳

二十万吃货的精神故乡

我的同事，一个马上要进入三十岁关口的女生。每次跟她聊到关于婚姻，她都笑着坦然自若，用她的话讲，人生皆有定数，但没有一件事是必须要完成的。所以她很轻松自在，忙碌起来像刚毕业时一样疯，清闲时去闺蜜家窝着做饭自拍。

大清亡了多年的新日子，女人的魅力有了新的时代价值。她们可能依旧囿于柴米油盐，却创出了新天新地。

今天深夜君带来的一个故事，便是如此一个女人。她带着自己的一本书而来——《早餐女王驾到》，文末一如既往有赠书哦。

——深夜君

－ 正文 －

你梦想中的生活是什么样子呢？

在工资跑不赢房价的如今，你是不是早已失去了做梦的勇气，整日被困在繁杂重复的工作中身心俱疲？每个早晨都在匆忙和喧嚣拥挤中度过，毫无朝气？

有人曾说“梦想照进现实，生活不是诗”，可有这样一个姑娘却偏偏要与现实对抗，为自己梦想中的生活坚持和努力着，还闯出了一片天地。

她就是李唯。

李唯有一个霸气的名字，叫“早餐女王”。看看这些如童话般浪漫美好的早餐，就知道，她实至名归。

到今天，李唯已经做了600天的不重样早餐。

或许很多人都会好奇：“她哪来这么多时间，一定很闲吧？”

可恰恰相反，李唯也有自己的工作和事业。甚至忙起来昏天暗地都来不及喝一口水，只是无论多累多忙，她都会每天提早一个小时起床，做做运动。

然后用余下的35分钟，为自己准备一份美好的早餐，换来一整天满满的能量。

也有人很不理解，问她：“就你一个人，早餐吃得这么正式有意义吗？”

可对于李唯来说，一个人的时候才更应该学会，疼爱自己、取悦自己。其实有很多快乐的感受，都可以自己给自己。

虽然大部分的节日李唯都要在工作中度过，但“充满仪式感”的早餐一定会有。

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2016年情人节早餐

2016年圣诞节早餐

2015年圣诞节早餐

她认真享受着每个红日初升、晨雾渐薄，阳光唤醒房间的早晨，她说这才是自己想要的生活。

李唯曾在一家不错的外企工作，虽然收入可观，却因为终日的奔波忙碌和饮食无规，落下了严重的胃病。她思考了很长一段时间，终于决定辞掉高薪的外企工作，用自己的全部积蓄，开了一家手工糖果店。

虽然工作并不比从前轻松多少，有时在店里做切糖一站近10个小时，晚上回家还要研究第二天的食谱，她却觉得充实而快乐。

她会把自己每天做的早餐传到网上，作为记录并与大家分享，很快她的早餐在朋友圈广泛传播。越来越多的人开始找她学习菜谱，也因此结缘了现在的合作伙伴，经营了一家名为“遇见”的咖啡馆，有温暖的装饰和慵懒醉人的旋律。

大概每个女孩都曾有一个开咖啡馆的梦想，，可李唯却把它实现了。

她似乎总有用不完的精力，做着一切自己感兴趣的事。比如喜欢做手工，就用自己平常晒的干花和公园里捡来的树枝，编成好看的圣诞花环。

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做的手工香薰蜡牌，也是精致到令人惊艳。

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李唯明白拼梦想很重要，但是有个好身体才能作为支撑，她抓紧一切空隙时间健身、练习瑜伽。

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工作如果太累了，就给自己放个假出去旅行，看看更广阔的世界。除了买喜欢的餐具，李唯把自己挣来的大部分钱，都用在了旅行上。

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在美国塞班岛

在马来西亚卡帕莱岛

的确，生命的长度虽然很有限，但生命的宽度却可以通过自己的修为无限拓展。你千万别以为李唯是柔弱的小女生，她喜欢尝试一切刺激的极限运动：蹦极、潜水……她说还有跳伞一直没有实现。

李唯的闺蜜曾告诉她说，“这世界上有另一个你，在坚持你曾放弃的梦想，做着你不敢做的事，过着你想要的生活”，可李唯却觉得，只要够努力够坚持，生活和梦想也可以兼得。

从当初的糖果屋，到如今的咖啡馆，李唯最大的梦想，其实是有个大院子，有爱人在侧，可以种花种菜做美食。

虽然如今已经有花有菜种有美食做，但她知道，在自己的努力下，院子很快会有的，而爱人她也不急，因为不愿将就，但她相信，那个人一定会来。

“当我们往前看时，感觉岁月悠长、遥不可及，而往后看时，却咫尺可量”。

在很多人对感慨青春易老、生活毫无意义的时候，李唯却在追梦的路上，从未停歇脚步，她身兼好几份工作，养活自己的梦想，乐在其中。

李唯早已在追梦的人生路上，变成了更好的自己，正如同她咖啡馆的名字——“遇见”，遇见生活的美好，遇见最好的自己。

就如同何炅所说，“梦想存在的意义不仅仅只是为了拿来实现的，而是有一件事在远远的地方提醒我们，还可以去努力变成更好的人。”

愿所有的姑娘都能在漫漫的人生路上，遇见最好的那个自己，爱对的人，不负此生。

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