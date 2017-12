茶馆五虎将，中国人的饮茶江湖 | 吃学英文

二十万吃货的精神故乡

对于外行的人,每次看到港式点心的菜单,都会倍感迷惑。我这都勾了好几个了,会不会吃撑啊,但是一张菜单这么多,只选这么几样好像又不够吃啊……

在粤港喝茶,是世界各地吃货必须打卡的美食体验。今天,来为大家介绍,最值得一试的五种茶点。

虾饺

顾名思义,就是一种与虾相关的饺子。据传虾饺在茶点中是王者一般的存在,也是衡量一家茶楼的第一标准。

如今,很多噱头满满的新式茶楼,在虾饺的造型上颇下功夫,有时你会看到虾饺被做成一只天鹅的形状。

但是经典的造型和技艺永远不可磨灭。最传统的造型中,虾饺至少会被捏出七个褶,均匀得体,这很考验厨师的手艺。而虾饺的皮,应该是呈现半透明的视觉效果,隔着外皮能够隐约看到虾的粉红色泽。

虾饺中,最好还能有新鲜清甜的笋粒。当然有些人,会喜欢用辣椒酱来搭配虾饺,也是一种挺好的选择。

烧卖

如果说虾饺是茶点界的王,那烧卖则称得上是王后。

这应该是最受欢迎的一种饺子,也是最考究手艺的一种。追根溯源,烧卖源自于蒙古人,现在中国每个省都有烧卖。但还是粤港的烧卖最为闻名。

烧卖的核心是一个肉球,通常都是猪肉。将肉剁碎,使其弹牙有韧性,配上虾和鱼子/蟹子,外围再包上小麦制的皮。

当地的人,日常会在路边忙碌的小摊位买一份烧卖带回家,配上一份酱油或辣椒油,便是一份日常的好味了。

(译者:准确地讲,应该是元朝开始有烧卖的准确记载,而元朝是蒙古王朝,所以外国小编直接将烧卖定义为起源于蒙古人,实际准确度待考证)

叉烧包

在中国,最传统的叉烧包常常出现在竹篮里,顶端开叉,露出洁白外皮下暗红的叉烧,无比诱人。

“现代版”的叉烧包,会将包子的外皮烤得微微焦黄,然而内里却是不变的甜甜的叉烧肉。

在教科书般的喝茶宝典中,叉烧包通常都是收尾的那一款。因为它略带甜味却又不让人发腻,就着茶,宛如一份餐后甜点。

凤爪

你先冷静点,这玩意儿,不要看名字瞎想,他是鸡脚!而且是绝不可错过的一款茶点。被称为“凤爪”的这种鸡脚制法,可能到地球爆炸了都不会过时。

当你周末走进一家茶楼,你一定会看到一个饱经风霜的老奶奶,慈爱的看着面前的一盘鸡爪,她宛如握紧命运的手一般坚定的握住鸡爪,放入口中,并迅速的调度起嘴巴的肌肉,用她饱经世事的阅历,抽丝剥茧,探索这只鸡爪蕴含的生命密码。然后,她低下头,注意,此时老奶奶不需要借助筷子之类的任何工具,轻松自如的吐出鸡爪的骨头,一场较量就此结束。

当然,凤爪也备受小孩热爱。只是年轻的娃儿啊,吸引他们的,更多是浓郁的酱汁,毕竟不曾经历过风雨的孩子,不知于剔骨求肉的乐趣。

而对于不了解粤菜的人来说,凤爪永远都是话题的起源,也是一种挑战。

肠粉

肠粉,这应该是点心中,对米运用最出神入化的一种了。因为肠粉本质上,便是用薄薄的蒸米粉制成的。

肠粉常常会将肉和蔬菜卷在米皮中,外层浸泡在酱油里。

肠粉色泽大部分都是白色,口味温和,常能吃出大米原本的香味。然而用来搭配肠粉的酱汁,却常是画龙点睛的一笔,搭配米香,别有风趣。

关于吃学英文

关于吃,国人有无数理由去支撑自己的民族自豪感。

我们做吃学英文的目的,不仅仅是为了几个简单的英文单词。文章的主笔是老外,自然我们想分享的,是外国人对食物的看法和玩法。所以若是观点不同,请不必慷慨激昂的狂喷。再者,食物无关政治,谢绝把政治世界的陈见带入美食里。

吃货学英语

12.042017

dilemma

英 [dɪ'lemə; daɪ-] 美 [dəˈlɛmə, daɪ-]

n. 困境;进退两难;两刀论法

versatile

英 ['vɜːsətaɪl] 美 ['vɝsətl]

adj. 多才多艺的;通用的,万能的;多面手的

saccharine

英 ['sækəraɪn; -ɪn; -iːn]

adj. 含糖的;极甜的;和颜悦色的

n. (美)糖精

talon

英 ['tælən] 美 ['tælən]

n. 爪;[建] 爪饰;如爪的手

n. (Talon)人名;(英、法、西、俄、意)塔隆

sprinkle

英 ['sprɪŋk(ə)l] 美 ['sprɪŋkl]

n. 撒,洒;少量

vt. 洒;微雨;散置

vi. 洒,撒;下稀疏小雨;喷撒

截图保留,随时随地学英语

How to eat dim sum: The best five dishes in Hong Kong
CNN travel

作者 / CNN travel

翻译/ 深夜君

