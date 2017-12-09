茶馆五虎将，中国人的饮茶江湖 | 吃学英文

二十万吃货的精神故乡

对于外行的人，每次看到港式点心的菜单，都会倍感迷惑。我这都勾了好几个了，会不会吃撑啊，但是一张菜单这么多，只选这么几样好像又不够吃啊……

在粤港喝茶，是世界各地吃货必须打卡的美食体验。今天，来为大家介绍，最值得一试的五种茶点。

虾饺

顾名思义，就是一种与虾相关的饺子。据传虾饺在茶点中是王者一般的存在，也是衡量一家茶楼的第一标准。

如今，很多噱头满满的新式茶楼，在虾饺的造型上颇下功夫，有时你会看到虾饺被做成一只天鹅的形状。

但是经典的造型和技艺永远不可磨灭。最传统的造型中，虾饺至少会被捏出七个褶，均匀得体，这很考验厨师的手艺。而虾饺的皮，应该是呈现半透明的视觉效果，隔着外皮能够隐约看到虾的粉红色泽。

虾饺中，最好还能有新鲜清甜的笋粒。当然有些人，会喜欢用辣椒酱来搭配虾饺，也是一种挺好的选择。

烧卖

如果说虾饺是茶点界的王，那烧卖则称得上是王后。

这应该是最受欢迎的一种饺子，也是最考究手艺的一种。追根溯源，烧卖源自于蒙古人，现在中国每个省都有烧卖。但还是粤港的烧卖最为闻名。

烧卖的核心是一个肉球，通常都是猪肉。将肉剁碎，使其弹牙有韧性，配上虾和鱼子/蟹子，外围再包上小麦制的皮。

当地的人，日常会在路边忙碌的小摊位买一份烧卖带回家，配上一份酱油或辣椒油，便是一份日常的好味了。

（译者：准确地讲，应该是元朝开始有烧卖的准确记载，而元朝是蒙古王朝，所以外国小编直接将烧卖定义为起源于蒙古人，实际准确度待考证）

叉烧包

在中国，最传统的叉烧包常常出现在竹篮里，顶端开叉，露出洁白外皮下暗红的叉烧，无比诱人。

“现代版”的叉烧包，会将包子的外皮烤得微微焦黄，然而内里却是不变的甜甜的叉烧肉。

在教科书般的喝茶宝典中，叉烧包通常都是收尾的那一款。因为它略带甜味却又不让人发腻，就着茶，宛如一份餐后甜点。

凤爪

你先冷静点，这玩意儿，不要看名字瞎想，他是鸡脚！而且是绝不可错过的一款茶点。被称为“凤爪”的这种鸡脚制法，可能到地球爆炸了都不会过时。

当你周末走进一家茶楼，你一定会看到一个饱经风霜的老奶奶，慈爱的看着面前的一盘鸡爪，她宛如握紧命运的手一般坚定的握住鸡爪，放入口中，并迅速的调度起嘴巴的肌肉，用她饱经世事的阅历，抽丝剥茧，探索这只鸡爪蕴含的生命密码。然后，她低下头，注意，此时老奶奶不需要借助筷子之类的任何工具，轻松自如的吐出鸡爪的骨头，一场较量就此结束。

当然，凤爪也备受小孩热爱。只是年轻的娃儿啊，吸引他们的，更多是浓郁的酱汁，毕竟不曾经历过风雨的孩子，不知于剔骨求肉的乐趣。

而对于不了解粤菜的人来说，凤爪永远都是话题的起源，也是一种挑战。

肠粉

肠粉，这应该是点心中，对米运用最出神入化的一种了。因为肠粉本质上，便是用薄薄的蒸米粉制成的。

肠粉常常会将肉和蔬菜卷在米皮中，外层浸泡在酱油里。

肠粉色泽大部分都是白色，口味温和，常能吃出大米原本的香味。然而用来搭配肠粉的酱汁，却常是画龙点睛的一笔，搭配米香，别有风趣。

关于吃学英文

关于吃，国人有无数理由去支撑自己的民族自豪感。

我们做吃学英文的目的，不仅仅是为了几个简单的英文单词。文章的主笔是老外，自然我们想分享的，是外国人对食物的看法和玩法。所以若是观点不同，请不必慷慨激昂的狂喷。再者，食物无关政治，谢绝把政治世界的陈见带入美食里。

吃货学英语

12.042017

dilemma

英 [dɪ'lemə; daɪ-] 美 [dəˈlɛmə, daɪ-]

n. 困境；进退两难；两刀论法

versatile

英 ['vɜːsətaɪl] 美 ['vɝsətl]

adj. 多才多艺的；通用的，万能的；多面手的

saccharine

英 ['sækəraɪn; -ɪn; -iːn]

adj. 含糖的；极甜的；和颜悦色的

n. （美）糖精

talon

英 ['tælən] 美 ['tælən]

n. 爪；[建] 爪饰；如爪的手

n. (Talon)人名；(英、法、西、俄、意)塔隆

sprinkle

英 ['sprɪŋk(ə)l] 美 ['sprɪŋkl]

n. 撒，洒；少量

vt. 洒；微雨；散置

vi. 洒，撒；下稀疏小雨；喷撒

▲截图保留，随时随地学英语

标题 / How to eat dim sum: The best five dishes in Hong Kong

作者 / CNN travel

翻译/ 深夜君

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