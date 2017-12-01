二十万吃货的精神故乡

最近在看蔡澜先生的书，很是钦佩他生活的态度。在我们焦虑地找寻生活的意义时，他却率性洒脱地道出：“吃得好一点，睡得好一点，多玩玩，不羡慕别人，不听管束，多储蓄人生经验，死而无憾，这就是最大的意义吧，一点也不复杂。”

每天都比昨天活得更快乐一点，吃饱喝足开启元气满满的一天，这就是生活。

今晚，深夜君为你们带来一篇日常生活的随笔，祝好。

——深夜君

－ 正文 －

虽说心理还算年轻，可身体似乎提前进入了发福期…为了继续健康而长久地吃下去，不至于胖到无以复加，开始了第…次节食。

午夜2点半，被饥饿唤醒，辗转反侧，始终难以入眠。遂起身，来到厨房，打开冰箱，准备找点东西垫一下，里面只剩小半碗米饭。还是做一碗蛋炒饭慰藉自己吧。

一阵准备之后，开火，化油（喜欢在炒蛋时用一点猪油，分外香），蛋液下锅时的刺啦声更刺激口腔加速分泌唾液，蛋炒好后盛出，将那一小碗米饭倒入锅中，只需几下翻炒，热气便蒸腾了上来。再加入先前炒好的蛋碎，食材间翻转跳跃，很是热闹。出锅前关火，撒上些许葱花，完美。只用几口，尽数入腹，才觉得自己又活了过来。

饱食后不宜立即入睡，况且满足感也还未散去，泡上一杯清茶，静坐发呆，权当消食。

若干年前，也曾半夜被饥饿折磨得如此这般，和朋友一起寻觅周边的食铺。那时的店家不若现在，早早便打烊了。苦寻一圈之后，终于在街角一家即将关门的店中坐下。

临近歇业，店内后厨只剩些许食材边角料，店家面露难色，跟友人对视一眼：无妨，有什么吃什么…最后一盘什锦小炒肉端出，就着菜俩人很快消灭了两盆米饭。那饱腹的满足无以复加，伴随着这种幸福，勾肩搭背起身离去。午夜街头昏黄的灯光、若隐若现的远方山影、不时出现的说笑……直到两次接连而发的清脆嗝声，还有那刹那间随之而来的大笑，才打破了夜的寂静。人影渐渐远去，身后是定格的时光。

生活继续，岁月荏苒。与朋友渐渐聚少离多，可在偶尔的相聚中，酒后的谈资里，那夜的经历不时被提起，回荡在笑声里。其实，记忆的不仅是经历，味道，还有沉淀的时光。

应该是受到父亲的影响，从小就养成一张好吃嘴，总觉得吃大过天。儿时看他在厨房中忙碌，只需片刻，既成一桌佳肴。多年过去，犹历历在目。耳濡目染也好，主动向学也罢，慢慢的，自己接过了父亲的传承，有时为自己，偶尔也为双亲，做上几个小菜。配着几杯小酒，小酌中箸下逐渐空净的碗碟，相互诉说着，倾听着，嘴里是咀嚼的时光。

父母亲人，朋友知己。无论亲疏，用一餐饭就能使亲情友情馥郁醇香。

锅碗瓢盆，煎炒烹炸，盛具不同，方法不同，却能熔于一炉，呈现无与伦比的精彩。如同人生一般，夏花迷眼，深潭静谧；热闹的街角，清冷的檐下屋前……不管选择怎样的生活，同样绚烂。清茶奉献给冷静，烈酒陪伴着激荡，于我而言，寻常的庖厨时刻也不平庸。选择的，中意的，正如此刻，恰如其分。脑中呈现思索的时光。

终于，精神再度困顿，起身上床入眠。散落一夜时光……

文 / —夜枭过隙

图片 / Google图片循CC协议使用

BGM / Then Silence – Kjartan Salvesen

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