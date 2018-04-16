还记得第一次在朋友圈分享的美食么 | 第二届可爱的吃货

二十万吃货的精神故乡

三年前，我第一次看到五岳散人的一本书，名字叫《吃货》，再后来我们做了一个美食的项目，面试的时候我搭档总要问一句：你是个吃货么？ 对方毫无例外的都点个头，然后开始打开朋友圈里的美食图，或者掰扯小时候就开始帮家里人做饭的事，总之无论如何要找点东西来支撑一下自己是个吃货这件事。 当时我在想，某个词加上货这个字的组合来形容人，应该多半是有点贬义的，比如蠢货、二货乃至贱货。那为何总有人抢着要“吃货”这顶帽子呢，我是真想不通。 当然这些年我想不通的价值观可多了。 我这个坚信社会主义价值观的好孩子，刚要面对唯物主义世界的挑战时，忽然间鸡汤满天飞；当我还坚定八荣八耻的时候，却又听说人不一定要有大志，过得轻松自在就好；转头决定立地成佛的日子，有人又开始鼓吹同龄人都抛弃了你的焦虑…… 对于食物的态度，也是一样的。我们相邻的这三代人，有些经历过饥荒的恐惧，然后再到万物复苏的温饱，再后来对食物的追求跃升到猎奇和情怀。吃货这个词，从几乎等同于饭桶的含义，再进化到小资的专属，又变成了对生活有追求者的常态。 回头看看这些，我们只能承认时代变化的速度，和人心的多元。于是我们一直在想着做些什么有意思的事，从那开始，便有了深夜“晚安”的栏目，我们问了很多贴心的、可爱的或者招认骂的问题。 直到去年的圣诞节前，我和王卓在牛腩煲店里吃宵夜，我们隔着牛肉香味的热气，咆哮着说，要不我们招一帮人吧，让他们跟我们一道来想想问题，给出更多元的答案，于是便有了“可爱的吃货”这个小游戏。

第二届“可爱的吃货”招募计划 一、“可爱的吃货”要做什么 1、每个星期，你需要选一首歌推荐给粉丝 你需要给出推荐理由，比如是因为一部电影、因为自己的一段经历，或者是任何无厘头不成文的理由都可以。你选的音乐，将抚慰每个夜晚守候着的心。 2、你需要每天花三分钟的时间，回答深夜君展示给读者的问题 你将优先知道深夜君当晚会在晚安栏目放出的问题，你需要根据自己的经历和价值观作答，答案会展示出来，成为每晚的样例。在这里没有任何限制，你可以温柔也可以爆粗。 3、吃货的自白漂流 在游戏终结的时候，你需要手写一份关于吃的文字，长短不限，具体主题会在结束前公布。然后寄到主编处，再随机分发给同期的其他游戏者，以此为念，最终完成游戏。 二、“可爱的吃货”能得到什么 每一届“可爱的吃货”招募七人，任期一个月，之后可自行决定是否继续参与。 任期结束后，深夜君将送上一份礼包，也许会很贵重，也许是很平凡的东西，但一定是深夜君精心挑选的礼物。 三、如何成为第二届“可爱的吃货” 截止4月16日22:00，在文末的留言中，回答今天的问题：请翻翻你的朋友圈，与我们讲述你第一次在朋友圈分享的美食，并后台附上截图。 我们将根据你的答案来筛选，最终选择需要权衡地域、性别等诸多因素，所以选中与否，请淡定的对待。

第一届“可爱的吃货”结束前，我与每个人做了一次深聊，今天用这些文字与他们告别吧。

于胖子Seraph

最适合自己的那一杯才是好酒

我曾经听说：每一个胖子都是一个有趣的人。于胖子就挺满足这句话的。这是一位调酒师，一年下来，只有三五十天是不喝酒的。他常在群上分享他的酒局，瓶瓶罐罐一字排开，那是我打死都不敢过的日子。

李白说，天子呼来不上朝，自言臣是酒中仙。对他而言，应该改成，天子呼来不上朝，唤来天子共逍遥。这样的人，性情至极。

十岁跟师傅学艺，碰的是古玩和珠宝，十四岁在酒吧做学徒，从此开始调酒的生涯。调酒是技术活，但也更是服务业，用他的话来讲，调酒师像是小丑，给别人带来开心。

什么是最合适的酒，答案永远不在自己手中，而在客人身上，要适合他才是最好的，所以调酒前，应该是看人的活儿，调得再好的酒，也终究不属于自己，欢愉都是客人的。

“但我不在工作的时候，也是可以任性的。莫吉托可以无酒精去冰，长岛冰茶可以不要茶，开心就好”，这应该是对一样食物热爱到头了解到底后的有恃无恐吧。关于这点，值得无数吃货羡慕。

我还好奇的问过他酒后乱性的话题，他说见得多了。有对上眼的男女躲进洗手间里做爱的，也有喝到醉了脱光衣服裸奔的……这世界，谁还不是一边渴望着岁月静好，一边期待着放纵和狂欢。

关于于胖子，我谈论的主题是“率真”。我想，他是对得起这个词的。

对了，我曾问过他，如果给我调一杯酒应该是什么，他说是“接骨木搭配莓果，或桂花搭配苹果，或黄瓜搭配菠萝和椰子，也有可能用味美思搭配桃子和香槟醋也说不准”。

因为我“热爱生活，层次感强烈，年轻但不轻佻，有内涵但不是那么的陈旧”。这答案，真让我满意。

包子包子肉包纸

作为一个吃货，要酷

包子是深夜君的老朋友了，这七位，唯一一位在游戏开始前便认识的人。她喜欢在后台跟我唱唱反调，很酷，于是入选了。

所以关于这次谈话，她拒绝了，说这样子不够酷。我觉得，我真有眼光！

小魔女狮子

高配吃货却一样会热爱地摊

当初我希望，七位入选的吃货中，能有一位已婚的妈妈，于是有了小魔女狮子。而后我发现，这是个高配的副本。

“我和老公喜欢吃烤牛舌，于是就开巴西烤肉自助，喜欢火锅，就开火锅店。总之，看到什么好吃的或者特色的就考虑自己酒店也来一把。”这算是吃货之人生楷模吧。

可难得的是，她是惜福的。她会在每天的问答里，怀念去世的太姥，分享给闺蜜送东西的经历，再毫不顾忌的表达爱情的绵长和甜蜜。她很轻松的说：“我也想不出自己哪里不幸福。”人总有追不尽的前程和欲望，能说出如此的话，并不是物质的富足可以做到的。

从没钱到有钱的日子，心态不曾变过，吃什么从来不如跟谁吃来得重要，更不如内心的从容来得贵重。我们聊起地摊美食的时候，她这么讲的：“去地摊要有地摊范儿，别端着架子。”地摊范儿，这词是多霸气才能信手拈来，我做不到，她可以。

这是这一个多月里，她教会我的事情，道理谁都懂，活好这一生却很需要耐心。

我们结束谈话后，她跟我补了一段话：

我和我老公早恋，十七岁就在一起，二十七岁结婚。到现在一共二十多年了，但是他每次吃小龙虾都会把肉给我，他说他爱吃头；每次吃油饼，都会把外面香酥的外皮给我，他说他爱吃心儿，每次吃兰州拉面他都会把碗里的肉片加到我碗里，他说他吃不了那么多… 我想，俩人在一起，从吃这种小事就能知道，他爱不爱自己。

我思考良久，回复她：

他爱自己。 只是更爱你。

大白熊

食物是人生的解药

当初选大白熊的理由，是因为她恰好投了一稿，我们希望能有一个作者入选，便有了她。

曾经当兵退伍的她，总自嘲自己是个胖子，我没见过，但却大致能相信。保持一个好身材需要常年的锻炼，毁掉却很简单，就像幸福要常年经营，遗憾往往只用一个瞬间。好在，忙碌的大白熊，总能把美食当作治愈的良药，这让人放心了很多。

她与我分享父亲做的红烧牛肉，告诉我现在每天吃俩从家里带来的西红柿，这是她与家的浪漫。

我们这一代人，经历着社会价值观的动荡，与上一辈有说不尽的冲突。用大白熊的话说，自己的父母有时候也会不明白自己要什么。但是每次从西安回北京，都会背好多东西，有爸爸做的羊肉，牛肉，有买的西红柿，胡萝卜……

我将这理解成一种温馨的形态，也许两代人的隔阂是难以抹去的，但却始终牵挂着彼此的衣食住行，你远走高飞也罢了，吃饱了开心了，父母也就放心了。

这样的情感，是窝心也好，是遗憾也好，大白熊揣在心里，走了很多地方。

她在邮轮上体会了最好的意大利面；

在成都遇见了夫妻肺片；

在飘雪的西安邂逅了葫芦鸡；

在新加坡吃到了拉叻；

在韩国饱餐了烤肉；

在扬州偶遇了大烫干丝……

我觉得啊，人生有很多种病，如果把美食当作良药是再好不过的，因为不论在哪发病，随处都有药！

pass-by豪

对我的城市，爱她如同爱生命

在全国，有些城市的人，在吃货届里是天生的贵族，老广是其中之一，pass-by豪是老广之一。

这个爱甜的男生，回答问题总也会带点甜味。第一届“可爱的吃货”的第一个问题是：是否还记得当初是为什么关注了深夜谈吃？他回答：晚睡的我，习惯了每一个深夜都可以收到一句晚安！他推荐的第一首歌，是薛凯琪的糖不甩……

一个月前，在广州有个新闻：糖水一条街，上面云集了诸多老糖水铺，多半都有三十几年的历史。而政府决定，街道的房租要开放公开竞价。糖水铺的老板们叫苦不迭，说自己多年做的是街坊生意，失去了“低店租”的保护，未来寸步难行。

看到这条新闻的时候，我淡定的想，公开竞价是市场必然的趋势，如果老店铺不能跟上时代的节奏，也应该被淘汰。

但我跟pass-by豪聊起的时候，他说这些味道应该传承下去。他说的是极其外行的话，可我却读懂了他对这座城市的热爱。

广州变了，当年的陶陶居，不知何时开始遍地都是，新店的出品也可谓奇葩。我们站在时间的川流里，改变不了日升月落的节奏，但却能爱之以深沉。这个时代的每个城市，都需要学会坚守，需要发自骨髓的归属感，我想，有些人是做得到的啊。

思思

追求平衡是为了开心，但顺其自然我就很开心

养一只猫是可以增加生活情趣的，养五只猫是可以点燃脾气的。思思真的养了五只猫，还心平气和的养，也许因为她是个瑜伽老师吧，靠运动吃饭的人多半都有点可怕……

我跟她深聊的话题是“平衡”，我企图找到爱吃跟克制之间的答案，但是我失败了。她连教导带秀的说：“其实你有长期健身的习惯，就会发现，短时间的放纵不会有什么严重的后果，大概努力一周就可以回来。”

也许是出于我的面子考虑，她还是跟我分享了瑜伽在生理上带来的神奇变化：

之前我参加一个老师的寰宇瑜伽研习班，每天早上9：00-12：00是晨练时间，连续三个小时，高强度的练习。早上七点半左右吃的早晨，一个面包，一颗水煮蛋。 练习的过程中，当然是会有很累的时候，甚至有很多时候在挑战自己的极限，浑身湿透，衣服可以拧出水。 但是后面经过呼吸法的练习，唱诵，休息术。当练习结束的时候，感觉整个人精神奕奕，早餐只吃这么点，经过三小时的高强度运动，却完全没有饥饿感。不过还是有吃午餐，吃到大概平时三分之一的量，就饱了。

而她自己，也在顺其自然的变化中，跟随着身体的愉悦比什么都重要，不要有负罪感，活得开心就好。

也许有一天，自己也会慢慢的变成一个瑜伽常有的素食主义者的状态，但那一定是身体在引导着，而不是刻意的选择。这样走下来的人生，就不会有错路了。

当我们聊完，思思说该去打麻将了，不知道为何，我总觉得，她打麻将的时候应该也是扎着马步的……

花影

要吃很多饭，才会懂人间事

花影是个内蒙古的小孩，我曾经去过那个天比别处都要高几公分的辽阔世界，淳朴得很迷人。

跟她的对话是一场拉锯战，因为这个姑娘拥有把天聊死的能力，最后我们俩都急了，达成了共识，决定这么写：因为把天聊死了，终。

当时我是开玩笑的，现在却觉得，这结局很好，因为这意味着未来还有很多期待，不管是对于这个素未谋面的朋友，还是接下来我要遇见的人。

我们还要吃好多饭，才会懂人间事。我们不用太早的看明白这个世界，有时候多做点没意义的事，也挺好。愿有一天，你看懂人间，我们再坐下来，把酒言欢。

再见了，第一届可爱的吃货

文 / Sake 图片 / Sake、百度图片、可爱的吃货 BGM / Traveling Light – Joel Hanson

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