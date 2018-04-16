二十万吃货的精神故乡

刚刚读完新海诚的言叶之庭，文字里用了无数种笔调和一首一首的和歌，讲述着关于春天与恋爱。

我不得不承认，对于我们这代人，大部分人是不懂四季的。我们已经不再是高度依赖着土地生活的了，不知道惊蛰意味着什么，不懂春分要吃些什么，甚至不知道粮食是怎么长出来的。想来应该是一代人的悲哀。

今天，深夜君带来老朋友的文字，那分明的春日气息，不知道你是否也感受过呢？

——深夜君