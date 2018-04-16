我不得不承认，对于我们这代人，大部分人是不懂四季的。我们已经不再是高度依赖着土地生活的了，不知道惊蛰意味着什么，不懂春分要吃些什么，甚至不知道粮食是怎么长出来的。想来应该是一代人的悲哀。
今天，深夜君带来老朋友的文字，那分明的春日气息，不知道你是否也感受过呢？
——深夜君
春天来了
万物复苏了
大地暖了
水也暖了
江南岸又绿了
这遍地绿中
有野菜
它不是小丑
而是春的先知者
它是生命力的象征
也是大自然恩赐的纯净之物
大棚里的蔬菜
早已乱了节气
而它依然在按照自己本来的规律
准确预报着季节
为我们带来春天的味道
正是效野踏青的好时节
我们沐浴阳光畅快呼吸
感受着春的气息与活力
正是采摘野菜的好时节
我们撸起袖子扑下身子
挖掘这大自然的宝藏
更是遍尝野菜的好时节
天然绿色原生态
清香醇正滋味美
为了新年的目标
我们振奋起十二分的精气神儿
野菜的魅力在于
自然朴实本真无华
因为它依然保持着原来的样子
无关美丽无关娇艳
因为它依然散发着原来的味道
自然清香原汁原味
因为它依然保持着原有的特性
药食两用奉献芳华
无需播种无需施肥无需养护
不管你采与不采
它都安然若隐若现地
在杂草中在河沟旁 在不起眼处
自然生长自由自在
无声无息与世无争
就象一个老者
在静静的守望
感叹时代的变迁
见证着人与自然的相伴共生
隔壁的蔬菜大棚里
温暖而潮湿
没有风霜
乍暖还寒中的野菜
眼带着自信与孤傲
自顾自美丽
不知多年以后
还会有人去认识它采摘它
我们的野趣
我们的记忆
还剩多少
图片 / 百度图片、饕客小馆
BGM / 四季天 – 曹方
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