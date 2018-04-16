岁月深处，有鲅鱼的味道

二十万吃货的精神故乡

春天啊，虽还不到旺季，但也是鲅鱼的时节了。今天周六，照例来读读旧文字，那便尝尝鲅鱼的味道吧。

春天，万物复苏大地萌动，树木花草一副欣欣然的样子，阳光照在身上，整个人都变得活泛起来，心情也蠢蠢欲动，对美景美食的向往便迫切了几分。适逢大量海鲜新鲜上市，各种海鲜极大地丰富了人们的餐桌，满足了人们对于美食的各种需求。

鲅鱼在这些散发着淡淡腥咸气息的海鲜中总是显得耀眼而醒目，不仅仅是因为鲅鱼刺少，更因为此时的鲅鱼肉质鲜嫩细腻鲜美，做法多种多样，鲅鱼炖萝卜炖西红柿炖粉条，或是晒干后蒸吃，或是做馅包饺子，或是熏了吃，都永远在餐桌上占据着不可替代的位置。

小时候我住在农村，那时农村很穷，家家户户的日子过得捉襟见肘，平时连鲅鱼的影子都鲜能看见，只有逢年过节的时候生产队才会通知每家每户按人头分几条鲅鱼，我们小孩子眼看着那几条冻得跟冰坨一样的冻鲅鱼，心里早已经把吃鲅鱼的画面演习了上千遍，上一次吃鲅鱼的画面仿佛已经一百年以前的事情，嘴角似乎还残留着上次鲅鱼的香气，舌头在嘴里不知转过几千个回合后，却听到大人一句“等三十那天再吃”，于是悻悻而归。心中却在默默倒数大年三十的到来。

那时家里我们兄弟姐妹四个，家里两个大人四个孩子大约只能分五六条中等个头的鲅鱼，鲅鱼分回家后除了留出几条准备招待客人，剩下的就会在大年三十早上大饱口福了。北方习俗，年年吃鱼即意味着“年年有余”，所以除夕早上的饭桌上万万少不了鱼的。有一年除夕早晨，爸妈把鲅鱼做好连同别的菜端上桌后，两人又在忙活别的去了。我们四个都抢着吃起来，很惭愧，作为姐姐的老大的我根本不懂得谦让，竟然和弟弟妹妹一起抢着吃鲅鱼。

那年月炖鲅鱼对我们来说无疑于少有的美味，肉多刺少的鲅鱼不但让我们抢得一干二净，连鱼汤也被我们抢着喝了，待爸妈忙完上桌吃饭时，面对着我们一连串的追问“鱼呢”，只能抱以无可奈何的苦笑。

后来每逢过年吃鱼时父亲便另想办法。农村家家都杀年猪，白菜也是自己家种的，父亲就把白菜和猪五花一起加到鲅鱼锅里炖，这样做好的鲅鱼就不显得那么单薄了，炖好后盛到盘子里，有鱼有肉有菜，显得丰满有余，极大地满足了我们年少贪吃的心。

随着年月渐长，我们也都慢慢长大，白菜五花肉炖鲅鱼陪伴我们过了N个春节，这些年生活条件早已大大改善，炖鱼时早就不用放五花肉和大白菜了，可是家里人一致认为这道菜加了五花肉和大白菜吃起来味道更好，因此这道菜就成了我家的经典菜肴。

锅里葱姜蒜爆锅，加入少许酱油翻炒出香味后，加入五花肉翻动几下，待肉表面变色后，加大白菜翻炒，然后把鲅鱼放进去，加料酒加醋加盐加水，再加一点点白糖， 大火烧开后改中火炖，慢慢至收汤，最后装盘，加以香菜点缀，白菜猪肉鲅鱼三者的香味很好地融合一起，鱼的腥味消失殆尽，五花肉中被翻炒后再炖，已经没了油腻，油被白菜和鱼很好地吸收，白菜被融入鱼香和肉的醇香，伴之香菜特有的清香，还有一丝丝的微甜，不用吃，光是味道就让人垂涎三尺了。

我曾试着用父亲的方法做过两次白菜五花肉炖鲅鱼，肉也是五花肉，也用了大白菜，鲅鱼也是最好的鱼，吃起来却不如父亲做的可口，索性放弃。

很多时候，也许我们品味的不是菜，而是流逝的时光味道。即使用了再好的食材和再高明的厨师，我们却无法回到那些远去的岁月。没有了时光的辅佐，一切都显得若即若离。只有那些渐远的流逝的时光，一如当年，默默地蛰伏于记忆深处，在岁月深处记录着岁月的沧桑和老去。