习惯了等煎饼果子时，一手护着钱包，一手护着你（下）

二十万吃货的精神故乡

习惯了等煎饼果子时，一手护着钱包，一手护着你（上）

大超抱着月满说，要不我不去美国了，我就留下来守着你，陪你吃饭，陪你旅行，书我不念了，反正也没什么意思。可是月满心里明白大超有多想去普林斯顿，她更明白，从普林斯顿念出书来的大超，整个人生都会不一样了，可能是她永远都无法追上的。

她摸着大超的胖肚子，笑着说，为什么不去呢，要去，你去了普林斯顿回来，再陪我去武汉户部巷，我等着你。

可是，月满真的很想说彭彭你不要走，丁满想要和彭彭在一起，可是，她怕自己变成一颗绊脚石，她怕有天彼此都为今天的决定后悔。

当不愿意看到对方因为自己而放弃光明前路的时候，悲伤总是得留给自己的，有些心在当下只能打成碎片仰脖子吞下，塞的满肚里血糊喇嚓，还要笑着抹掉唇上的鲜红，对他说，今天的番茄酱好甜，贪吃了几口。他怨你怎么不挽留，你冲他笑笑，那不然呢？我就是这么狠。是狠，女人就是狠，狠的没人知道要花多少勇气和力气才能亲手举起刀子打碎自己的心，如果不打碎，她不知道还要陷进去多深。

彭大超终于去了美国。繁忙的课业间隙，打给月满的越洋电话里他说，美国没有煎饼果子。

漫长的地域差和久远的时间差慢慢拉开了丁满和彭彭的距离，再用心的维系也显得杯水车薪，就好像奔跑在非洲的大草原上，明明知道彼此同在一片土地上，可是草原真是大啊，一望无边，跑了半天，气喘吁吁，可谁也看不见谁。

月满一边努力工作，一边照顾妈妈，一边等大超回来，妈妈说，大超回来你们就结婚吧，月满很想说好，但她说不出口。

这个场景月满早就预料到了，她能做的就是努力维系，但她害怕期待。也许是因为活在期待中的人都很难接地气，思绪浮在空中幻化出来美好的梦，像太阳下闪光的肥皂泡，轻盈浪漫，倒映出幸福的影子，然后破灭只在一瞬之间，除了些许湿润了的空气告诉你这里似乎曾经有发生过什么。幻梦做的越美好，破灭后的恍惚越是持久，久到离谱，好似炫迈。

你要她满怀期待的迎接一切，她害怕，怕自己有天被现实砸的什么都不剩下了，连默默爱一个人的勇气都不剩下了。

看似漫长的几年说快也过的飞快，大超博士要毕业了，毕业典礼上他拍了照片发给月满看，照片上大超瘦了，月满熟悉的胖肚子没有了，皮肤晒的有点黑，笑的很开心，像个大人。月满问他，还想吃煎饼果子吗？大超说，都快忘了煎饼果子的味道了。

大超说导师推荐他去美国一家世界一流的研究所做科研项目，电话这头的月满摇了摇头，嘴里却说着好棒，祝贺你。

爱你，就是看着你越飞越高越走越远，就算走去没有自己的世界，也舍不得把你留在我身边和我一起看低沉的海平线。

月满坐在路灯下的马路牙子上吃光手里的煎饼果子后，对着电话里的大超说，大超，我们分手吧，我做不了陪你一起吃煎饼果子的人了，美国没有煎饼果子。大超沉默了良久，他问，彭彭和丁满是不是草原上最好的朋友？月满哭了，她说，是的。

一年半之后，大超结婚了，新娘是他普林斯顿大学的师妹，也是博士，但是个ABC，没在中国生活过一天，月满想问大超，她会陪你去唐人街吃中国小吃吗？你后来有再吃过煎饼果子吗？

这一年公司安排放年假，妈妈心疼月满，躲去姨妈家住了几天，骗月满说约了朋友去海边疗养，叫她不要惦记回来照顾自己，趁着休假出门散散心。

月满一个人去了武汉。十几年前的武汉没有高铁站，没有12306。买车票的时候，她对着售票员说，我要一张去武汉的票，售票员问她，你是要去武昌还是去汉口？月满说我要去武汉，售票员说没有武汉站，只有武昌站或者汉口站，你要去哪里呢？想了三秒钟，她问，哪一个站比较远？我就去最远的那一站吧。

揣着一张到汉口的票坐上了开往武汉的火车，最后才发现，其实真正她想要去的地方在武昌。人生就是这样，眼下心心念念要去的地方可能是一个现实中并不存在的车站，虽然十几年后高铁开通了，有了武汉站，可那也是十几年后的事情了，没有人能够拥有机器猫的口袋和时光机，可以预知未来，可以逃避现在。你以为你的梦要在最远方实现，可是没有到那一天，你不会知道你的梦是碎了，还是在别处被找到。

月满去了户部巷，当初大超说要和她一起去打卡的小吃街户部巷。走了一圈下来，月满喝了四大杯桂花糯米酒，其他什么也没吃，大超再不会在她身边叮嘱她少吃糯米，多养胃，多喝两杯也无妨。

带着醉意她爬了黄鹤楼，站在最高处望下去，滚滚长江东逝水。那诗写得真好，故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州，孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。她告别了她的彭大超，她再也做不成丁满了。全国小吃一条街的打卡行动在户部巷这里永远停了下来。

丁月满一步一步把武汉长江大桥走完，从此她不再是那个扎着丸子头穿着娃娃衫的小女孩了，她长发过腰，回眸一瞬眼睛里闪着微光。但无论在哪，她遇到煎饼果子的摊位，都要来一套，狠狠地咬上一口，被热腾腾的蒸汽烫到流眼泪。

雁字回时，月满西楼。

不见去年人，泪湿春衫袖。

写在最后

今天的文章没有写前言，因为前言写不完我要说的话。所以补个不受篇幅限制的后记。

昨晚推文后跟作者雅雅闲聊，她说你bgm选得真好，是周杰伦的《说好的幸福呢》，因为对于大超和月满这样的人而言，幸福好像真的是天注定的，谁也拆不散的。

然而我问她，你猜这第二篇我会选什么。她说，是梁静茹的《可惜不是你》么？我回她，我想过，可是最终选的是刘若英的《我们没有在一起》。

梁静茹的那首歌里有一句话：爱与被爱不一定成正比。我觉得用在这个故事里，是不太对的，这里爱与被爱是成正比的，但是他们依旧分开了，不在一起，跟爱不爱毫无关系。

反而奶茶的这首歌是对的：世界太复杂，你说单纯很难，还有那句只有你才了解，我要的梦从来不大。甚至月满也会有过这样的冲动：后来后来我都在想跟你走吧，管他去哪呀。对于月满来讲，这里的每一句，都太痛彻心扉。

还有两天，就是情人节了。对你而言，那会是特别的一天么，会是谁在你身边呢。你是否会想起一个“至少还像朋友一样”的人啊。

应雅雅的要求，放上《我们没有在一起》的歌词，提前跟你说一声，情人节快乐。

《我们没有在一起》

还记得荡著秋千日子就飞起来

漫漫的下午阳光都在脸上撒野

你那傻气 我真是想念

那时候小小的你还没学会叹气

谁又会想到他们现在喊我女王

你哈哈笑的样子倒是一点没变

时间走了 谁还在等呢

这杯咖啡忘了加糖

真不是我那麼伤感

世界太复杂 你说单纯很难

我当然都明白

可是呀只有你曾陪我在最初的地方

只有你才能了解我要的梦从来不大

我们没有在一起至少还像情侣一样

我痛的疯的伤的在你面前哭得最惨

我知道你也不能带我回到那个地方

你说你现在很好而且喜欢回忆很长

我们没有在一起至少还像家人一样

总是远远关心远远分享

那条路走呀走呀走呀总要回家

两只手握著晃呀晃呀舍不得放

你不知道吧后来后来我都在想

跟你走吧 管它去哪呀

这杯咖啡忘了加糖

真不是我那麼伤感

世界太复杂 你说单纯很难

我当然都明白

可是呀只有你曾陪我在最初的地方

只有你才能了解我要的梦从来不大

我们没有在一起至少还像情侣一样

我痛的疯的伤的在你面前哭得最惨

我知道你也不能带我回到那个地方

你说你现在很好而且喜欢回忆很长

我们没有在一起至少还像家人一样

总是远远关心远远分享

可是呀只有你曾陪我在最初的地方

只有你才能了解我要的梦从来不大

我们没有在一起至少还像情侣一样

我痛的疯的伤的在你面前哭得最惨

我知道你也不能带我回到那个地方

你说你现在很好而且喜欢回忆很长

我们没有在一起至少还像家人一样

总是远远关心远远分享

我们没有在一起至少还像朋友一样

你远远的关心 其实更长