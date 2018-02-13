如果连吃饭都不温暖，那我们何必活得这么努力

二十万吃货的精神故乡

“我觉得深夜谈吃挺温暖的，这样挺好。” “不行，还不够，我们要做吃货的灯塔，引领他们的饮食观。” “那主编你要教给大家的饮食观是什么啊？” “可劲儿吃！” “……”

写这段文字的时候，我刚跟剪刀手姑娘吃完午饭。然后她奔赴回家的车站，而我在咖啡厅里发呆，消磨年末这个无比疲惫的下午。

这些日子疲惫的理由，跟接下来的日子疲惫的理由，应该是一样的：喝酒。

时值岁末，辗转在该去和不该去的一场场应酬。一年的恩怨、悲欢，一个公司的兴旺、落魄，都淹没在酒里。

朋友邀请我去他公司年会时说，小弟，我管不住年轻人啊，你年少有为，过来帮我撑个场面，好让他们找个榜样。结果那晚，并没有人想谈工作和未来，我在几个95后的酒杯下，差点从年少有为被喝成年少阳痿！

离场时，我把朋友送上车，他瘫倒在后座上，却坚定地跟我说：一年又过去了，明年会更好的。这些年，为了梦想，我看着他的努力，看着他的坚持，那一刻，我觉得喝醉的人，原来也可以是清醒的。

我曾经在想，发明了酒的人，给后人带来的是快乐，还是痛苦。现在我懂，生活从来少有非黑即白的定义，我们活着，往往过得不算太好，却还充满希望。我们举起酒，杯子相碰时，都是理想踏步向前的声音，而向前，是天堂还是悬崖，鬼才知道。

那天之后，我给朋友发了条微信，我说，过年的时候我们俩喝吧，不用担心失态，醉了就醉了。如果连喝酒都不尽兴，如果永远都要清醒，我们这么努力有什么用。

年末“佛系”二字疯传的时候，我在跟韩磊在陶陶居喝茶，那天我扯着嗓子喊，佛它个大头鬼啊，该吃吃该喝喝该玩玩，这些都不追求了，活来干嘛。

少年贫穷时，我也在火车上啃饼干，但那时我们期待未来。工作忙碌时，我也跟同事在便利店吃车仔面，但那时我们记得梦想……如果不期待一餐温暖而满足的饭，那我们何必活得这么努力。

前两天，因为暖暖饭堂的礼盒，我们做了一次关于“旧一年吃过最温暖的一顿饭”的征集。然而在发奖前，很多粉丝来告知我关于评论刷赞的嫌疑，并提供了部分评论同步匀速增加赞数的截图。然而最终我们也没有找到真正有用的方法，来确认是否真的存在刷赞的行为，我希望所有的担忧都是多余。

我曾笑着说，在时代的洪流下，深夜是可悲的，如今我们退居到别人只能用“温暖”二字来夸奖我们的境地了。可是现在想想，如果连吃饭这件事都不温暖，深夜早已失去活下去的素材，又何苦如此努力呢。

今夜，这是一篇毫无指导意义的文字，我更想的，是把征集来的故事分享给大家。

From 七七货可居

清蒸鱼是我家过年时的必备菜。按理说，北方做鱼通常是炖、煮、烧，清蒸是江浙和广东的做法，我妈不知道从哪学来这一手，自己研究之后，做得相当像样：鱼肉清香扑鼻，吃起来鲜软细嫩，每次都会得到家人的一致好评。从小时候开始，每到过年，我最期待的事，就是看着清蒸鱼冒着热气上桌~ 最温暖的，应该就是每年一家团聚了。

From WangXZ

我在外留学，时隔两年回家，本该晚上五点多到达的飞机晚点到了半夜一点多。妈妈为了让我吃上热乎的饭菜，半夜给我做了一顿丰盛的大餐。这一顿让我记忆深刻心里又暖暖的。

From XPx

来不及告别，完全在无知的状态下吃完了一顿饭。 却没想到那顿饭就是这辈子吃的最后一顿她煮的饭。 无比观念那种熟悉的味道，怎知已没有机会了。

From 团子🥕

前几天在外面出差，回去的时候因为时间太紧了没顾上吃晚饭，到家已经快十点了。妈妈二话不说从被窝爬起来给我做了碗鸡汤面。真的，那时候觉得是世界上最好吃的东西了。

From 李诚锐

晚下班，回宿舍后简单做个一个番茄饭，放点油盐，在饿到不行的时候觉得比什么都好吃。

From 小夏天bbs

一次地震…所幸教学楼没倒而逃过一劫。当天几乎断水断粮，我摸黑去了食堂，遇到了一位老婆婆，她那里有粥。老婆婆看到我，帮我盛了一碗粥，还给我咸菜吃。我说我没带钱。老婆婆说都啥时候了，还说什么钱，快吃吧。那碗粥是我吃过最好吃的粥，也是最温暖的粥。

From 一颗 ོ瘦肉💕

记得四月份的时候我妈来厦门看我，离开家七年，再一次重温到回家开门就有热饭热汤的生活，看着桌上热腾腾的菜、厨房里锅铲炒菜的声音，灶台边忙活的妈妈，特别幸福。

From 阿洲

我二弟14年去部队，三年多没得回来，旧年12月休了个假回来，大家一家人坐在一块吃饭的感觉真好，弟弟逐一给一家人夹菜。想到这就觉得很温暖。

From 💋琪七七

一个人，在这一年所有的温暖，就是在饿到虚脱的时候，还能打开冰箱，翻出之前囤下的蔬菜，给自己做一顿简餐，哪怕菜只有几根，米只有几粒，也是对生活最美好的寄托，对自己最温柔的关怀。

From 小思思

犹记得那一年，一大群的同学一起玩，聚在一个同学家里每人做一道菜，虽然说手艺都不咋样，但是那是吃过最难忘的一顿饭。好怀念那时候无忧无虑的日子。

From 亲亲我的宝贝

印象中最好吃的也是最难忘的就是奶奶做的榆钱炒棒儿，榆钱就是榆树上面的，不能太老，嫩的好吃，甜的，棒儿就是棒子面，特别好吃！现在奶奶不在了，希望奶奶在天堂一切安好！

From 小魔女狮子

最喜妈妈炒的蛋炒饭，只有蛋和饭在一起炒，就喜欢那个味儿，不加菜不加火腿。妈妈的味道，一辈子。

From 棃仙森

深夜两点下班用昨天刚收到老爸特制的香肠做了个焖饭，吃着吃着有点想哭。

From 妲妲

平常都是我在煮饭，那段时间因为工作太忙，回家很迟，结果等待的不是外卖，而是他做好的大餐。

From 慧儿～

最温暖的一顿饭还是我妈妈做的，那次我生病，病了很久没有好，妈妈不放心我一个人，就坚持要来照顾我，几天没起床的我突然喝到妈妈熬的粥，那个香啊，泪流满面。

……

在结束这闲聊的夜晚之前，我们还想再做一次征集。应网易云音乐邀请，我们将在春节推出一次语音专栏：我想说的话，都藏在年夜饭的味道里。

如果只用一件印象最深的事情来总结你的2017,你首先想到的是什么?

一本书,一首音乐,一次旅行,一份热气腾腾的早餐,还是一次深夜的哭泣?发来你的2017故事，或丧，或燃，或仅仅是平淡。

你可以选择语音或者文字的形式与我们分享，可以直接公众号后台与我们互动，或者给主播瘦肉发邮件（84568101@qq.com）

文字要求:500字以内。语音要求:时长1分钟以内，语音清晰。例如:“你好深夜君，我是xx,2017 年,你过得怎么样?我的2017年，不好不坏 / 非常糟糕 / 非常幸运blabla……”

如果你还有一些不敢跟ta说的话 想通过我来告诉对方，也没有问题 ，统统交给我.，期待你的故事！