我想在北国的风雪里，喝一碗羊杂汤

二十万吃货的精神故乡

今夜周六，依旧来温习旧文和老味道。不知道你的城市此刻冷么，让我们，共饮一碗羊杂汤吧。

我想在那风雪里，吃上一碗，遥想旧时候这一碗汤带来生存所需的热量，幸福感一定胜过温饱时候的千万金。

每要写吃吃喝喝那点事时，便会有众多要让人流口水的食物涌上来，要抉择写那些儿，的确为难了些。

十多年前，俺还是留守妇女，在家守着一份据说是全世界工资最低的职业不放。作为牛郎的大侠不得不一年回个一次家啥的。我们当然比不过牛郎织女那般非同凡响。但也的确是两地生活，不方便了许多。

而对大侠来说，家里除了有他牵念的孩子及织女外，还有最重要的一点就是乡味。其中，最值得念想的即是羊杂。所谓羊杂，即是羊下水配土豆粉煮制而成。

吃动物下水的事儿，也许是汉人的权利。有的人说是因为我们过穷日子那会儿，没肉吃，只好吃下水。但我不这样认为。觉得要追问为什么，只两个字：好味（这是南国语言，用北方话说是，好吃）。

在我的家乡，现在只要是农家，仍保留着入冬的第一场雪后，或者是小雪过后杀羊的习惯。农人家，辛苦一年，入冬后天寒地冻，猫在自家的热炕头上，小炒一点羊肉，熬煮一碗羊杂，陪饭佐酒皆相宜。羊是自家养了一个夏季的羊羔。特意请会宰杀的师傅宰杀并处理好了，一冬的肉便不用再发愁了。

羊杂便是宰羊这一天要请师傅吃的。外加一个羊脖子肉给师傅带走。

妈妈今天便是最忙的，小孩子们则是跑进跑出添点乱，偶尔也会帮点小忙。当然重头戏还是在吃上。中午一碗盖帽儿羊杂端至眼前，热气腾腾腾，红油羊杂白粉条相得益彰，能不流口水吗?

吃羊杂，重在下水洗得干净，羊肚，一截儿羊肠（羊小肠作为商品卖出去，可能是制药佳品）洗干净，没膻味儿，也是需要一定技巧。

北方大多是绵羊肉，且多为羔羊，膻味儿自然是小。再加上恰当的烹饪方法。羊杂闻起来香，吃起来够味儿。鉴于此，羊杂渐渐成了一种地方美食。羊杂可当肉食来解馋儿，也可以作为肉菜配主食，更可以作为小吃食儿，久在外的游子解馋的佳品，上班族下班后的小吃，饿了解饿的首选食物。

一年，春节前大雪封路，正颠簸在路途中的大侠，为了不困于途中，选择了坐大巴回家。短短三个小时的车程走了一天。至傍晚时分才赶至县城。县城间已是一派过年的新气象了。到处灯火相耀，中国红的对联彩灯，漂亮的窗花纸已经占领了一整个县城了。

大侠下车后，对着银装素裹中露出的点点红色，一时找不到南北，同行的伙伴下车后并不言语，看大侠在发懵，便提醒说：先来一碗羊杂暖暖身子如何。

羊杂两个字立刻激起这个男人心中的故乡情。他头也不回的往家的方向开步走，说回家吃去，坐了一天车，屁股此刻不想沾别人家的凳子。

当晚，大侠并没有吃到羊杂。在雪花儿优雅无声的下落中，推开了自家的门，他的妻子正在灯下看着身着南国棉衣挟带北国寒气的他走进家来。